Бурбу допрашивали в СБУ по делу о покушении на Шефира
Экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны (2016-2020 гг.) Василий Бурба утверждает, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с расследованием дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, хотя он не имеет к этому никакого отношения.
Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
Бурба рассказал, что является фигурантом в нескольких уголовных производствах. По его словам, после увольнения его с должности руководителя ГУР Минбороны и выдворения из госдачи полиция расследует дело о якобы исчезновении насосов в том доме. Также, по словам Бурбы, есть два уголовных производства в ГБР, которые касаются срыва операции с "вагнеровцами", в которых он фигурирует.
"Потом в Службу безопасности Украины меня вызвали по поводу покушения на Шефира, следователь звонил", - рассказал Бурба.
Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он какое-нибудь отношение к покушению, Бурба сказал: "Конечно, нет. Но меня вызвали".
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
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По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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Адин палка,два струна, я хазяін вся страна...
Хто,б,вбогого тріснув довбешкою об стіну
но говорить себе дороже. Лучше в повальном сыске поработать, бумага все стерпит. Не поддавайтесь панике. Они еще не нашли кому подбросить патроны венгерского производства.
💥Еще тогда мы сообщили, что, во-первых, https://t.me/pecherhill/555 покушение на Шефира действительно было (точнее, его попугали), и во-вторых, что причиной нападения были контракты по «Большому строительству». В том, что покушение - не постановка убедиться может каждый просто полюбовавшись кортежами президента, его помощника, Ермака, премьера и подобных. Андрей Богдан в интервью медиа-киллеру Гордону сообщил, что госохрана на службе уже с ног валится. После покушения на Шефира вокруг Зеленского царит полноценная паранойя во всем.
👮🏻♂️О том, что за покушением стоят деньги свидетельствует как раз то, что дело тихо спустили на тормозах. После того как стрелка не удалось найти по горячим следам, все дальнейшие поиски были свернуты. В Офисе президента сильно не хотят, чтобы следствие вышло на них же самих.
🛣️А в это время вокруг «Большого строительства» сгустились тучи. Эксперты уже откровенно говорят, что 2022 год, может стать последним готом «Большого строительства», т к никакой нормативной и правовой документации на эту президентскую программу не существует, и никогда не существовало. Все работы, выполняемые в рамках так называемого «Большого строительства» на само деле выполняются по планам и документации правительственной программы «Капитальный ремонт дорог 2018-2022 гг.» запущенной при президенте Порошенко. Единственное что привнесла в эту программу команда ЗЕ, это удорожание работ в два раза и условия, которые ограничили участие подрядчиков пятью крупными фирмами, которые в свою очередь передают субподряды разным мелким исполнителям.
🙅🏻♂️Сейчас этот «аттракцион щедрость» подходит к концу. Если в течение этого года власть не разработает новые планы работ и не найдет финансирование, проект завершится. Естественно на этом фоне борьба за участие в подрядах вышла на новые высоты. Поговаривают даже о конфликте Шефира с Ермаком из-за распределения заказов. Цифры откатов уже зашкаливают.
🤔А тем временем денег нет даже чтобы расплатиться с заказчиками по уже выполненным работам, «Укравтодор» должен подрядчикам около 140 миллиардов грн. А еще, враг №1 Офиса президента Петр Порошенко сегодня выступил с идеей передать 50 миллиардов грн. с «Большого строительства» Министерству обороны, в связи с военной угрозой со стороны России. Представляете, какой скрежет зубовный сегодня стоял в Офисе президента?
🤦🏼Одним словом, ситуация вокруг «Большого строительства» становится все более напряженной. Может выплеснуться из комнат переговоров наружу, в общество. Дай Б