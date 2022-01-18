РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5550 посетителей онлайн
Новости
16 165 154

Покушались на многолетнюю советскую "традицию": Зеленская прокомментировала критику нового школьного меню

Покушались на многолетнюю советскую

Первая леди Украины – инициатор реформы школьного питания – рассказала, насколько она была готова к критике, и почему, по ее мнению, украинцам трудно принять новое школьное меню.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью изданию "Фокус".

"Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей МОЗ разрабатывала новое меню. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать.

А здесь мы зашли на вдвойне сложную территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого — детей. Во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР. Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: слипшимися макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом.

Также читайте: В Украине разработают программу, в которой родители будут видеть меню своего ребенка каждый день вместе с фото блюд, - Клопотенко

То есть мы покусились на многолетнюю, еще советскую "традицию". Беру это слово в кавычки, потому что традиция со знаком минус. В любом случае переход от старого к новому психологически сложен для общества.

В то же время я бы не сказала, что негативные отзывы преобладают.

"Скорее, разделение такое: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, а запрещены субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия", - добавила Зеленская.

Кроме того, она отметила, что тем, кто привык к всему вышеперечисленному, новая школьная еда может показаться необычной — это называется "пищевая привычка". Такие привычки есть у каждого из нас. Однако нужно отличать вредные привычки от невредных.

Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Так как, стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть".

Также читайте: Обязательного "меню Клопотенко" не существует: каждая школа может составить собственное, - Клопотенко

Более подробно о новом школьном меню можно ознакомиться в статье на Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?"

Автор: 

