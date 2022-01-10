Полковник полиции Казахстана скончался от инфаркта на рабочем месте

Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алматы, полковник полиции Танат Назанов скончался после перенесения инфаркта на рабочем месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"Подтверждаем эту информацию", – сказали в МВД республики.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой.

А в Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности Азамат Ибраев.

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