Зеленский посвятил пост в фейсбуке увольнению Шевченко из итальянского клуба-аутсайдера

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал уволенного Андрея Шевченко и пригласил "возвращаться работать домой".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Николаевич, Шева.

Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

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Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин комом" в начале большой карьеры великого тренера.

Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Больше всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", – обратился глава государства.

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Напомним, Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября. Под его руководством команда ни разу не выиграла в девяти матчах чемпионата, потерпев шесть поражений. Единственную победу украинец одержал в Кубке Италии, обыграв "Салернитану" (1:0).

"Дженоа" занимает предпоследнее место в Серии A с одной победой в 21 матче. От спасительного места уже бывшая команда Шевченко отстает на пять очков.

15 января стало известно, что главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко был отправлен в отставку.