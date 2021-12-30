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Умерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице

Умерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице

В Ивано-Франковской областной клинической больнице скончалась женщина, получившая 90% ожогов во время пожара в Косовской больнице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Ивано-Франковской областной клинической больницы (ОКБ) Андрей Яворский.

"К сожалению, вчера умерла женщина, получившая 90% ожогов на пожаре в Косовской больнице", - сказал он.

По словам Яворского, женщина 1975 года рождения скончалась около 21 часа вечера.

Пострадавшая была подключена к аппарату ИВЛ в критическом состоянии, из-за чего ее не могли транспортировать в ожоговый центр в Киев.

Что касается врача, получившего во время пожара 20% ожогов, его состояние медики оценивают как стабильное. В ОКБ не исключают необходимости пересадки кожи.

Напомним, во время пожара в больнице г. Косов (Ивано-Франковская область) погибли четыре человека. По данным ГСЧС, пожар в Косовской центральной районной больнице возник из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности. Отмечается, что в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

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больница (1437) пожар (5934) смерть (9214) Ивано-Франковская область (916)


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Царство небесне, шкода людей, але комусь прийшло в голову запалити свічку... і стільки жертв.
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30.12.2021 10:30 Ответить
Якась дурня і фейк: кисневий концентратор ВЗАГАЛІ не впливає на вміст кисню в кімнаті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 ) - це не подача кисню з мережі. Явна брехня про характер подій і безграмотність МНСників
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30.12.2021 20:08 Ответить
 
 