РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4376 посетителей онлайн
Новости
14 930 114

"Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", - замглавы МИД РФ Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, стоящих перед российскими переговорщиками на консультациях по "гарантиям безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997-ом году. Я не буду пересказывать все то, что давно обсуждается в публичном пространстве, что получило много откликов и на Западе, и комментариев у нас. Я просто хочу подчеркнуть: американская сторона знает о наших приоритетах, наших предпочтениях. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными лицами в Москве", - сказал Рябков.

По его словам, в последнее время состоялось несколько очень важных, значимых телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова с Салливаном.

"Различные темы обсуждаются. Но за обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому, по-прежнему, мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны. Мы с самого начала говорили, что без пауз, без затяжек, незамедлительно были готовы в этот диалог вступить. Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом ", - сказал российский дипломат.

Читайте также: Россия пытается создать "повод для войны", - сенатор США Риш

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Также читайте: Отношения России и США подошли к "опасной черте", а ситуация с НАТО вообще взрывоопасна, - МИД РФ

Автор: 

МИД РФ (1664) НАТО (9931) членство в НАТО (1501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Довбакам сотні разів пояснювали ЦЕ НЕ ВАША КОЗЛЯЧА СПРАВА !
показать весь комментарий
23.12.2021 11:28
+30
А чё так, таварисч Рябков? Если вступим в НАТО, ты не сможешь нас убивать и грабить?
показать весь комментарий
23.12.2021 11:32
+29
А може тобі, сєпарок..
показать весь комментарий
23.12.2021 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На Балканах, в Югославии, Ираке НАТО помогло построить счастливую мирную жизнь. Сейчас у народов там процветание и благополучие. НАТО это успех и процветание и благодать. Доброе американское правительство всем хочет добра и благополучия, поэтому дает деньги в кредит, а их воруют и выводят обратно добрым американцам. Если бы не Рашка, то НАТО уже давно во всем мире установило мир, счастье и даже наворованные миллиарды вернула назад всем бедным странам.
показать весь комментарий
23.12.2021 12:19 Ответить
Пусть начинают приводить Крым и Донбасс в состояние 1997 года.
Если не писсдоболы.
показать весь комментарий
23.12.2021 12:22 Ответить
Вы "должны" -это верно ! Должны много и многим ! Украине больше всех ...Ну ,а про "исключить" ,то надо бы исключить фашистскую клику ,захватившую власть в РФ , из всех международных организаций и прекратить с ними всякие отношения.
показать весь комментарий
23.12.2021 12:23 Ответить
Вы мозги себе уже выключили отморозки
показать весь комментарий
23.12.2021 12:40 Ответить
Вы ,Маркиз, как и множество украинцев возможно заметили что украинцев от опасения войны а затем от ожидания угрозы войны уже ее ожидают когда она начнется в отличии от постсоветских стран.Мы,тоесть по статистическим данным 29% готовы отражать агрессию,а по реальным если и 15% если будут отражать вторжение с оружием в руках то всей мокшандии придет ,,жопа,, так как за вторжение в чужие страны кроме наемникаов кацапии никто не пойдет.А Россия сильна только тогда когда нападают на нее а не в анексии чужих стран.Наглядный пример Афганистан и Сирия.
показать весь комментарий
23.12.2021 12:46 Ответить
Пожелания рябкова под хвост, рябку ))
показать весь комментарий
23.12.2021 12:48 Ответить
А смысл? Подлетное время неизменится. Придумайте что то другое. Коллегиально. Побыстрее...
показать весь комментарий
23.12.2021 12:57 Ответить
глядя на этого заклинателя, невольно ловишь себя на мысли, где то его уже видел. Он внешне очень, до неприличия похож еще на одного истерического персонажа из МИД СССР Вышинского. Немногие знают, что после Московских процессов, его перевели замом в НКИД к Молотову, А с 1950 года он работал в ООН представителем СССР. Был старым знакомцем Сталина, вместе чалились и вел себя подобающе.
В историю МИД он вошел как яркая фигура. В 1945-1946 годах СССР маялось с королем Румынии. Примеряли и то и это. Спецпредставитель Сталина Вышинский прилетев на встречу, прямо сказал королю, два дня на сборы и марш к папаше. Так и этот истеричный, умеющий играть лицом, - мы вам всем покажем и Кузькина и его мать.
показать весь комментарий
23.12.2021 12:58 Ответить
у росії комплекс неповноцінності , без України жити не можуть, як Зеленський без Порошенко
показать весь комментарий
23.12.2021 13:53 Ответить
А хехе не хо-хо путиноиды
показать весь комментарий
23.12.2021 15:05 Ответить
Миссия невыполнима, так что зря борсаются рашосвинки.
показать весь комментарий
23.12.2021 16:36 Ответить
эти твари уже так охерели нет края
показать весь комментарий
23.12.2021 17:20 Ответить
Вопрос безопасности рашки решается просто. Все население столицы и европейской части рашки за Урал. Подлетное время увеличивается. Украина продолжает вступать в НАТО и ни кого не беспокоит.
показать весь комментарий
23.12.2021 20:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 