школа (3016) еда (353) Елена Зеленская (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+48
Яким чином ця вівця стала ініціаторкою????? У 2017 році команда Євгена Клопотенка отримала грант від Фундації Ашан для молоді на створення нових рецептів страв для харчування у школах України. Результатом реалізації проєкту, на основі відгуків більш ніж 1500 батьків та учнів, стала розробка 110 унікальних рецептів, які згодом увійшли до збірника. А в грудні 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів видала Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яким надано дозвіл на впровадження програми. 6 лютого 2019 року відбулася пресконференція, присвячена підбиттю проміжних підсумків програми «Нове шкільне харчування», а 21 лютого збірник було опубліковано на сайті проєктуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . Одразу після публікації про введення нового шкільного меню окремі міста, такі як Полтаваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] , Кременчукhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] , Рівнеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] , Тернопільhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] , Каховкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] заявили про впровадження нового шкільного харчування.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:58
+46
А это не радянщина разве?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:03
+40
нет хлеба? грызите мороженную скумбрию!
показать весь комментарий
18.01.2022 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Велике годівництво розпочалося!
показать весь комментарий
18.01.2022 15:22 Ответить
Слухай, традиція, в Штатах вже Трамп свого часу скасував такі ж нововведення: без солі і цукру, бо діти таке не їдять, твої, до речі, теж. До того ж там є і бургери, в Італії - піцци, в Німеччині - сосиски, аби діти їли. За якістю продуктів і приготування слідкувати треба, а не збоченнями займатись.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:23 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 15:23 Ответить
Дура, где твой нарик? Пусть выйдет из анабиоза наконец. Он же, типа, президент.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:24 Ответить
Нет, Лена, просто не все повара знают, где купить для него продукты, например скумбрию по 8грн./кг. Ты бы сразу адресок к этим новым меню прикрепляла бы с адреском, где по этим ценам скупиться можно - так повара бы тебя на коленях стоя бы благодарили.
Ты если подзабыла адресок-то, то у дружка своего, Коли Тищенко - спроси, у него и ассортимент дешевых товаров пошире.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:28 Ответить
Тю, да в любом магазине все по 10)))
показать весь комментарий
18.01.2022 15:36 Ответить
Интересно а она сама скумбрию без соли есть будет. Мадам занялись бы вы лучше своими детьми и семьёй и не лезли бы на публику со своими рассуждениями ни о чем которые только раздражают пересичных граждан
показать весь комментарий
18.01.2022 15:28 Ответить
Жри скумбрію по 8 і невітриквай свого смердючого рота, ти шмаркля підстилкова.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:31 Ответить
Под соусом борьбы с коммунизмом народ схавает что-попало.
Вы лучше искорените совок в коммунальных службах!
показать весь комментарий
18.01.2022 15:31 Ответить
А почему эта лядь молчит сколько теперь это убожество-ее реформа будет стоить.
Сколько родителям придется платить за это неадекватное питание с е...нутыми названиями?
И да, клопотенко дал заднюю и отмораживается от скумбрии по 8.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:32 Ответить
Сосиска с СССР и нынешняя /даже сравнивать нельзя /
Да и кот лета была ,,немножко ,, получше
Кот лету готовили в школьной столове
Можно было проконтролиловать состав
Компот был в основном из сухо фруктов
Меню нужно менять больше вводить фруктов
И главное наладить физнагрузки /а не сидение в смарфоне /
А то пробежал круг в спортзале и упал замертво /это нонсенс /
Живу в посёлке прошла почти зима не видел лыжного следа/это не нормально/раньше на горке не было снега сметали попами при падении
показать весь комментарий
18.01.2022 15:34 Ответить
Фрукты нужно покупать самим, а не кормить ими в школьных столовых.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:42 Ответить
Розповідали, що котлета була з хліба та сала.
Обсмажена у сухарях. Ото смакота напевно..
показать весь комментарий
18.01.2022 15:46 Ответить
Хто розповідав? Вятрович?
ПС. То ти, виходить, ще малолітка, школота зелена? Тоді все зрозуміло...
показать весь комментарий
18.01.2022 17:30 Ответить
Это так и было - здесь даже спорить не о чем. Они потому так и хрустели, что процентов на 50 состояли из хлеба. Мясом там и не пахло.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:37 Ответить
М"ясом якраз там пахло, хоча б другосортними обрізками. На відміну від нинішніх "котлет".
ПС. Сам я дитинство провів в селі, шкільна їдальня була під шефством місцевого колгоспу, далеко не бідного, так що в шкільних котлетах, як і в інших стравах, м"яса, слава Богу, вистачало. За міські шкільні їдальні не знаю.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:45 Ответить
Нашли с чем сравнивать! Понятно, что в колхозах мяса хватало!
показать весь комментарий
18.01.2022 18:15 Ответить
Мне кстати в детстве нравилась больше домашних. Именно потому, что была из хлеба и хрустела - мясо так не зажаришь. А мясо скорее всего если и доходило до школьной столовой, то разбиралось ее же работниками. Так что, что там собрался контролировать товарищ из СССР - не знаю.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:35 Ответить
Дура пьяная пусть в школу скумбрию по 8 оформит, сало по 50 и тд. Популистка хренова
показать весь комментарий
18.01.2022 15:42 Ответить
Я особисто напевно більше підтримую подібний підхід до харчування. Але все одно він якийсь жебрацький чи що.. Діти вдома доберуть по солодощам, солі та калоріях.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:47 Ответить
Нам бракує культу здорового харчування та спорту.
В раціоні стало більше білка ніж було при совку, то статура в людей змінилась, але правильних навантажень ще не вистачає.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:49 Ответить
а iх i нe будe тих навантажeнь. всe бiльшe людeй пeрeходять на городський спосiб життя. а всe бiльшe городських прeдпочитають давити диван.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:01 Ответить
я коли уявляю майбутнє людeй то мeнi завжди на думку приходить фiльм мультик "Wally" Воллi.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:05 Ответить
що ця тупа меле, нехай спочатку вивчить медичну гігієну, де чітко прописані всі норми (в тому числі харчування) в школах в залежності від віку учнів
показать весь комментарий
18.01.2022 15:50 Ответить
Когда зашел в первый раз на украинские сайты был немного шокирован. Совок совок совок совок.. в каждом комментарии пересичного и в каждом заявлении чиновника, эксперта, президента, героя революции, генерала, пастора, повара, доктора, не доктора.. Сейчас вроде меньше но все равно многовато. Нигде так много не говорят про совок.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:54 Ответить
фор eкзампл умнку? я тобi кажу що в тeбe рeaкцiя як у совка
показать весь комментарий
18.01.2022 15:59 Ответить
Бо подібні "патріоти" та "щирі українці" десь там підсвідомо все-таки розуміють, що за 30 років так нічого не спромоглись ні побудувати, ні створити, навпаки, успішно розвалили та просрали навіть те, що дісталось в спадок від "совка". Тому і намагаються на кожному кроці очорнити той "совок" та все, що з ним пов"язане, щоб хоч якось виправдати в своїх же очах свою абсолютну недолугість та бездарність...
показать весь комментарий
18.01.2022 17:39 Ответить
рeально вийшло так що тeма "шкiльна iжа" за об"ємом як тeма "мова".
показать весь комментарий
18.01.2022 15:57 Ответить
муж крадет на дорогах, жена на школьных столовых...
показать весь комментарий
18.01.2022 16:16 Ответить
Два зелебота веретено и ксюша отрабатывают пайку
показать весь комментарий
18.01.2022 16:20 Ответить
нє то твоя русскомозгла макiтра багато чого нe доганяє: бо русский дєлаєт твой мозг узким
показать весь комментарий
18.01.2022 16:26 Ответить
Централизованное питание это хорошо. Почти как в СССР.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:22 Ответить
цeтралiзованe пiтанiє цe коли одна фiрма будe годувати всi школи мiста
показать весь комментарий
18.01.2022 16:28 Ответить
Вождь решает за всех что кушать. Сколько сахара и соли. И нужен ли тебе компот.)
показать весь комментарий
18.01.2022 16:31 Ответить
цe нe вождь цe свiтова тeндeнцiя. алe при тому що чoгось мало кладуть при приготуваннi. сiль i цукор повинн бути доступнi у соляночках окрeмо.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:35 Ответить
А компот за что? Какой такой световой тенденция?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:38 Ответить
вeсь свiт носиться зi здоровою iжoю. ось i до шопопалоiдiв дiйшло.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:40 Ответить
а дe в мeнe написано що я пiдтримую?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:46 Ответить
Если в котлетах нет мяса, надо начать кормить детей минестрони. Это же так логично.

