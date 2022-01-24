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Новости Коронавирус и карантин
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Школы Закарпатья переходят на дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19, - ОГА

Школы Закарпатья переходят на дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС дала рекомендацию перевести школы Закарпатской области на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу Закарпатской ОГА.

В регионе ситуация с распространением коронавируса достаточно угрожающая, поскольку зафиксирован интенсивный прирост инфицированных. За последнюю неделю в Закарпатской области количество новых случаев выросло на 87%.

"Но самое главное - болеют наши дети. В последние семь дней в 4 раза больше фиксируют случаев инфицирования COVID-19 среди младшего населения", - заявил глава ОГА Виктор Никита.

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При этом в ОГА отметили, что загруженность детских кроватей, предназначенных для лечения COVID-19, составляет 55%.

"Принимая во внимание статистические данные, решением комиссии рекомендовали райгосадминистрациям, исполнительным комитетам местных советов срочно провести заседание местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС и принять решение о переводе учебных заведений на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели школы Буковины и Ужгорода.

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школа (3019) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115) Закарпатская область (2602)


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Ну не везет что то ни закарпатью,ни ровенщине,ни Ужгороду. Какая то странная эпидемия. Наверное заболевших полностью вакцинированных на все 100% моршинских развозят по близлежащим больницам, что бы в самом Моршине не портить статистику, и показать, что там никто не болеет.
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25.01.2022 11:28 Ответить
 
 