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Пенсионеры смогут использовать "ковидную тысячу" для оплаты коммуналки, - Зеленский

Пенсионеры смогут использовать

Пожилые люди смогут использовать средства, полученные по программе "є-Підтримка", для оплаты коммунальных услуг.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг", - рассказал президент.

Он уточнил, что в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет. Как сообщалось, граждане Украины, получившие "бустерную" дозу вакцины против коронавируса, в рамках программы "є-Підтримка" получат дополнительно 500 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн, - Зеленский

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20734) пенсионеры (838) помощь (7861)


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Топ комментарии
+32
ОТ ТЕПЕРЬ Я ПОПАНУЮ!
ВСЕ МЫ ПРЕЗИДЕНТЫ!
ОН ЗА МОЙ СЧЁТ НА СЕЙШЕЛЫ С СЕМЬЁЙ, А Я ЗА СВОИ НАЛОГИ НА 1000 ГР. В АПТЕКУ!
ЗЕДОЛБНИ, ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ, ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ.
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24.01.2022 21:50
+25
Нє,Вова,ці подачки тебе вже не врятують.Тікай ,чи подавіай у відставку...
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24.01.2022 21:48
+20
На рік вистачить, а то й на два роки!
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24.01.2022 21:45
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Больше кнопочных пенсов, больше подвяжутся за Пороха.
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24.01.2022 23:24 Ответить
Конечно из области фантастики либо наивности чуть. А ведь Зе мог бы и козырь выдернуть крепкий, обьявив страну в смартфоне 2 года назад---через пенс-фонд или соц-защиту всем пенсам выдать смартфоны бюджетной цены и хотя бы 3 месяца бесплатно. Тогда бы электорату вечного ему подвалило. Та мог бы и олигархов подключить. Но не дано.
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25.01.2022 21:01 Ответить
Люди довго пам'ятатимуть твою щедрість, ЗЕ!
А от жадібний Пепо не платив за вакцинацію ні копійки
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24.01.2022 23:11 Ответить
Просто головокружение, скрупулезно вы подметили... не вяжется в голове, мол, зебил-ваксер...
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24.01.2022 23:35 Ответить
Аа-а, ну если так, то ладно )))
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24.01.2022 23:40 Ответить
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24.01.2022 23:23 Ответить
Пан-отаман-попандопуло уже влетел, со своей валютой, скоро будет бежать в разные стороны.
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24.01.2022 23:29 Ответить
А то, 44 и по прежнему не лох.
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25.01.2022 10:02 Ответить
Кароль пиара
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24.01.2022 23:55 Ответить
Что зЕлох, твоя тысяча на 95 квартал и накуй, никому не нужна? Кстати на комуналку, за какую неделю можно оплатить?
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25.01.2022 00:06 Ответить
какая неделя? хорошо бы за пару дней.
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25.01.2022 08:38 Ответить
какая то несчастная тысяча, а разговоров как будто всем по мешку золота отсыпали...
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25.01.2022 00:07 Ответить
не мешком золота- А КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО МЕШЕУ ЗОЛОТА
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25.01.2022 08:16 Ответить
Антиваксы вновь кукарекают в коментах. Платят свои собственные деньги за филькины грамоты, потом удивляются почему вводят карантины, и всем стадом бегут на свои гей-парады, визжать про 5г вышки и биловгейтсов.

Ахах - такие же недалёкие как и всё их лгбт-сообщество....
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25.01.2022 00:38 Ответить
... коммуналка? Ну, разве сходить посрать в общественном платном туалэтэ
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25.01.2022 05:12 Ответить
Виплату пенсій треба зробити виключно по пред'явленню ковід-сертифікату про щеплення .
Це різко збільшить кількість вакцинованих літніх людей і зменшить їх смертність .
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25.01.2022 07:14 Ответить
Долго "думал"? Ишь, какой заботливый нашелся. Не о том думаешь.
Старики мрут от недоедания, от неимения возможности лечиться и покупать лекарства, совершают суициды от нищеты, счета за отопление больше пенсии!!!! Субсидии не дают из- за прописанных детей или внуков. Не жизнь а "сказка".
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25.01.2022 08:33 Ответить
Третій день не можу потрапити в супермаркет , бо всі парковки зайняті і всередині купа зубожілих з повними візками . Це продовжується останні 5 років . Колись стільки зубожілих не було , а зараз навіть червону рибу купити , то ціла проблема . Розкупають гади .
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25.01.2022 13:17 Ответить
Ахренеть, ЭТО думает, шо его тысячи хватит на шо-то, кроме оплаты вывоза мусора этой зимой! Правда вместе с ним и его слугами и я готов даже свою тысячу доплатить - окажите коммунальную услугу...
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25.01.2022 07:23 Ответить
Ну да, после того как сходили в СПА салон и отдохнули на Буковеле!
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25.01.2022 07:56 Ответить
Каждому пенсу по
Смартфону Apple iPhone 13 с предустановленной "Дией"!
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25.01.2022 08:52 Ответить
А можно я на эту тысячу куплю скумбрию по 8 грн? Ну или мяска по 20???? Ну плиз, шо вам жалко? Скажите куда подъехать, где магазин с такими ценами, в котором скупаются мои слуги?????
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25.01.2022 08:59 Ответить
я весь морозильник забью этой скумбрией, буду с макаронами есть, хотя какие макароны, если муку продали заграницу.
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25.01.2022 15:14 Ответить
Вы жополизы порошенковские .вы за бутылку водки замерзает на майданах . А здесь получили вакцину чтоб не умерли , и ещё 1000 ,на поддержку здоровья. Колхозник жлобы
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25.01.2022 11:10 Ответить
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