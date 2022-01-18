Покушались на многолетнюю советскую "традицию": Зеленская прокомментировала критику нового школьного меню
Первая леди Украины – инициатор реформы школьного питания – рассказала, насколько она была готова к критике, и почему, по ее мнению, украинцам трудно принять новое школьное меню.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью изданию "Фокус".
"Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей МОЗ разрабатывала новое меню. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать.
А здесь мы зашли на вдвойне сложную территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого — детей. Во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР. Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: слипшимися макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом.
То есть мы покусились на многолетнюю, еще советскую "традицию". Беру это слово в кавычки, потому что традиция со знаком минус. В любом случае переход от старого к новому психологически сложен для общества.
В то же время я бы не сказала, что негативные отзывы преобладают.
"Скорее, разделение такое: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, а запрещены субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия", - добавила Зеленская.
Кроме того, она отметила, что тем, кто привык к всему вышеперечисленному, новая школьная еда может показаться необычной — это называется "пищевая привычка". Такие привычки есть у каждого из нас. Однако нужно отличать вредные привычки от невредных.
Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Так как, стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть".
Более подробно о новом школьном меню можно ознакомиться в статье на Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?"
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Ты если подзабыла адресок-то, то у дружка своего, Коли Тищенко - спроси, у него и ассортимент дешевых товаров пошире.
Вы лучше искорените совок в коммунальных службах!
Сколько родителям придется платить за это неадекватное питание с е...нутыми названиями?
И да, клопотенко дал заднюю и отмораживается от скумбрии по 8.
Да и кот лета была ,,немножко ,, получше
Кот лету готовили в школьной столове
Можно было проконтролиловать состав
Компот был в основном из сухо фруктов
Меню нужно менять больше вводить фруктов
И главное наладить физнагрузки /а не сидение в смарфоне /
А то пробежал круг в спортзале и упал замертво /это нонсенс /
Живу в посёлке прошла почти зима не видел лыжного следа/это не нормально/раньше на горке не было снега сметали попами при падении
Обсмажена у сухарях. Ото смакота напевно..
ПС. То ти, виходить, ще малолітка, школота зелена? Тоді все зрозуміло...
ПС. Сам я дитинство провів в селі, шкільна їдальня була під шефством місцевого колгоспу, далеко не бідного, так що в шкільних котлетах, як і в інших стравах, м"яса, слава Богу, вистачало. За міські шкільні їдальні не знаю.
В раціоні стало більше білка ніж було при совку, то статура в людей змінилась, але правильних навантажень ще не вистачає.
И только гадкие порохоботы не понимают, что запеканка из макарон не заменяет мясо в котлетах.
"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом..."