Зеленський присвятив пост у фейсбуці звільненню Шевченка з італійського клубу-аутсайдера
Президент України Володимир Зеленський підтримав звільненого Андрія Шевченка та запросив "повертатися працювати додому".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Андрій Миколайович, Шева.
Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.
Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера.
Віримо - не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!
І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому", - звернувся глава держави.
Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши "Салернітану" (1:0).
"Дженоа" посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця вже колишня команда Шевченка відстає на п'ять очок.
15 січня стало відомо, що головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрія Шевченка відправили у відставку.
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Їм би ще у компанію додати двох ************* - хабалку Лєнку Бондаренчиху та Наталку Королевську, за яку агітував Андрюша у 2012-му.
Скорее всего, кто то из подручных. Тем более что тема постов всегда такая что может любой написать, а вот про политику сложно, потому что в ней нужно разбираться.
ОГИДНИЙ МІФ ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА
Знаєте в чому полягає найбільша таємниця президентського проекту "Велике будівництво"? В тому що його... нема. От взагалі.
Розумієте, існують байки з ОПУ про якийсь "ВеликБуд", існують ролики з Зеленським про "ВеликБуд", існує книжка-фотоальбом про "ВеликБуд" що продається нижче собівартості, бо явно видана державним коштом з недержавним відкатом.
А в той самий час не існує ЖОДНОГО нормативного документа, який затверджував би президентську програму "Велике будівництво". Депутат ЄвроСолідарності Ірина Геращенко повідомила що в реальності реконструкція , капітальний та поточний ремонт доріг Укравтодором здійснюється відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-22 рр, затвердженої ще Кабміном Порошенка у березні 2018.
Ще раз. Нема ніякого "Великого будівництва". Є урядова програма "Капітальний ремонт доріг 2018-2022 рр.", запущена за президента Порошенка, яку фінансувати мусили з Дорожнього фонду і з Державного фонду регіонального розвитку. Жодного нормативно-правового документа, який би регламентував здійснення президентської програми "Велике будівництво" - НЕМА.
Уявляєте собі? Команда ЗЕ три роки хвалиться будівництвом доріг, і всі ці три роки вона будує дороги за планами і нормативами часів Порошенка. Єдине, що змінила ЗЕ команда, це те що за Порошенка доступ до будівництва мали всі бажаючі, а зараз умови виписані так, що до тендерів допускають лише 4-5 крупних компаній. Хоча в реальності за словами екс-міністра Уманського, будують дороги всі ті самі фірми що й раніше, тільки тепер замовлення вони отримують не від Укравтодору, а від фірм-монополістів, за відповідний відсоток.
До речі, за даними наданими Кабміном, вартість одного кілометра доріг за президента Зеленського проти часів Порошенка зросла у ДВА рази. Очевидно сталося це не через інфляцію (курс валюти від часів Порошенка не змінився), сталося це через корупційну складову. Бо давно відомо звідки беруться гроші на програму "20-30-50" на якій тримається зараз єдинство президентської монобільшості. І це ми не пригадуємо садиби-автівки якими обріс куратор Великого будівництва Кирило Тимошенко, не пригадуємо інтересів нардепа Юзика та тестя самого Зеленського.
До речі, підрядникам Укравтодор наразі вже винний 140 мільрядів грн.
От так. Програму створену за Порошенка для таки справді розбудови доріг в Україні перетворили на корупційну годівничку. Чому? Я вже писав, що сіцилійська мафія (Коза Ностра) в Італії займається лише двома бізнесами - наркотиками і будівництвом. Бо прибутки, в т ч корупційні та кримінальні, на будівництвах мати можна просто казкові - прораби знають. Саме тому на "ВеликБуд" перекидали гроші з Ковідного фонду під час падемії. Саме тому три роки не підвищують зарплатні військовим, проте на "ВеликБуд" гроші знаходять завжди. Надто багато осіб зацікавлені аби "ВеликБуд" тривав далі.
Так що забудьте по якесь "Велике будівництво". Його нема. Є програма президента Порошенка з ремонту доріг. І є зелена зграя, що під солодкі байки про "ВеликБуд" краде гроші платників податків.
Проте з репутаційного погляду його відставка - дуже сильний удар під дих. До Генуї Андрій Миколайович в'їжджав фактично на білому коні: у статусі чвертьфіналіста Євро-2020, а ще важливіше - живої легенди серії А. Тепер від цього статусу залишиться лише печія. Футбольна публіка дуже мінлива. І жорстока. Вчора ти герой, а сьогодні невдаха. Навіть із двадцятьма «зайвими» мільйонами на банківському рахунку.
