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Решение о мере пресечения Порошенко объявят 19 января

Решение о мере пресечения Порошенко объявят 19 января

Заседание суда, на котором избирали меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, объявили закрытым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После почти пяти часов, проведенных в совещательной комнате, судья Алексей Соколов вернулся в зал заседаний. Он сообщил, что решение о мере пресечения в отношении Петра Порошенко будет оглашено 19 января в 14:00.

Напомним, прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. 

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Читайте также: ГБР: Порошенко нельзя было просто пустить через границу, потому что он был в розыске

Автор: 

Порошенко Петр (19606) мера пресечения (460)


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⚡️⚡️⚡️Суддя вийшов з нарадчої кімнати і повідомив про те, що оголошення резолютивної частини рішення (короткої версії рішення) буде оголошено 19.01.2022 о 14.00.
Це порушення усіх процесуальних норм, це неможливо пояснити якоюсь логікою!

Це свідчить про страх, це свідчить про усвідомлення відповідальності!

Дякуємо усім, хто сьогодні долучився до захисту демократії в нашій країні!

Боротьба триває! Тримаємо стрій!
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17.01.2022 22:49
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