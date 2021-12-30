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Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні

Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка отримала 90% опіків під час пожежі у Косівській лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні (ОКЛ) Андрій Яворський.

"На жаль, учора померла жінка, яка отримала 90% опіків на пожежі у Косівській лікарні", - сказав він.

За словами Яворського, жінка 1975 року народження померла близько 21-ї години вечора.

Постраждала була підключена до апарату ШВЛ у критичному стані, через що її не могли транспортувати до опікового центру у Київ.

Щодо лікаря, який отримав під час пожежі 20% опіків, то його стан медики оцінюють як стабільний. В ОКЛ не виключають необхідності пересадки шкіри.

Нагадаємо, під час пожежі у лікарні м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло четверо людей. За даними ДСНС, пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки. Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 грудня оголошено у Косові днем жалоби за загиблими в лікарні

Автор: 

лікарня (1357) пожежа (4313) смерть (6742) Івано-Франківська область (945)


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Царство небесне, шкода людей, але комусь прийшло в голову запалити свічку... і стільки жертв.
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30.12.2021 10:30 Відповісти
Якась дурня і фейк: кисневий концентратор ВЗАГАЛІ не впливає на вміст кисню в кімнаті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 ) - це не подача кисню з мережі. Явна брехня про характер подій і безграмотність МНСників
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30.12.2021 20:08 Відповісти
 
 