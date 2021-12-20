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Новости Политика Украины
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ЦПК намерен обратиться в США с просьбой наложить санкции на Татарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦПК намерен обратиться в США с просьбой наложить санкции на Татарова

Центр противодействия коррупции (ЦПК) добавил профиль заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова на сайт "Зробимо їх візи разом". Аналитики ЦПК собрали данные по пророссийской и антизападной деятельности Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ЦПК.

Так, уже более 14 месяцев длится конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Члены комиссии по квоте парламента под неформальным руководством Татарова регулярно срывают заседания и блокируют определение победителя.

По информации ЦПК, подбор членов комиссии от Верховной Рады осуществлялся Олегом Татаровым. В частности, журналисты обнаружили многочисленные связи большинства определенных парламентом лиц с заместителем руководителя ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План Банковой фальсифицировать конкурс на главу САП отбит, у Татарова остался один сценарий - срывать через ОАСК, - Шабунин

На протяжении процесса конкурсного отбора большинство членов комиссии по парламентской квоте разными способами затягивали процесс, пытались установить процедуры, которые не предусматривали проверку добропорядочности, необоснованно блокировали независимых кандидатов на конкурсе.

Когда в финал конкурса вышли два кандидата, один из которых детектив НАБУ Александр Клименко, занимавшийся делом Татарова, контролируемая часть комиссии искусственно затягивала процесс и пыталась его сорвать вообще.

"Пока Зеленский обещает Байдену немедленно избрать руководителя САП, чиновник из его Офиса, то есть Татаров, нагло больше года блокирует конкурс. Сейчас ЦПК ждет окончания этого года, чтобы понять, завершится ли конкурс в САП честно, чтобы добавить новую информацию о том, как он закончился и удалось ли Татарову окончательно сорвать избрание руководителя ведомства", – комментирует глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

Читайте: Татаров готовит фальсификацию конкурса на главу САП, - Шабунин

Внимание международных партнеров приковано к конкурсу на руководителя САП, поскольку его независимый отбор является одним из приоритетов программы с МВФ, а также определялся как неотложная мера в совместном заявлении президентов США и Украины.

В профиле по поводу Татарова аналитики ЦПК собрали информацию о его карьере в Министерстве внутренних дел во времена президента-беглеца Виктора Януковича, неправдивые высказывания по Революции Достоинства, тесные связи с подсанкционным в США Андреем Портновым, скандальное коррупционное дело, антизападную риторику и атаки на антикоррупционную инфраструктуру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Татаров - зашкваренный черт Януковича/Захарченко, которого Офис Президента Зеленского спас от тюрьмы", - Шабунин. ВИДЕО

Напомним, в рамках проекта #ЗробимоЇхВізиРазом ЦПК собирает информацию о состоянии коррупционеров и прокремлевских агентов во власти и обращается в ЕС, Великобританию, США и Швейцарию с просьбой запретить въезд каждому, кто атакует сотрудничество Украины с Западом, а также проверить источник происхождения состояния таких лиц.

11 января 2021 года стало известно, что США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Среди этих лиц оказался также нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, обращение по которому направлял Центр противодействия коррупции.

Кроме того, 9 декабря Правительство США ввело санкции против Александра Тупицкого, у которого тоже есть профиль на сайте проекта ЦПК.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
А за того хто притягнув його туди забули?
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20.12.2021 14:00
+11
Свято наближаєтьсся!
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20.12.2021 14:00
+8
Неназначение прокурора САП при личных обещаниях Зе цивилизованному миру - это 100% маркер кто есть кто.
Де факто есть коррупционеры, крышевание их, а всё вместе - это ОПГ.
Второго варианта просто нет
До окончания самоидентификации осталось всего несколько дней.
А потом на планете Земля не останется ни одного челоаека кто бы вписался за ..... Трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать моральные качества на вид людей
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20.12.2021 14:06
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Свято наближаєтьсся!
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20.12.2021 14:00 Ответить
А за того хто притягнув його туди забули?
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20.12.2021 14:00 Ответить
печально что в списке санкций нет санкции -применить лафетный забег жаль...
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20.12.2021 14:28 Ответить
Стидоба для Зюзіка і тих,хто його обрав.
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20.12.2021 14:04 Ответить
А что так можно? Тогда оптом на всею зеленую шоблу.
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20.12.2021 14:06 Ответить
Неназначение прокурора САП при личных обещаниях Зе цивилизованному миру - это 100% маркер кто есть кто.
Де факто есть коррупционеры, крышевание их, а всё вместе - это ОПГ.
Второго варианта просто нет
До окончания самоидентификации осталось всего несколько дней.
А потом на планете Земля не останется ни одного челоаека кто бы вписался за ..... Трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать моральные качества на вид людей
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20.12.2021 14:06 Ответить
Да. У старика Байдена дилема. Он прекрасно понимает, что из себя предстваляет косноязычный выпускник Лиги КВН, но сдругой стороный это же понимает и плешивый за поребриком. Боагодаря 73% зе-банатов мы должны пройти по краю пропасти не свалившись туда...
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20.12.2021 14:20 Ответить
Да нет Байдена ни каких проблем.
Просто потом выйдут на регулярной основе в мировых сми разоблачительные статьи о Бене и о Зе.
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20.12.2021 14:32 Ответить
при клоуне этого прокурора будут выбирать ещё два года, суть лохотрона заключается в том что только этот прокурор может давать разрешение на посадки))) поэтому клоун улыбается и будет выбирать ещё очень долго))
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20.12.2021 14:54 Ответить
Місце Татарова в буцегарні , але ж Зебабуіну потрібні нелюди такі , як він сам , а саме які ненавидять все украінське і украінську націю , яка на Майдані виборювала свободу і вільну Украіну від московіі 😡
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20.12.2021 14:15 Ответить
Патриотической части украинского общества пора уже учиться самой накладывать удушающие и испепеляющие санкции на предателей, коллаборантов прокремлёвских, казнокрадов - мародёров...Готов активно участвовать в вынесении приговоров и приведении их в исполнение...
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20.12.2021 14:16 Ответить
А Зе и ведет страну к тупику, выходом из которого может стать хунта. И тогда юные, безусые двуязычные парни с черно красными нашивками быстро наведут "порядок" на Банковой, Грушевског и в Минобороны. И будет ветерок теребить фалды Бриони на трупах еще нестарых мужчин с лицами из телевизора
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20.12.2021 14:24 Ответить
Падажите, а бубочка же сказало что не все при яныке были плохие, вот татаров он хороший, нелох за него мазу тянет
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20.12.2021 14:21 Ответить
Воно називає його "потужна людина" прости Господи
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20.12.2021 14:39 Ответить
ЦПК- политбюро?
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20.12.2021 14:34 Ответить
Політбюро обрало 73% довбнів!
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20.12.2021 14:41 Ответить
25% -агенты Кремля..
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20.12.2021 22:18 Ответить
ЗЕбіло ти, недоумкувате, млять
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20.12.2021 22:43 Ответить
а як це зрозуміти???
цпк просить подіяти на людину яку тупо захищає президент.
то иоже на ОРГАНІЗАТОРА треба накладати санкції а не на пішаків
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20.12.2021 15:10 Ответить
як що всіх цих зелених гнид на роботу прийняв чи призначив президент то кого тоді треба гнати с....аною мітлою?
їх чи його?
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20.12.2021 15:12 Ответить
А раніше неможливо
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20.12.2021 15:17 Ответить
 
 