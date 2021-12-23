"Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", - замглавы МИД РФ Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, стоящих перед российскими переговорщиками на консультациях по "гарантиям безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997-ом году. Я не буду пересказывать все то, что давно обсуждается в публичном пространстве, что получило много откликов и на Западе, и комментариев у нас. Я просто хочу подчеркнуть: американская сторона знает о наших приоритетах, наших предпочтениях. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными лицами в Москве", - сказал Рябков.

По его словам, в последнее время состоялось несколько очень важных, значимых телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова с Салливаном.

"Различные темы обсуждаются. Но за обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому, по-прежнему, мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны. Мы с самого начала говорили, что без пауз, без затяжек, незамедлительно были готовы в этот диалог вступить. Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом ", - сказал российский дипломат.

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15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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