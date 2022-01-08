13 января суд приступит к рассмотрению дела командира 37-го батальона Лановенко (Морпеха). ФОТО

13 января в 13:30 в г. Дружковка Донецкой области состоится первое судебное заседание по делу командира 37-го батальона 56-й бригады Павла Лановенко (позывной Морпех) относительно возможного превышения служебных обязанностей с нанесением тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщил сам Лановенко, передаёт Цензор.НЕТ.

"13 января в 13:30 в г. Дружковка Донецкой области по адресу ул. Энгельса, 45 состоится первое судебное заседание после досудебного следствия по моему делу незаконного ареста за превышение служебных обязанностей с нанесением тяжких телесных повреждений наркоману", - рассказал он.

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По его словам, это дело было сфабриковано, чтобы дискредитировать его.

"Отмечаю, что данные действия по отношению ко мне были неправомерными и безосновательными, поэтому обращаюсь к каждому, кто у меня в друзьях: мы должны поддерживать друг друга — тех, кто с самого начала войны на востоке Украины защищает Родину. Тех, кто достойно служит своей стране и ее народу", – призвал Лановенко.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 суток по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. К моменту поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко факт избиения отрицает. Два свидетеля-лейтенанта слышали разговор между комбатом и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Ранее суд отправил комбата Лановенко под домашний арест.