Казахстан увеличил политическую зависимость от России, - Financial Times

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытался сделать свою страну частью "постиндустриального" мира до 2050 года. Некоторое время его видение сильного и социального развития работало. Экономика расширялась.

Власти страны реформировали образовательную, пенсионную и правоохранительную системы, унаследованные из советского прошлого. По сравнению с некоторыми соседями Казахстан построил более сильные институты государства. Но общенациональные протесты в стране показали, что реформы за последние 30 лет не смогли улучшить жизнь людей. Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Протесты вспыхнули в богатой нефтью Мангистауской области из-за высоких цен на газ и быстро распространились по всей стране. Другие общественные движения и активисты потребовали политических и экономических изменений. Вскоре мирные демонстрации вышли из-под контроля. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение и приказал стрелять в "террористов".

Насильственное подавление протестов является признаком борьбы за власть внутри режима, которым недавно руководил Назарбаев. Пришедший к власти в 2019 году Токаев призвал возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности направить силы в Казахстан для подавления беспорядков. Его призыв подорвал усилия страны поддерживать сбалансированную внешнюю политику, расширив политическую зависимость от России.

Проблем с неудачными реформами в Казахстане много. Назарбаев привлек "технократов" к их реализации, но стратегия была разработана в первую очередь в соответствии с его личным видением. Казахстан черпал вдохновение из западной практики и экономического успеха Сингапура. Администрация Назарбаева наняла консультантов, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, для советов по созданию "положительного имиджа страны" дома и за рубежом. Эти методы были привлекательны снаружи, но принесли лишь поверхностные решения сложных проблем.

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Для оценки приоритетов политики режим также возлагался на организации, получающие государственные гранты. Эти организации обсуждали разные компоненты стратегии "Казахстан 2050", но имели недостаточно знаний за пределами официального видения. Поэтому правительство не смогло понять реальное влияние реформ. Возрастало экономическое и политическое недовольство. Политические движения в городах потребовали более открытой системы власти.

Реформы полиции, проведенные после расстрела протестующих в городе Жанаозен в декабре 2011 года, имели незначительный эффект. В течение десяти лет правительство экспериментировало с моделями полицейской деятельности, взятыми из Запада.

Но полиция, не имея навыков и ресурсов для внедрения таких моделей, сосредоточилась на поддержке властей, сообщая лишь о положительных результатах. Когда на прошлой неделе в Казахстане вспыхнули протесты, силовики применили слезоточивый газ, чтобы подавить их, но как следствие толпа протестующих только расширялась.

Еще одна проблема – масштабная коррупция. Хотя экономический рост Казахстана был "заметен" по стандартам Всемирного банка, политически лояльные элиты были главными бенефициарами огромных энергетических ресурсов страны. Олигархи направили свое состояние на рынок недвижимости Великобритании.

Богатые нефтью западные регионы страны на самом деле экономически бедны. Местные жители выживают на небольшие зарплаты и кредиты в банках, подконтрольных людям из круга власти.

Богатство нации не в руках ее "светлых умов". С 1990-х годов в Казахстане реализована обширная стипендиальная программа для поддержки обучения студентов в ведущих университетах по всему миру. Более 13 тысяч выпускников присоединились к государственному и частному секторам страны. Но лишь несколько человек нового поколения, высокообразованных молодых специалистов Казахстана участвуют в принятии решений относительно будущего страны. Постсоветское поколение Токаева и Назарбаева продолжает удерживать ключи от политической власти.

Усилия Казахстана по реформированию были заметны, но цена игнорирования недовольства народа оказалась выше. Пример страны показывает, что амбициозные реформы сложно осуществить без широкого общественного консенсуса. Возможность для Казахстана догнать передовые страны не исчезла. Но чтобы этого добиться, власть должна соответствовать ожиданиям своего народа, резюмирует издание.

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