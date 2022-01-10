Полковник поліції Казахстану помер від інфаркту на робочому місці
Заступник начальника управління поліції Турксибського району Алмати, полковник поліції Танат Назанов помер після того, як переніс інфаркт на робочому місці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
"Підтверджуємо цю інформацію", - сказали в МВС республіки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки.
А в Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки Азамата Ібраєва.
Топ коментарі
+19 Tychus Findlay
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+17 cimbitep
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+16 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.01.2022 11:45
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Будь ласка, зачекайте...
Могли б принести користь своєму народові, якщо вже зібрались помирати.
Ранее на Сулейманова возбудили уголовное дело из-за протестов, ему грозил трибунал.
Также найден мертвым полковник КНБ Азамат Ибраев во дворе дома в Нур-Султане. Он выбросился из окна высотного дома.
Ибраев возглавлял техническую службу КНБ. А до этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы. - https://t.me/charter97_org/59110 https://t.me/charter97_org/59110
Да !!!! Если путинская банда из Чеченцев смогла сделать кадыровцев-!!!
Нам надо не стать Кивами, Бойками, Медвечуками итд!!!
Китай сейчас может делать что захочет - никто за кремль не впишется.
Нужно малейшее обращение остатков казахской власти о помощи.