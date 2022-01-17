Решение о мере пресечения Порошенко объявят 19 января

Заседание суда, на котором избирали меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, объявили закрытым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После почти пяти часов, проведенных в совещательной комнате, судья Алексей Соколов вернулся в зал заседаний. Он сообщил, что решение о мере пресечения в отношении Петра Порошенко будет оглашено 19 января в 14:00.

Напомним, прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

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