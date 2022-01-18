Звинувачення Порошенка у держзраді - "абсурд" та "ідіотизм", - Яценюк
Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає звинувачення п'ятого президента Петра Порошенка у державній зраді "абсурдом".
Про це експрем'єр-міністр заявив в ефірі телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом ця кримінальна справа та звинувачення Петра Порошенка у державній зраді - це абсурд і юридично, і політично. Тому думаю, що і це минеться, і це ми переживемо. ... Ще раз повторю: політично звинувачення Петра Порошенка у держзраді – ідіотизм. Юридично звинувачення Петра Порошенка у держзраді - абсурд. Як це далі розвиватиметься? У нас уже є, в Україні, щеплення від виборчого та політичного переслідування та правосуддя. Це в Україні не працює. Тому ще раз наголошу: все стане на свої місця", - зазначив Яценюк.
На запитання, ведучої чи має до цього відношення президент України Володимир Зеленський, Яценюк відповів, що в ефірі російського каналу Зеленського він не обговорюватиме, "а в ефірі українських - з величезним задоволенням".
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
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от истинных проблем
Каденция Зеленского закончится до завершения
суда на это потратят десятки миллионов
Лучше бы построили пару больниц
Или рассмотрели реальные дела Порошенко
Мостік дружби перекида? Чи дума що його там, в Московії, будуть вибирати царем після смерті Фуйла?
Амбіції, конешно, можна тіки позаздрити...
Треба там залишити пару ящиків, якраз для такого випадку.
Хаха. Нигде в мире не сажают столько политиков как в Украине. Каждый президент приходит и пытается посадить предыдущего.)
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7577491182276922?__cft__[0]=AZWweH3hfg7ghkEzX4E0NjPP2r5edOGNKxLLd0bibV2z-LCX9AZjLTUn_1KKrz1ol0CICGH1YzHyh5fK-eja4LsdcmHrTX4qvKNKu915ZcGNbp2DydknGuEtGQqsSyQ8lu4&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Злые языки с Банковой сообщили, что ситуация складывается таким образом, что Зеленского убеждают в необходимости того, что надо кем-то пожертвовать из команды и посадить. Иначе народ будет и дальше воспринимать атаки на Порошенко, как личную месть Зеленского. А это окончательно добивает рейтинг Владимира Александровича. Но теперь самое забавное. Рекомендуют пожертвовать одновременно двумя или тремя людьми. Желательно по одному из ОП, Кабмина и ВР. И говорят, что чем более известный и токсичный будет персонаж, тем лучше. Пока выбрана лишь одна жертва из Кабмина - это министр агрополитики Роман Лещенко. На него уже давно собраны материалы за махинации совершенные им с землей, когда он был Председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Фамилии тех, кто будет жертвами из ОП и ВР пока обсуждаются. Но если Зеленский окончательно согласится, то этот сценарий запустят в ближайшее время. Так что нас ждёт время очешуительных историй. Стоит прикупить попкорн.
PS Интересно, кто будет счастливчиком из , а кто из ОП? Какие будут предположения?
PPS Сразу скажу, что фамилии Ермака, Татарова и Трухина в списке отсутствуют. И это точно. Видимо с ними Зеленский пока не готов расставаться ни при каких обстоятельствах.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7576589825700391?__cft__[0]=AZWWCUy0S8CO2IfRaq_UMwDCltYX5QgvVK2uqbwlWIHjIwG8ymR6T-oatWKKL-6hsCX55cZy8a3xqo8Hr6t7djJidUyyB9DV-JRUe5xlsZXoQUBV4SJuw94TFAWwicN0q2g&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Давайте подведём итоги вчерашнего дня, который был фактически противостоянием Зеленского с Порошенко.
Ни для кого не секрет, что это была ситуация, которую срежиссировали на Банковой и которая должна была остановить падение рейтинга Зеленского. Технологи Офиса президента хотели подарить своим избирателям хоть что-то, что покажет силу власти и выполнение из того, что обещал Зеленский перед выборами. А учитывая слоган "Весна придёт- садить будем", то решили посадить Порошенко. Зимой. Вернее не посадить, а банально закрыть на некоторое время в камере. Но ситуация кардинально изменилась и оказалась провальной для Зеленского. И эту историю величайший политический лидер современности по версии Ермака проиграл вчистую по всем пунктам.
