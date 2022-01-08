13 січня суд почне розгляд справи командира 37-го батальйону Лановенка (Морпіха). ФОТО

13 січня о 13.30 в м. Дружківка Донецької області відбудеться перше судове засідання у справі командира 37-го батальйону 56-ій бригади Павла Лановенка (позивний Морпіх) щодо можливого перевищення службових обов’язків з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомив сам Лановенко, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня о 13.30 в м. Дружківка Донецької області за адресою вул. Енгельса, 45 відбудеться перше судове засідання після досудового слідства по моїй справі незаконного арешту за перевищення службових обов’язків з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень наркоману", - розповів він.

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За його словами, ця справа була сфабрикована, аби дискредитувати його.

"Наголошую, що дані дії по відношенню до мене були неправомірними та безпідставними, тож звертаюся до кожного, хто є у мене в друзях: ми маємо підтримувати один одного — тих, хто від самого початку війни на сході України захищає Батьківщину. Тих, хто гідно служить своїй країні і її народу", - закликав Лановенко.

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

Раніше суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт.