Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні
В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка отримала 90% опіків під час пожежі у Косівській лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні (ОКЛ) Андрій Яворський.
"На жаль, учора померла жінка, яка отримала 90% опіків на пожежі у Косівській лікарні", - сказав він.
За словами Яворського, жінка 1975 року народження померла близько 21-ї години вечора.
Постраждала була підключена до апарату ШВЛ у критичному стані, через що її не могли транспортувати до опікового центру у Київ.
Щодо лікаря, який отримав під час пожежі 20% опіків, то його стан медики оцінюють як стабільний. В ОКЛ не виключають необхідності пересадки шкіри.
Нагадаємо, під час пожежі у лікарні м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло четверо людей. За даними ДСНС, пожежа у Косівській центральній районній лікарні виникла через нехтування правилами пожежної безпеки. Зазначається, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.
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