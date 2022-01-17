Рішення про запобіжний захід Порошенку оголосять 19 січня
Засідання суду, на якому обирали запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, оголосили закритим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після майже 5 годин, проведених у нарадчій кімнаті, суддя Олексій Соколов повернувся до зали засідань. Він повідомив, що рішення про запобіжний захід щодо Петра Порошенка будет виголошене 19 січня о 14:00.
Нагадаємо, прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зрадіп'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
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