Полковник полиции Казахстана скончался от инфаркта на рабочем месте
Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алматы, полковник полиции Танат Назанов скончался после перенесения инфаркта на рабочем месте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"Подтверждаем эту информацию", – сказали в МВД республики.
Напомним, ранее сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области в Казахстане покончил с собой.
А в Нур-Султане найден мертвым полковник комитета национальной безопасности Азамат Ибраев.
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+19 Tychus Findlay
показать весь комментарий10.01.2022 11:42
+17 cimbitep
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+16 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.01.2022 11:45
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Могли б принести користь своєму народові, якщо вже зібрались помирати.
Ранее на Сулейманова возбудили уголовное дело из-за протестов, ему грозил трибунал.
Также найден мертвым полковник КНБ Азамат Ибраев во дворе дома в Нур-Султане. Он выбросился из окна высотного дома.
Ибраев возглавлял техническую службу КНБ. А до этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы. - https://t.me/charter97_org/59110 https://t.me/charter97_org/59110
Да !!!! Если путинская банда из Чеченцев смогла сделать кадыровцев-!!!
Нам надо не стать Кивами, Бойками, Медвечуками итд!!!
Китай сейчас может делать что захочет - никто за кремль не впишется.
Нужно малейшее обращение остатков казахской власти о помощи.