Пенсіонери зможуть використати "ковідну тисячу" для оплати комуналки, - Зеленський
Люди похилого віку зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг.
Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для людей похилого віку. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші для оплати комунальних послуг", - розповів президент.
Він уточнив, що незабаром програма поширюватиметься на громадян України віком 14-18 років. Як повідомлялося, громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, у рамках програми "є-Підтримка" отримають додатково 500 грн.
Топ коментарі
+32 Старый зольдат
показати весь коментар24.01.2022 21:50 Посилання
+25 макаренко юра
показати весь коментар24.01.2022 21:48 Посилання
+20 vitaliymkua
показати весь коментар24.01.2022 21:45 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от жадібний Пепо не платив за вакцинацію ні копійки
Ахах - такие же недалёкие как и всё их лгбт-сообщество....
Це різко збільшить кількість вакцинованих літніх людей і зменшить їх смертність .
Старики мрут от недоедания, от неимения возможности лечиться и покупать лекарства, совершают суициды от нищеты, счета за отопление больше пенсии!!!! Субсидии не дают из- за прописанных детей или внуков. Не жизнь а "сказка".
Смартфону Apple iPhone 13 с предустановленной "Дией"!