Байдена проинформировали о кибератаке на госучреждения Украины, - Белый дом
Президента США Джо Байдена проинформировали о кибератаке на госучреждения Украины.
Ою этом заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США и наши партнеры, и союзники обеспокоены этой кибератакой, президента Байдена о ней проинформировали. Мы поддерживаем контакты с украинцами и предложили нашу поддержку, в то время как Украина оценивает, расследует и приходит в себя после этого инцидента", - сказала Псаки.
Она отметила, что США продолжат оценивать эту атаку и консультироваться с союзниками и партнерами, включая саму Украину.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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