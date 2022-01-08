13 января суд приступит к рассмотрению дела командира 37-го батальона Лановенко (Морпеха). ФОТО
13 января в 13:30 в г. Дружковка Донецкой области состоится первое судебное заседание по делу командира 37-го батальона 56-й бригады Павла Лановенко (позывной Морпех) относительно возможного превышения служебных обязанностей с нанесением тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщил сам Лановенко, передаёт Цензор.НЕТ.
"13 января в 13:30 в г. Дружковка Донецкой области по адресу ул. Энгельса, 45 состоится первое судебное заседание после досудебного следствия по моему делу незаконного ареста за превышение служебных обязанностей с нанесением тяжких телесных повреждений наркоману", - рассказал он.
По его словам, это дело было сфабриковано, чтобы дискредитировать его.
"Отмечаю, что данные действия по отношению ко мне были неправомерными и безосновательными, поэтому обращаюсь к каждому, кто у меня в друзьях: мы должны поддерживать друг друга — тех, кто с самого начала войны на востоке Украины защищает Родину. Тех, кто достойно служит своей стране и ее народу", – призвал Лановенко.
Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 суток по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. К моменту поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.
Лановенко факт избиения отрицает. Два свидетеля-лейтенанта слышали разговор между комбатом и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.
Ранее суд отправил комбата Лановенко под домашний арест.
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Я про нік.
Здогадайтесь чому !
Бо в нас президент сєрар
В чому ізюмінка?