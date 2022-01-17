Рішення про запобіжний захід Порошенку оголосять 19 січня

Засідання суду, на якому обирали запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, оголосили закритим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після майже 5 годин, проведених у нарадчій кімнаті, суддя Олексій Соколов повернувся до зали засідань. Він повідомив, що рішення про запобіжний захід щодо Петра Порошенка будет виголошене 19 січня о 14:00.

Нагадаємо, прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зрадіп'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.