И только гадкие порохоботы не понимают, что запеканка из макарон не заменяет мясо в котлетах.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:52 Ответить
Ага, Лена - ма?да до колена. Давай ка, накорми своих выкормышей скумбрией по 8,00 грн/кг и гречкой по 12,00! А-то ведь за снежком забыла, что почем... Плюс Беня через ВАЗа "салями с устрицами" подкидывает...
показать весь комментарий
18.01.2022 16:58 Ответить
Морковное пюре в школе - деньги на ветер....Это дети и поэтому они его просто не будут кушать...и при том ВСЕ дети не будут кушать ... а еда без сахара, без соли для детей -??? это вообще уже клиника ...короче, товариСЧей Клоунов просто увеличилось в числе и они залезли уже в питание ...

"Что ни делает дурак,

Все он делает не так.



С потолка он строит дом,

Носит воду решетом..."
показать весь комментарий
18.01.2022 17:10 Ответить
а при чом тут шоколаднi? хєрня в шкiльних iдальнях почалася задовго до шоколадних. чи у тeбe на шоколдних алeгiя тому тобi вони скрiзь ввижаються?
показать весь комментарий
18.01.2022 17:22 Ответить
Перша бледі і у Пфриці перша бледі.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:52 Ответить
молодчина, всё верно.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:21 Ответить
Украинцев со школьного возраста приучают к нищете.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:35 Ответить
Все, за что берутся зебилы, првращается в лайно!
показать весь комментарий
18.01.2022 23:02 Ответить
У цієї афци чоловік їсть шаурму на заправках, а донька у 10 років товста, наче окрім гамбургерів нічого взагалі не їсть . Мати товсту власну доньку та займатися реформою шкільного харчування - це виглядає наче знущання на усіма українськими дітьми.
показать весь комментарий
18.01.2022 23:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 