Итак, все началось с того, что Порошенко вернулся в Украину, как и обещал. И сделал это максимально эффектно. В некоторых моментах у меня появилось ощущение, что власть сама делает все возможное, чтоб Порошенко победил в дуэли с Зеленским. Началось с того, что "позитивные блогеры Банковой" раздували историю, что Порошенко будут арестовывать и он из-за этого не прилетит в Украину. Но он прилетел. Затем власть устроила непонятно что, когда Порошенко не пускали в Украину на паспортном контроле в аэропорту. И Пётр Алексеевич воспользовался отданным ему пасом на все 100%. Это было логично. В итоге он устроил шоу из прохода границы и электорально выиграл у Зеленского вчистую. Я не знаю зачем власть делала то, что она не могла реализовать, но выглядело это и тупо и глупо. Есть подтвержденная информация, что Порошенко действительно хотели задержать и доставить в суд под конвоем. Это была бы та картинка, которая порадовала бы Зеленского и его сторонников. Но вышло все, как всегда. Сотрудники ДБР хотели, чтоб задержание провела Госпогранслужба, а погранцы послали ДБР и рекомендовали им самим задержать Порошенко, если они того так хотят. Дело в том, что видя слабость Зеленского и понимая, что на фоне всего происходящего его шансы переизбраться теперь крайне призрачны, никто не хочет идти по откровенному беззаконию и беспределу, чтоб не прилетело в будущем. А мотивированные люди перед аэропортом, которые приехали встречать Порошенко, еще больше демотивировали тех, кто должен был исполнить волю Зеленского. В общем, у сценаристов Банковой все незадалось с самого начала.
А затем пошло-поехало. И поддержка перед судом, которая хорошо смотрелась по телевизору и показывала, что у Порошенко есть избиратели, которые готовы его защищать, но наводили на сомнения, а есть ли такая поддержка у Зеленского? И рекомендация Порошенко Зеленскому прекратить употреблять наркотики, которая оживила старые разговоры, что Зеленский что-то употребляет. И 11 часов заседания суда с 5 часами нахождения судьи в совещательной комнате, не дали избрать меру пресечения Порошенко. А ведь все понимали, что в ОП хотят именно этого и идёт жесткое давление на суд. Но судья видимо не решился удовлетворить хотелки Зеленского и стать новым Киреевым, который когда-то по желанию Януковича посадил Юлию Тимошенко, а потом, когда власть поменялась, сбежал в Крым. В общем, Зеленский вчистую проиграл эту историю.
Но вчера для Зеленского и его окружения проявился ещё один фактор, который ранее был лишь предположением. Выяснилось, что многие украинцы воспринимают разборки Зеленского с Порошенко, не как правовой процесс, а как несправедливость и попытку власти расправиться с оппозицией. Ведь украинцы видят, что политикам из окружения Зеленского можно все и им ничего не будет за это. Ты можешь экспортировать электроэнергию из Беларуси, как это делает фирма-прокладка связанная с Арахамией и тебе никто ничего не скажет. Ты можешь совершить ДТП в состоянии алкогольного опьянения, как Трухин, но ДБР за 5 месяцев так и не выяснит был он за рулём или нет. Твои мама и сестра могут начать скупать квартиры, дома и землю сразу после того, как ты стал депутатом, но не могут объяснить откуда у них деньги, как в ситуации с Клочко, но власть будет тебя покрывать. Можно быть олигархом, как Коломойский и получать от власти все, что хочешь. Но во всех случаях надо быть человеком из партии Зеленского или из его окружения. И тогда грабь, насилуй, люби гусей, но тебе ничего не будет. Тем более, что Зеленский привёл в составе своей партии в ВР насильника Иванисова и мелкого воришку пива из магазина, Юрченко, который затем получил подозрение от НАБУ в коррупции. Но в итоге, наши граждане видя эту несправедливость избавляются от своих симпатий и иллюзий к Зеленскому. А за это Владимир Александрович может сказать спасибо лишь самому себе. И за вчерашний провал по всем направлениям он должен поблагодарить не только себя, но и своих советников, своих технологов, своих пиарщиков и свое окружение. Ведь все это они сделали вместе. И ловушка, которую Зеленский и его миньоны готовили для Порошенко, стала ловушкой для них самих. Так что этот раунд за Порошенко. И это признают даже https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZWWCUy0S8CO2IfRaq_UMwDCltYX5QgvVK2uqbwlWIHjIwG8ymR6T-oatWKKL-6hsCX55cZy8a3xqo8Hr6t7djJidUyyB9DV-JRUe5xlsZXoQUBV4SJuw94TFAWwicN0q2g&__tn__=*NK-R #слуги , с которыми мне удалось пообщаться. А впереди у нас ещё 19 января, когда Зеленский захочет отыграться. Но видя как и кто все это делает, я прихожу к выводу, что будет очередной провал. И в рейтинге Зеленского тоже.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/651796179588098/?__cft__[0]=AZV7-TIjYvRdJ6NMNnci0wXZPHh4b7JfM5y9NAFfRHx4BjtNPeiJ6PD9r-*****************************************************************-JQh2yXc1vzkp81LJq0HjhGYhCBxso56IpyS9C2JxC6hUxrVStQ&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·
Слухайте, які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше за будь-що. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися. І на сьогоднішній день 17 січня для цього некомпетентного зеленого неподобства стане початком кінця їх безглуздої популістської епохи.
