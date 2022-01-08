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армія (3742) суд (11515) Донецька область (7587) 56 окрема мотопіхотна бригада (52) ЗСУ (7201) Лановенко (12)

13 січня суд почне розгляд справи командира 37-го батальйону Лановенка (Морпіха). ФОТО

13 січня о 13.30 в м. Дружківка Донецької області відбудеться перше судове засідання у справі командира 37-го батальйону 56-ій бригади Павла Лановенка (позивний Морпіх) щодо можливого перевищення службових обов’язків з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомив сам Лановенко, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня о 13.30 в м. Дружківка Донецької області за адресою вул. Енгельса, 45 відбудеться перше судове засідання після досудового слідства по моїй справі незаконного арешту за перевищення службових обов’язків з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень наркоману", - розповів він.

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За його словами, ця справа була сфабрикована, аби дискредитувати його.

"Наголошую, що дані дії по відношенню до мене були неправомірними та безпідставними, тож звертаюся до кожного, хто є у мене в друзях: ми маємо підтримувати один одного — тих, хто від самого початку війни на сході України захищає Батьківщину. Тих, хто гідно служить своїй країні і її народу", - закликав Лановенко.

13 січня суд почне розгляд справи командира 37-го батальйону Лановенка (Морпіха) 01

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

Раніше суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт.

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Топ коментарі
+30
Низзя обижать наркоманов может один из них следуюший президент.
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08.01.2022 13:32
+26
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08.01.2022 13:33
+21
Зеленский ссытся таких командиров. Когда он к ним приезжает у них забирают оружие!!!
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08.01.2022 13:24
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Зеленский ссытся таких командиров. Когда он к ним приезжает у них забирают оружие!!!
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08.01.2022 13:24 Відповісти
Низзя обижать наркоманов может один из них следуюший президент.
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08.01.2022 13:32 Відповісти
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08.01.2022 13:33 Відповісти
Так ! Зараз їм послабуха вийшла !
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08.01.2022 13:49 Відповісти
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08.01.2022 13:36 Відповісти
два освидельствование ВСП и на свободу с чистой совестью,*не виконання умов контракту* Превышение полномочий на лицо. у него были законные методы уволить его из ВСУ
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08.01.2022 13:54 Відповісти
Друг,я служил в *королевской бригаде* и знаю о чём ты. Большая проблема в том как сейчас происходит набор,особенно перед выходом. Полугодичники заробитчане это такая гиря что....,а есть люди которые пришли добровольно,но поняли что ошиблись,переоценили себя. Но это на зоне УДО,а тут нихрена тиски,вот у многих и рвет крышу
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08.01.2022 14:11 Відповісти
ну полно это через чур громко сказано,выше я писал,освидельствование ВСП,и у офицера есть полное право готовить документы на увольнение,по аватарке правда дают еще один шанс
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08.01.2022 14:20 Відповісти
задача офицера и ВСУ это не реабелитация нариков и автаров,но и избивать до членовредительства,это шаг к офицерскому беспределу
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08.01.2022 14:23 Відповісти
читай выше
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08.01.2022 14:31 Відповісти
ВСП занимается и ими.по крайней мере произвести освидельствонание алкогльного или наркотического опьянения это их обязаность
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08.01.2022 14:34 Відповісти
как пример,первая шеренга пять шагов вперед,и так далее,пошли кинолог с собачкой
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08.01.2022 14:39 Відповісти
Ви ж були жінкою !
Я про нік.
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08.01.2022 23:40 Відповісти
Ну якщо суд буде відбуватисьна вулиці енгельса,то я навіть здогадуюсь,яке рішення, він прийме...
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08.01.2022 13:31 Відповісти
Наркотичне сп'яніння- наказати треба командира.....за те що не пристрелив ує#ня.
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08.01.2022 13:32 Відповісти
Я уже уволился но до сих пор нехило подгорает от того отребья в армии.
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08.01.2022 13:38 Відповісти
Комбат не знает что такое зиндан?.НЕ может справится с солдатом тогда он профнепригоден.
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08.01.2022 13:34 Відповісти
Суддів на мило!
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08.01.2022 13:35 Відповісти
Разом із наркоманами.
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08.01.2022 13:51 Відповісти
Я,ніколи,незаперечував,право Природи на утилізцію генетичного сміття
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08.01.2022 13:58 Відповісти
Самое время тягать по судам офицеров ВСУ.
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08.01.2022 13:35 Відповісти
Офицер,который калечит? Чем тогда ВСУ лучше офицерья рашки???
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08.01.2022 13:59 Відповісти
Не у всех терпения хватает на этот биомусор. Вопрос встречный, посему вы не критикуете врачей и военкомов которые такими армию комплектуют?
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08.01.2022 14:11 Відповісти
потому что эта ветка не про врачей,а недавно я кушал армейский хлеб,свежо в памяти,да и офицеры в основной массе,это не эталон,они такие же люди,а некоторых плющит от звания.
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08.01.2022 14:16 Відповісти
Хотя бы тем,что защищает Родину а не лезет в чужие страны. Всё остальное-детали. Хоть и нелицеприятные.
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08.01.2022 15:34 Відповісти
а ты почему не защищаешь?
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08.01.2022 15:38 Відповісти
Это всё,бот? Негусто. Банальные вы зверьки.🤷
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08.01.2022 16:44 Відповісти
На швабре ты был.
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08.01.2022 23:40 Відповісти
Наркоман наркоману глаз не выклюет.
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08.01.2022 13:40 Відповісти
Замість серверів по судах тягають патріотів.
Здогадайтесь чому !
Бо в нас президент сєрар
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08.01.2022 13:40 Відповісти
Сепарів*
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08.01.2022 13:50 Відповісти
он КОМАНДИР а не гопник,есть законные способы избавится от человека который позорит ВСУ,и это не кулаки
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08.01.2022 13:57 Відповісти
Мама-мія
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08.01.2022 14:00 Відповісти
мама не мама,но факт остается фактом,командир ,пусть в сердцах,со злости,но превысил свои полномочия.
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08.01.2022 14:04 Відповісти
Хто сказав? Той наркот виявлявся у іншому місці.
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08.01.2022 18:29 Відповісти
Вибачьте. Армія...Людяність...Припустимість-Нерипустимість...Війна в Державі....
В чому ізюмінка?
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08.01.2022 14:09 Відповісти
ku*wa, а скільки ще будуть уліци_енґельса в Україні?
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08.01.2022 14:11 Відповісти
Матіоса вже в прокуратурі нема але його послідовники залишились.
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08.01.2022 14:35 Відповісти
Комбат солидная фигура в армии.Спокойно мог нарушителя вд-нарика на губу спровадить,но видимо, доставил ему хлопот тот сильно..Не сдержал себя офицер
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08.01.2022 15:48 Відповісти
не поделился или не пробашлял?
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08.01.2022 18:08 Відповісти
то у старшего солдата травмы от употребления наркотиков.
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08.01.2022 18:03 Відповісти
 
 