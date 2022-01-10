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Полковник поліції Казахстану помер від інфаркту на робочому місці

Полковник поліції Казахстану помер від інфаркту на робочому місці

Заступник начальника управління поліції Турксибського району Алмати, полковник поліції Танат Назанов помер після того, як переніс інфаркт на робочому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия". 

"Підтверджуємо цю інформацію", - сказали в МВС республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки.

А в Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки Азамата Ібраєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС Казахстану повідомили про затримання майже 8 тисяч людей

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Топ коментарі
+19
Виявилось, що досить багато силовиків підтримують протести, кацапи ліквідують таких у прискореному режимі.
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10.01.2022 11:42
+17
инфаркт был калибра 7,62
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10.01.2022 11:40
+16
Скорее всего так . Казахи не хотели стрелять в свой народ
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10.01.2022 11:45
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инфаркт был калибра 7,62
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10.01.2022 11:40 Відповісти
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10.01.2022 12:01 Відповісти
Да шо ж они такие впечатлительные? Тот с окна выбросился, тот застрелился, этому он серце прихватило
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10.01.2022 11:42 Відповісти
ТЮ, можно подумать шо вы бы не впечатлились (новичком)...ХМЫ...
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10.01.2022 11:56 Відповісти
Виявилось, що досить багато силовиків підтримують протести, кацапи ліквідують таких у прискореному режимі.
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10.01.2022 11:42 Відповісти
Скорее всего так . Казахи не хотели стрелять в свой народ
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10.01.2022 11:45 Відповісти
Шкода, що досвід інших країн нічому не навчив і вони дозволили кацапам приземлитися, а не позбивали ще в небі. Тепер ті стріляють в самих казахів. Буде жорстокіше, ніж Лукашенко влаштував у Білорусі, ну, хто не вчиться на чужих помилках - приречений робити такі самі свої.
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10.01.2022 12:35 Відповісти
Нажаль вони розпорядились своїм життям та повноваженнями не кращим чином.
Могли б принести користь своєму народові, якщо вже зібрались помирати.
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10.01.2022 12:58 Відповісти
Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

Ранее на Сулейманова возбудили уголовное дело из-за протестов, ему грозил трибунал.

Также найден мертвым полковник КНБ Азамат Ибраев во дворе дома в Нур-Султане. Он выбросился из окна высотного дома.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ. А до этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы. - https://t.me/charter97_org/59110 https://t.me/charter97_org/59110

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10.01.2022 11:44 Відповісти
Третья смерть казахских полицейских начальников ЗА СУТКИ
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10.01.2022 11:44 Відповісти
Ето говорит о том что в Казахстане даже полиция перешла на сторону народа. Думаю таким высоким начальникам и не знать что творил и будет творить диктатор Назарбаев.
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10.01.2022 11:50 Відповісти
Куда перешла? На тот свет? Если собрался покончить с собой, то возьми табельное и прихвати с собой парочку рашистских свинособак. Это был бы ПОСТУПОК.
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10.01.2022 12:10 Відповісти
К сожалению у нас такая же ситуация. У нас тоже патриоты предпочитают убить себя якобы на зло врагу, не задумываясь что врагу от етого будет только веселей. Может ето уже нервный срыв и человек не соображает адекватно.
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10.01.2022 12:15 Відповісти
Угу. Представляю ,как бы я "огорчился", если бы командный состав Рахи начал массово устраивать суицид. Я еще бы и советы раздавал, как самовыпилятся максимально болезненно. Например как делать петлю, которая убивает медленно.
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10.01.2022 12:21 Відповісти
" вот такой рубец!" (С) ))
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10.01.2022 11:44 Відповісти
У них походу почалась чистка. Після сірих прийшли чорні.
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10.01.2022 11:46 Відповісти
фсб убирает оппозиционеров
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10.01.2022 11:46 Відповісти
Ето уже который по счету оппозиционер который *самоубился* после приезда росийских карателей и окупации Казахстана странами ОДКБ?
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10.01.2022 11:47 Відповісти
Класика жанру...заїхали москалі і почались суїциди...Свідків залишати не можна...думаю це тільки початок падінь з вікон і інфарктів.....
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10.01.2022 11:51 Відповісти
Нужно было перекрывать аеропорты сразу же и диктатора сразу валить чтобы он не успел позвать других диктаторов на помощь.
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10.01.2022 11:54 Відповісти
Казахстан не остров . захват аэропортов только отсрочил бы но не отменил вторжение
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10.01.2022 12:04 Відповісти
Пару дней форы дало бы и хватило бы чтобы назарбаева и его банду на столбах повесить. Теперь даже не представляю что будет с теми кто перешел на сторону протестующих. Вся пустыня будет в массовых захоронениях.
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10.01.2022 12:11 Відповісти
А, що я учора писав?!

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10.01.2022 11:55 Відповісти
ПХИ... А чому не а-самолайкнулися...ХЕХ... ЗЫ... 100500 это бы упало народу в око...
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10.01.2022 11:59 Відповісти
"Клім Моісєйович, какой Ви молодєц!" ))
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10.01.2022 12:37 Відповісти
Наши толстопузые карабинеры уже бы пенсии себе громадные оформляли, и не воспринимали бы все близко к сердцу.
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10.01.2022 11:59 Відповісти
теперь те кто перешел на сторону протестующих или не проявил должного рвения в защите царька будут умирать от огорчения
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10.01.2022 12:02 Відповісти
ОДКБ в действии!!! Сейчас начнут гибнуть от инфарктов , автоаварии, Новичок!!!
Да !!!! Если путинская банда из Чеченцев смогла сделать кадыровцев-!!!
Нам надо не стать Кивами, Бойками, Медвечуками итд!!!
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10.01.2022 12:03 Відповісти
там сейчас многие стоят перед выбором...или инфаркт,или новичок...
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10.01.2022 12:05 Відповісти
Новичок..,уже не в Тренде...,частотный генератор...
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10.01.2022 12:07 Відповісти
Система перемелет всех ослушавшихся. Тут или пан или пропал.
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10.01.2022 12:07 Відповісти
Происходит зачистка всех, кто был против Токаева. Он же говорил, что после подавления протеста, будем устанавливать и наказывать всех, кто был по ту сторону баррикад и "прозевал" Майдан. Видимо, эти "самоубийцы" и "инфарктники" были солидарны с народом.
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10.01.2022 12:10 Відповісти
Отруєння плюмбумом- наразі основна причина смертності в Казахстані.
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10.01.2022 12:12 Відповісти
Жаль! Очевидно это те ребята, что перешли на сторону восставшего народа. Им - R.I.P. Остальным надо уходить в партизаны и как можно быстрей, т.к. вертухаи начнут тотальные зачистки и всё будет происходить под лозунгом "Спасибо токаеву за наше счастливое детство".
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10.01.2022 12:20 Відповісти
"Их там не в" из РФ припёрлись, началась фильтрация конкурентов и прочих кто им поперек стоит
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10.01.2022 12:29 Відповісти
Накануне попил чайку или "друзья" заехали и угостили.
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10.01.2022 12:49 Відповісти
Сколько бы Россия не ввела, Китаю это на один зуб.
Китай сейчас может делать что захочет - никто за кремль не впишется.
Нужно малейшее обращение остатков казахской власти о помощи.
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10.01.2022 12:53 Відповісти
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10.01.2022 13:29 Відповісти
 
 