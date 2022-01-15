Зеленський присвятив пост у фейсбуці звільненню Шевченка з італійського клубу-аутсайдера

Президент України Володимир Зеленський підтримав звільненого Андрія Шевченка та запросив "повертатися працювати додому".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Миколайович, Шева.

Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

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Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера.

Віримо - не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому", - звернувся глава держави.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши "Салернітану" (1:0).

"Дженоа" посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця вже колишня команда Шевченка відстає на п'ять очок.

15 січня стало відомо, що головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрія Шевченка відправили у відставку.