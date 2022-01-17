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Рішення про запобіжний захід Порошенку оголосять 19 січня

Рішення про запобіжний захід Порошенку оголосять 19 січня

Засідання суду, на якому обирали запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, оголосили закритим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після майже 5 годин, проведених у нарадчій кімнаті, суддя Олексій Соколов повернувся до зали засідань. Він повідомив, що рішення про запобіжний захід щодо Петра Порошенка будет виголошене 19 січня о 14:00.

Нагадаємо, прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зрадіп'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
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⚡️⚡️⚡️Суддя вийшов з нарадчої кімнати і повідомив про те, що оголошення резолютивної частини рішення (короткої версії рішення) буде оголошено 19.01.2022 о 14.00.
Це порушення усіх процесуальних норм, це неможливо пояснити якоюсь логікою!

Це свідчить про страх, це свідчить про усвідомлення відповідальності!

Дякуємо усім, хто сьогодні долучився до захисту демократії в нашій країні!

Боротьба триває! Тримаємо стрій!
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17.01.2022 22:49
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17.01.2022 22:49
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17.01.2022 22:53
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18.01.2022 21:00 Відповісти
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