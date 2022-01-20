Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого обвинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомили у суді.

У повідомленні, розміщеному на сайті суду, зазначається, що 20 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на продовження запобіжного заходу Мангеру у вигляді безальтернативного арешту до 4 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду Києва від 7 грудня 2021 року залишено в силі, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - інформують у суді.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки п'яти виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

У липні 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.