Покушались на многолетнюю советскую "традицию": Зеленская прокомментировала критику нового школьного меню

Первая леди Украины – инициатор реформы школьного питания – рассказала, насколько она была готова к критике, и почему, по ее мнению, украинцам трудно принять новое школьное меню.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью изданию "Фокус".

"Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей МОЗ разрабатывала новое меню. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать.

А здесь мы зашли на вдвойне сложную территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого — детей. Во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР. Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: слипшимися макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом.

Также читайте: В Украине разработают программу, в которой родители будут видеть меню своего ребенка каждый день вместе с фото блюд, - Клопотенко

То есть мы покусились на многолетнюю, еще советскую "традицию". Беру это слово в кавычки, потому что традиция со знаком минус. В любом случае переход от старого к новому психологически сложен для общества.

В то же время я бы не сказала, что негативные отзывы преобладают.

"Скорее, разделение такое: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, а запрещены субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия", - добавила Зеленская.

Кроме того, она отметила, что тем, кто привык к всему вышеперечисленному, новая школьная еда может показаться необычной — это называется "пищевая привычка". Такие привычки есть у каждого из нас. Однако нужно отличать вредные привычки от невредных.

Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Так как, стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть".

Также читайте: Обязательного "меню Клопотенко" не существует: каждая школа может составить собственное, - Клопотенко

Более подробно о новом школьном меню можно ознакомиться в статье на Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?"