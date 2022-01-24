Пенсіонери зможуть використати "ковідну тисячу" для оплати комуналки, - Зеленський

Люди похилого віку зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для людей похилого віку. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші для оплати комунальних послуг", - розповів президент.

Він уточнив, що незабаром програма поширюватиметься на громадян України віком 14-18 років. Як повідомлялося, громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, у рамках програми "є-Підтримка" отримають додатково 500 грн.

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