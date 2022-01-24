Школы Закарпатья переходят на дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС дала рекомендацию перевести школы Закарпатской области на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу Закарпатской ОГА.

В регионе ситуация с распространением коронавируса достаточно угрожающая, поскольку зафиксирован интенсивный прирост инфицированных. За последнюю неделю в Закарпатской области количество новых случаев выросло на 87%.

"Но самое главное - болеют наши дети. В последние семь дней в 4 раза больше фиксируют случаев инфицирования COVID-19 среди младшего населения", - заявил глава ОГА Виктор Никита.

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При этом в ОГА отметили, что загруженность детских кроватей, предназначенных для лечения COVID-19, составляет 55%.

"Принимая во внимание статистические данные, решением комиссии рекомендовали райгосадминистрациям, исполнительным комитетам местных советов срочно провести заседание местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС и принять решение о переводе учебных заведений на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели школы Буковины и Ужгорода.