Обвинение Порошенко в госизмене - "абсурд" и "идиотизм", - Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает обвинение пятого президента Петра Порошенко в государственной измене "абсурдом".

Об этом экс-премьер-министр заявил в эфире телеканала "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

"В общем это уголовное дело и обвинение Петра Порошенко в государственной измене - это абсурд и юридически, и политически. Поэтому думаю, что и это пройдет, и это мы переживем. ... Еще раз повторю: политически обвинение Петра Порошенко в госизмене - идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в госизмене - абсурд. Как это будет дальше развиваться? У нас уже есть, в Украине, прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает", - отметил Яценюк.

На вопрос, ведущей имеет ли к этому отношение президент Украины Владимир Зеленский, Яценюк ответил, что в эфире российского канала Зеленского он не будет обсуждать, "а в эфире украинских - с огромным удовольствием".

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Напомним, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.