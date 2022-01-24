Пенсионеры смогут использовать "ковидную тысячу" для оплаты коммуналки, - Зеленский
Пожилые люди смогут использовать средства, полученные по программе "є-Підтримка", для оплаты коммунальных услуг.
Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг", - рассказал президент.
Он уточнил, что в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет. Как сообщалось, граждане Украины, получившие "бустерную" дозу вакцины против коронавируса, в рамках программы "є-Підтримка" получат дополнительно 500 грн.
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А от жадібний Пепо не платив за вакцинацію ні копійки
Ахах - такие же недалёкие как и всё их лгбт-сообщество....
Це різко збільшить кількість вакцинованих літніх людей і зменшить їх смертність .
Старики мрут от недоедания, от неимения возможности лечиться и покупать лекарства, совершают суициды от нищеты, счета за отопление больше пенсии!!!! Субсидии не дают из- за прописанных детей или внуков. Не жизнь а "сказка".
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