Звинувачення Порошенка у держзраді - "абсурд" та "ідіотизм", - Яценюк

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає звинувачення п'ятого президента Петра Порошенка у державній зраді "абсурдом".

Про це експрем'єр-міністр заявив в ефірі телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом ця кримінальна справа та звинувачення Петра Порошенка у державній зраді - це абсурд і юридично, і політично. Тому думаю, що і це минеться, і це ми переживемо. ... Ще раз повторю: політично звинувачення Петра Порошенка у держзраді – ідіотизм. Юридично звинувачення Петра Порошенка у держзраді - абсурд. Як це далі розвиватиметься? У нас уже є, в Україні, щеплення від виборчого та політичного переслідування та правосуддя. Це в Україні не працює. Тому ще раз наголошу: все стане на свої місця", - зазначив Яценюк.

На запитання, ведучої чи має до цього відношення президент України Володимир Зеленський, Яценюк відповів, що в ефірі російського каналу Зеленського він не обговорюватиме, "а в ефірі українських - з величезним задоволенням".

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

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