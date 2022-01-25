Бурбу допрашивали в СБУ по делу о покушении на Шефира

Экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны (2016-2020 гг.) Василий Бурба утверждает, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с расследованием дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, хотя он не имеет к этому никакого отношения.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Бурба рассказал, что является фигурантом в нескольких уголовных производствах. По его словам, после увольнения его с должности руководителя ГУР Минбороны и выдворения из госдачи полиция расследует дело о якобы исчезновении насосов в том доме. Также, по словам Бурбы, есть два уголовных производства в ГБР, которые касаются срыва операции с "вагнеровцами", в которых он фигурирует.

"Потом в Службу безопасности Украины меня вызвали по поводу покушения на Шефира, следователь звонил", - рассказал Бурба.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он какое-нибудь отношение к покушению, Бурба сказал: "Конечно, нет. Но меня вызвали".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

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По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.