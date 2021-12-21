Собеседования претендентов на пост главы САП завершились

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершила проведение собеседований с детективом НАБУ Александром Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Андреем Синюком, претендующими на пост главы САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комиссия оценит результаты собеседования, после чего будет определен победитель конкурса. В настоящее время объявлен перерыв в заседании на полчаса для определения баллов кандидатам, результаты будут обнародованы публично.

Комиссия также обнародовала письмо, поступившее из Офиса генпрокурора, в котором генпрокурор разделает обеспокоенность вероятными сложностями с апелляционным обжалованием результатов, поскольку комиссия как орган не уполномочена оплачивать судебный сбор. В письме значится, что Офис генпрокурора также не уполномочен на оплату судебного сбора по искам, в которых ответчиком будет выступать конкурсная комиссия, поэтому вопрос следует решать путем привлечения финансовой поддержки в рамках реализации проектов международной помощи.

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Заседание комиссии проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ).

Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

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Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.