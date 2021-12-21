Співбесіди претендентів на посаду голови САП завершились

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершила проведення співбесід із детективом НАБУ Олександром Клименком та прокурором Офісу генпрокурора Андрієм Синюком, які претендують на посаду голови САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Комісія оцінить результати співбесіди, після чого буде визначено переможця конкурсу. Наразі оголошено перерву в засіданні на півгодини для визначення балів кандидатам, результати буде оприлюднено публічно.

Комісія також оприлюднила листа, що надійшов з Офісу генпрокурора, в якому генпрокурор поділяє стурбованість імовірними складнощами з апеляційним оскарженням результатів, оскільки комісія як орган не уповноважена сплачувати судовий збір. У листі зазначено, що Офіс генпрокурора також не уповноважений на оплату судового збору за позовами, в яких відповідачем буде конкурсна комісія, тому питання слід вирішувати шляхом залучення фінансової підтримки в рамках реалізації проектів міжнародної допомоги.

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Засідання комісії відбувається в онлайн-форматі й транслюється на YouTube-сторінці конкурсної комісії (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ).

У вівторок комісія зібралася в повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

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Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

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Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.