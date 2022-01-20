Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, обвиняемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, сообщили в суде.

В сообщении, размещенном на сайте суда, отмечается, что 20 января 2022 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на продление меры Мангеру в виде безальтернативного ареста до 4 февраля 2022 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского районного суда Киева от 7 декабря 2021 оставлено в силе, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - информируют в суде.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

В июле 2020 года прокуратура направила в суд обвинительный акт по председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину за организацию нападения на Гандзюк.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.