Пенсионеры смогут использовать "ковидную тысячу" для оплаты коммуналки, - Зеленский

Пожилые люди смогут использовать средства, полученные по программе "є-Підтримка", для оплаты коммунальных услуг.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг", - рассказал президент.

Он уточнил, что в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет. Как сообщалось, граждане Украины, получившие "бустерную" дозу вакцины против коронавируса, в рамках программы "є-Підтримка" получат дополнительно 500 грн.

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