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Новости Война
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13 января суд приступит к рассмотрению дела командира 37-го батальона Лановенко (Морпеха). ФОТО

13 января в 13:30 в г. Дружковка Донецкой области состоится первое судебное заседание по делу командира 37-го батальона 56-й бригады Павла Лановенко (позывной Морпех) относительно возможного превышения служебных обязанностей с нанесением тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщил сам Лановенко, передаёт Цензор.НЕТ.

"13 января в 13:30 в г. Дружковка Донецкой области по адресу ул. Энгельса, 45 состоится первое судебное заседание после досудебного следствия по моему делу незаконного ареста за превышение служебных обязанностей с нанесением тяжких телесных повреждений наркоману", - рассказал он.

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По его словам, это дело было сфабриковано, чтобы дискредитировать его.

"Отмечаю, что данные действия по отношению ко мне были неправомерными и безосновательными, поэтому обращаюсь к каждому, кто у меня в друзьях: мы должны поддерживать друг друга — тех, кто с самого начала войны на востоке Украины защищает Родину. Тех, кто достойно служит своей стране и ее народу", – призвал Лановенко.

13 января суд приступит к рассмотрению дела командира 37-го батальона Лановенко (Морпеха) 01

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 суток по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. К моменту поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко факт избиения отрицает. Два свидетеля-лейтенанта слышали разговор между комбатом и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Ранее суд отправил комбата Лановенко под домашний арест.

армия (8495) суд (25092) Донецкая область (9629) 56 отдельная мотопехотная бригада (53) ВСУ (6583) Лановенко Павел (12)


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Топ комментарии
+30
Низзя обижать наркоманов может один из них следуюший президент.
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08.01.2022 13:32
+26
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08.01.2022 13:33
+21
Зеленский ссытся таких командиров. Когда он к ним приезжает у них забирают оружие!!!
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08.01.2022 13:24
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Зеленский ссытся таких командиров. Когда он к ним приезжает у них забирают оружие!!!
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08.01.2022 13:24 Ответить
Низзя обижать наркоманов может один из них следуюший президент.
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08.01.2022 13:32 Ответить
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08.01.2022 13:33 Ответить
Так ! Зараз їм послабуха вийшла !
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08.01.2022 13:49 Ответить
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08.01.2022 13:36 Ответить
два освидельствование ВСП и на свободу с чистой совестью,*не виконання умов контракту* Превышение полномочий на лицо. у него были законные методы уволить его из ВСУ
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08.01.2022 13:54 Ответить
Друг,я служил в *королевской бригаде* и знаю о чём ты. Большая проблема в том как сейчас происходит набор,особенно перед выходом. Полугодичники заробитчане это такая гиря что....,а есть люди которые пришли добровольно,но поняли что ошиблись,переоценили себя. Но это на зоне УДО,а тут нихрена тиски,вот у многих и рвет крышу
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08.01.2022 14:11 Ответить
ну полно это через чур громко сказано,выше я писал,освидельствование ВСП,и у офицера есть полное право готовить документы на увольнение,по аватарке правда дают еще один шанс
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08.01.2022 14:20 Ответить
задача офицера и ВСУ это не реабелитация нариков и автаров,но и избивать до членовредительства,это шаг к офицерскому беспределу
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08.01.2022 14:23 Ответить
читай выше
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08.01.2022 14:31 Ответить
ВСП занимается и ими.по крайней мере произвести освидельствонание алкогльного или наркотического опьянения это их обязаность
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08.01.2022 14:34 Ответить
как пример,первая шеренга пять шагов вперед,и так далее,пошли кинолог с собачкой
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08.01.2022 14:39 Ответить
Ви ж були жінкою !
Я про нік.
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08.01.2022 23:40 Ответить
Ну якщо суд буде відбуватисьна вулиці енгельса,то я навіть здогадуюсь,яке рішення, він прийме...
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08.01.2022 13:31 Ответить
Наркотичне сп'яніння- наказати треба командира.....за те що не пристрелив ує#ня.
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08.01.2022 13:32 Ответить
Я уже уволился но до сих пор нехило подгорает от того отребья в армии.
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08.01.2022 13:38 Ответить
Комбат не знает что такое зиндан?.НЕ может справится с солдатом тогда он профнепригоден.
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08.01.2022 13:34 Ответить
Суддів на мило!
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08.01.2022 13:35 Ответить
Разом із наркоманами.
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08.01.2022 13:51 Ответить
Я,ніколи,незаперечував,право Природи на утилізцію генетичного сміття
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08.01.2022 13:58 Ответить
Самое время тягать по судам офицеров ВСУ.
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08.01.2022 13:35 Ответить
Офицер,который калечит? Чем тогда ВСУ лучше офицерья рашки???
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08.01.2022 13:59 Ответить
Не у всех терпения хватает на этот биомусор. Вопрос встречный, посему вы не критикуете врачей и военкомов которые такими армию комплектуют?
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08.01.2022 14:11 Ответить
потому что эта ветка не про врачей,а недавно я кушал армейский хлеб,свежо в памяти,да и офицеры в основной массе,это не эталон,они такие же люди,а некоторых плющит от звания.
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08.01.2022 14:16 Ответить
Хотя бы тем,что защищает Родину а не лезет в чужие страны. Всё остальное-детали. Хоть и нелицеприятные.
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08.01.2022 15:34 Ответить
а ты почему не защищаешь?
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08.01.2022 15:38 Ответить
Это всё,бот? Негусто. Банальные вы зверьки.🤷
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08.01.2022 16:44 Ответить
На швабре ты был.
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08.01.2022 23:40 Ответить
Наркоман наркоману глаз не выклюет.
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08.01.2022 13:40 Ответить
Замість серверів по судах тягають патріотів.
Здогадайтесь чому !
Бо в нас президент сєрар
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08.01.2022 13:40 Ответить
Сепарів*
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08.01.2022 13:50 Ответить
он КОМАНДИР а не гопник,есть законные способы избавится от человека который позорит ВСУ,и это не кулаки
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08.01.2022 13:57 Ответить
Мама-мія
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08.01.2022 14:00 Ответить
мама не мама,но факт остается фактом,командир ,пусть в сердцах,со злости,но превысил свои полномочия.
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08.01.2022 14:04 Ответить
Хто сказав? Той наркот виявлявся у іншому місці.
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08.01.2022 18:29 Ответить
Вибачьте. Армія...Людяність...Припустимість-Нерипустимість...Війна в Державі....
В чому ізюмінка?
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08.01.2022 14:09 Ответить
ku*wa, а скільки ще будуть уліци_енґельса в Україні?
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08.01.2022 14:11 Ответить
Матіоса вже в прокуратурі нема але його послідовники залишились.
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08.01.2022 14:35 Ответить
Комбат солидная фигура в армии.Спокойно мог нарушителя вд-нарика на губу спровадить,но видимо, доставил ему хлопот тот сильно..Не сдержал себя офицер
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08.01.2022 15:48 Ответить
не поделился или не пробашлял?
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08.01.2022 18:08 Ответить
то у старшего солдата травмы от употребления наркотиков.
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08.01.2022 18:03 Ответить
 
 