Очевидно, з рожевою мрією - очолити найближчим часом рідний «Мілан» або «двоюрідний» «Челсі» - доведеться розпрощатися. Прикро, але Шева на терені клубного тренера нічим себе не проявив, нічого не показав «такого собі». Власне, він взагалі нічого не продемонстрував за відведений час. Реальність виявилася жорстокою. Не дали часу на розгойдування, не дали часу на притирання, не дали часу на самолюбування. Загалом нічого не дали. Окрім грошей. Він явно очікував іншого підходу.
***
Після поразки від «Спеції» доля головного тренера «Дженоа» Андрія Шевченка була фактично зумовлена. На виправлення ситуації йому відводили один матч - кубковий поєдинок проти «Мілана». Порівняно з попередніми іграми, зустріч проти «россонері» підопічні колишнього наставника збірної України провели більш-менш. Але все одно програли. У клубі подумали два дні, і https://sport.ua/uk/news/570103-ofitsialno-dzhenoa-uvolila-shevchenko вказали Андрієві Миколайовичу на двері . Дивне рішення. Якщо говорити у контексті стратегії. Але закономірне, якщо говорити про поточну турнірну ситуацію…
…Не залагодилося із самого початку. Незважаючи на статус однієї з найтитулованіших італійських команд, успіхи «Дженоа» залишилися в минулому. Дуже далекому минулому. Зараз «грифони» - навіть не середняк, а аутсайдер серії А, колектив, що балансує між першим та другим ешелонами. І змінити ситуацію в клубі не можуть уже яке десятиліття.
Але з приходом нових амбітних інвесторів до генуезького клубу й цілі були поставлені абсолютно нові. Майже революційні: кардинально змінити ситуацію на краще. Тому і був без шуму та пилу звільнений «пілігрим» італійського тренерського цеху Баллардіні, умінь якого вистачало лише на те, щоб утримати «Дженоа» в еліті.
Логічно було б припустити, що замість Баллардіні на тренерському містку з'явиться досвідчений фахівець, який знає не тільки суть справи, а й посвячений у внутрішню кухню серії А. Хтось на кшталт Раньєрі. Але нові власники «грифонів» вирішили зробити хід конем, запросивши наставника без найменшого досвіду клубної роботи.
Навіть зараз важко сказати, чому їхній вибір припав на Шевченка. У принципі, здогадів щодо цього було багато. Зараз усі вони не мають жодної ваги. Проте слова, сказані новоспеченим головним тренером «Дженоа» - про відродження колишньої слави колись великого клубу - запам'ятали всі. Як і про те, що Шевченко та проект «Дженоа» - співпраця на роки.
Але співпраця закінчилася після двох місяців. Мені особисто здається, що американські роботодавці так і не зрозуміли, кому довірили штурвал команди. А український найманий робітник теж не зрозумів, куди потрапив. Включатися в роботу потрібно було дуже оперативно, а не розриватися між Лондоном, Києвом та Генуєю. Потрібно було ставити гру, ламати психологію гравців, вишукувати внутрішні резерви. Так, було багато травмованих - і це правда. Був надскладний турнірний графік, і це також правда. Але що ви хотіли? Це вам не три-чотири офіційні поєдинки за півроку, там справді пахати треба. Схоже, що Андрій до цього графіку виявився банально неготовим.
Та й у суто профільних характеристиках він теж не досяг успіху. М'яко кажучи. За Баллардіні «Дженоа» забила 16 м'ячів у 12 матчах, а за нового тренера - лише три у дев'яти іграх. За колишнього тренера «грифони» балансували на межі вильоту, за нового - впали в цю саму зону. Боягузлива тактика в атаці, в обороні - банальні виноси м'яча подалі від своїх воріт - ось так, якщо говорити примітивно, працювала команда за Шевченка. І променя світла у цьому темному царстві не було видно. Тому нинішній тренерський штаб «Дженоа» і був усунений. Все правильно, якщо дивитися у турнірну таблицю. І все досить дивно, якщо зважати на те, що співпрацювати планували роки…
https://sport.ua/uk/news/570152-andrey-shevchenko-posle-dzhenoa-put-voina-ili-put-rantye