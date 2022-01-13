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Казахстан увеличил политическую зависимость от России, - Financial Times

Казахстан увеличил политическую зависимость от России, - Financial Times

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытался сделать свою страну частью "постиндустриального" мира до 2050 года. Некоторое время его видение сильного и социального развития работало. Экономика расширялась.

Власти страны реформировали образовательную, пенсионную и правоохранительную системы, унаследованные из советского прошлого. По сравнению с некоторыми соседями Казахстан построил более сильные институты государства. Но общенациональные протесты в стране показали, что реформы за последние 30 лет не смогли улучшить жизнь людей. Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Протесты вспыхнули в богатой нефтью Мангистауской области из-за высоких цен на газ и быстро распространились по всей стране. Другие общественные движения и активисты потребовали политических и экономических изменений. Вскоре мирные демонстрации вышли из-под контроля. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение и приказал стрелять в "террористов".

Насильственное подавление протестов является признаком борьбы за власть внутри режима, которым недавно руководил Назарбаев. Пришедший к власти в 2019 году Токаев призвал возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности направить силы в Казахстан для подавления беспорядков. Его призыв подорвал усилия страны поддерживать сбалансированную внешнюю политику, расширив политическую зависимость от России.

Проблем с неудачными реформами в Казахстане много. Назарбаев привлек "технократов" к их реализации, но стратегия была разработана в первую очередь в соответствии с его личным видением. Казахстан черпал вдохновение из западной практики и экономического успеха Сингапура. Администрация Назарбаева наняла консультантов, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, для советов по созданию "положительного имиджа страны" дома и за рубежом. Эти методы были привлекательны снаружи, но принесли лишь поверхностные решения сложных проблем.

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Для оценки приоритетов политики режим также возлагался на организации, получающие государственные гранты. Эти организации обсуждали разные компоненты стратегии "Казахстан 2050", но имели недостаточно знаний за пределами официального видения. Поэтому правительство не смогло понять реальное влияние реформ. Возрастало экономическое и политическое недовольство. Политические движения в городах потребовали более открытой системы власти.

Реформы полиции, проведенные после расстрела протестующих в городе Жанаозен в декабре 2011 года, имели незначительный эффект. В течение десяти лет правительство экспериментировало с моделями полицейской деятельности, взятыми из Запада.

Но полиция, не имея навыков и ресурсов для внедрения таких моделей, сосредоточилась на поддержке властей, сообщая лишь о положительных результатах. Когда на прошлой неделе в Казахстане вспыхнули протесты, силовики применили слезоточивый газ, чтобы подавить их, но как следствие толпа протестующих только расширялась.

Еще одна проблема – масштабная коррупция. Хотя экономический рост Казахстана был "заметен" по стандартам Всемирного банка, политически лояльные элиты были главными бенефициарами огромных энергетических ресурсов страны. Олигархи направили свое состояние на рынок недвижимости Великобритании.

Богатые нефтью западные регионы страны на самом деле экономически бедны. Местные жители выживают на небольшие зарплаты и кредиты в банках, подконтрольных людям из круга власти.

Богатство нации не в руках ее "светлых умов". С 1990-х годов в Казахстане реализована обширная стипендиальная программа для поддержки обучения студентов в ведущих университетах по всему миру. Более 13 тысяч выпускников присоединились к государственному и частному секторам страны. Но лишь несколько человек нового поколения, высокообразованных молодых специалистов Казахстана участвуют в принятии решений относительно будущего страны. Постсоветское поколение Токаева и Назарбаева продолжает удерживать ключи от политической власти.

Усилия Казахстана по реформированию были заметны, но цена игнорирования недовольства народа оказалась выше. Пример страны показывает, что амбициозные реформы сложно осуществить без широкого общественного консенсуса. Возможность для Казахстана догнать передовые страны не исчезла. Но чтобы этого добиться, власть должна соответствовать ожиданиям своего народа, резюмирует издание.