І з сьогоднішнього числа, коли вони перейшли межу, коли вони намагалися заарештувати п'ятого Президента України, щось у них пішло не так, щось ці механізми почали не діяти. Щось, починаючи з вас, бо першими встали на захист України прості українці, в першу чергу - члени партії https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official?__cft__[0]=AZV7-TIjYvRdJ6NMNnci0wXZPHh4b7JfM5y9NAFfRHx4BjtNPeiJ6PD9r-*****************************************************************-JQh2yXc1vzkp81LJq0HjhGYhCBxso56IpyS9C2JxC6hUxrVStQ&__tn__=-]K-R Європейська Солідарність , https://www.facebook.com/SolidarnaMolod/?__cft__[0]=AZV7-TIjYvRdJ6NMNnci0wXZPHh4b7JfM5y9NAFfRHx4BjtNPeiJ6PD9r-*****************************************************************-JQh2yXc1vzkp81LJq0HjhGYhCBxso56IpyS9C2JxC6hUxrVStQ&__tn__=kK-R Солідарна Молодь , https://www.facebook.com/groups/2457327920946150/?__cft__[0]=AZV7-TIjYvRdJ6NMNnci0wXZPHh4b7JfM5y9NAFfRHx4BjtNPeiJ6PD9r-*****************************************************************-JQh2yXc1vzkp81LJq0HjhGYhCBxso56IpyS9C2JxC6hUxrVStQ&__tn__=-UK-R Справа Громад , https://www.facebook.com/bratypozbroi/?__cft__[0]=AZV7-TIjYvRdJ6NMNnci0wXZPHh4b7JfM5y9NAFfRHx4BjtNPeiJ6PD9r-*****************************************************************-JQh2yXc1vzkp81LJq0HjhGYhCBxso56IpyS9C2JxC6hUxrVStQ&__tn__=kK-R ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" та наші партнери по всьому демократичному середовищу. І на сьогоднішній день в них поки що цей сценарій зірвався. У них поки що люди відмовляються виконувати їх накази. Поки що люди відчувають, що з не правдою довго жити не можна.
І дуже важливий фактор - це є відповідальна політика, яку ми демонструємо. Тому що не можна, розколювати країну, коли біля воріт стоїть ворог Путін. П'ять років наша команда давала йому по зубах. П'ять років ми давали відсіч російській агресії. П'ять років ми не давали видавати паспорти на Донбасі. П'ять років ми не давали розведення. П'ять років ми не приймали «формулу Штайнмаєра» з віддачею Путіну української землі. П'ять років ми рухали Україну в ЄС та НАТО.
Час, друзі, об'єднатися і відновити рух до НАТО і ЄС. Час закінчити експерименти «зеленого» непотребу над нашою найкращою, улюбленою Україною. Сьогодні ми не виграли війну. Ми навіть не виграли бій. Але ми точно зберегли позиції, не давши їм знищити Україну. Це стало можливим дякуючи вам. Коли незважаючи на сніг, дощ, мороз, час, ми все рівно встали і захистили Україну.
Друзі, ми вас дуже любимо. Ви - великі молодці! Ніде, ні в кого немає такої команди як у нас з вами. Я вам дуже дякую і чекаю 19 січня. Ми - найсильніші, найкращі! І сьогодні ми не здали Украї
И его первый миллиард долларов !!!
Не стал поливать Петю за старые обиды, респект!