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Топ комментарии
+2
Точнее в место независимости казахи получили вассальную зависимость из-за трусливого президента.
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13.01.2022 12:20
+1
Даже если кацапы выведут что то - большую часть своих войск оставят вокруг/рядом Байконура под предлогом охраны важного стратегического объекта (космодрома) на территории братского Казахстана, потому что по лицемерному заявлению Рогозина «этим объектом пользуются все страны СНГ». Вот так и создаются рашистские военные базы на территориях якобы «дружественных государств». Для рашки такие предлоги очень удобны. Это только НАТО нельзя, а рашке можно. И как бы теперь Токаев не прыгал выше головы, рашка как болезнь СПИД - уже никуда из Казахстана не уйдёт.
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13.01.2022 12:36
+1
Думается даже проще.Такаев использовал ненависть к клану вора Назарбаева,использовал народное недовольство,спровоцировав подъем цен на газ...и расчистил себе поле для единоличного владения хозяйством страны.Вроде Президент....а по факту кукла Назарбаева.(ЗЕля от Бени не грозит...только ногами вперёд если)И путину Токаев выгоден .....сговорчивая фигурка ....в отличие от самостоятельного Назарбаева.Успокаивает только то,что Китай клешни быстро отрубит при резких движениях имперцам в галошах.
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13.01.2022 12:36
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Казахстан? А ещё есть такое государство? Там же вроде президент сбежал, а территория и все важные объекты захвачены вооружёнными силами соседнего государства.
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13.01.2022 12:20 Ответить
Сбежал елбасы… елбасы это почетное звание - вождь казахского народа. Даже не знаю с кем сравнить - ну наверное как Генеральный секретарь КПСС или сталин? Хотя не совсем корректно, они ещё какие то посты занимали. Но раньше (да может и сейчас кто его знает) без участия этого самого елбасы ни один вопрос в стране не решался
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13.01.2022 12:41 Ответить
Точнее в место независимости казахи получили вассальную зависимость из-за трусливого президента.
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13.01.2022 12:20 Ответить
Народ так захотел, при чем тут президент. Тоже хотели, как лучше, но получилось не так.
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13.01.2022 12:24 Ответить
Президент Токаев - елбасы дал казахам колбасы ( по 2.20 )
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13.01.2022 13:03 Ответить
Даже если кацапы выведут что то - большую часть своих войск оставят вокруг/рядом Байконура под предлогом охраны важного стратегического объекта (космодрома) на территории братского Казахстана, потому что по лицемерному заявлению Рогозина «этим объектом пользуются все страны СНГ». Вот так и создаются рашистские военные базы на территориях якобы «дружественных государств». Для рашки такие предлоги очень удобны. Это только НАТО нельзя, а рашке можно. И как бы теперь Токаев не прыгал выше головы, рашка как болезнь СПИД - уже никуда из Казахстана не уйдёт.
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13.01.2022 12:36 Ответить
Думается даже проще.Такаев использовал ненависть к клану вора Назарбаева,использовал народное недовольство,спровоцировав подъем цен на газ...и расчистил себе поле для единоличного владения хозяйством страны.Вроде Президент....а по факту кукла Назарбаева.(ЗЕля от Бени не грозит...только ногами вперёд если)И путину Токаев выгоден .....сговорчивая фигурка ....в отличие от самостоятельного Назарбаева.Успокаивает только то,что Китай клешни быстро отрубит при резких движениях имперцам в галошах.
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13.01.2022 12:36 Ответить
Думаешь что сам Токаев меньше чем елбасы Назарбай от Казахстана поимел? Загуглись и почитай что эти люди и их сыновья и дочки имеют из недвижимости и движимости в странах Европы и в Штатах. Тоже мне нашёл сильно обиженного Токаева. Да сцыкло твой Токаев - посмотри как у него при каждом выступлении ручки дрожат , глазки бегают и голова дёргается. А Назарбай отомстит обязательно, казахи и киргизы очень злые нации….
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13.01.2022 12:46 Ответить
Афганці вирізали як свиней усіх зрадників і їх сім'ї , що співпрацювали з совєцькими окупантами , одразу після виводу окупаційного контингенту . Гарний приклад для казахського народу .
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13.01.2022 13:36 Ответить
не факт...

Казахстан от паРаши? скорее паРаша от Китая ))

место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая

колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.

Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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13.01.2022 14:10 Ответить
Ну... Добро пожаловать в роисю!

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14.01.2022 08:13 Ответить
 
 