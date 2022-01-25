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Бурбу допрашивали в СБУ по делу о покушении на Шефира

Бурбу допрашивали в СБУ по делу о покушении на Шефира

Экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны (2016-2020 гг.) Василий Бурба утверждает, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с расследованием дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, хотя он не имеет к этому никакого отношения.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Бурба рассказал, что является фигурантом в нескольких уголовных производствах. По его словам, после увольнения его с должности руководителя ГУР Минбороны и выдворения из госдачи полиция расследует дело о якобы исчезновении насосов в том доме. Также, по словам Бурбы, есть два уголовных производства в ГБР, которые касаются срыва операции с "вагнеровцами", в которых он фигурирует.

"Потом в Службу безопасности Украины меня вызвали по поводу покушения на Шефира, следователь звонил", - рассказал Бурба.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он какое-нибудь отношение к покушению, Бурба сказал: "Конечно, нет. Но меня вызвали".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

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По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

допрос (1373) покушение (1045) СБУ (19985) Шефир Сергей (120) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+24
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25.01.2022 11:25
+20
Хм, а почему Бурбу, а не Порошенко... Всем же известно, что это Порошенко стрелял
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25.01.2022 11:20
+13
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25.01.2022 11:24
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Хм, а почему Бурбу, а не Порошенко... Всем же известно, что это Порошенко стрелял
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25.01.2022 11:20 Ответить
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25.01.2022 11:24 Ответить
В лесу уже прекратили поиск злодеев?
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25.01.2022 11:20 Ответить
Ні ще досліджують, зараз перерва, чекають, коли сніг зійде..
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26.01.2022 16:15 Ответить
а вбиство кенеді випадково не бурба? а хоча ні, тож барига
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25.01.2022 11:20 Ответить
Интересно сколько дел будет заведено на нелоха, там на пожизненное будет тянуть
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25.01.2022 11:22 Ответить
его только пластика спасет
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25.01.2022 11:23 Ответить
Навряд чи. 🤔Там хоч дупу замість обличчя пересаджуй, хоч навпаки - різниці нема.
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25.01.2022 12:02 Ответить
Ця вистава поганої якості, фальшива і нудна. Нічого до пуття не можуть зробити, навіть організувати постановку.
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25.01.2022 11:24 Ответить
Такое "представление" получилось, что водитель Шефира чуть не погиб. Зато когда Порошенко облили зеленой краской - так назвали это чуть ли не покушением на жизнь.
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25.01.2022 11:28 Ответить
Хтось бачив цього водія?
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25.01.2022 11:30 Ответить
На жизнь- нет, а на зрение-да.
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25.01.2022 11:37 Ответить
А ск,ботам из герьмании платят за ключ - слова "Порошенко?"
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25.01.2022 11:39 Ответить
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25.01.2022 11:25 Ответить
Може Бурба саме в той час ішов узбіччям траси й бачив все що сталося?
Чому б і не запитати?
Ні? Ну, то й ні.
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25.01.2022 11:26 Ответить
Уявляете,генерала допитуе квартальний клоун- лейтенант!
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25.01.2022 11:26 Ответить
Уявляєте Верховний головнокомандуючий - 4-кратний уклоніст. І все це зробили разом, добровільно жителі України......
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25.01.2022 11:28 Ответить
Як буде на російській мові пришелепкуватість?
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25.01.2022 11:26 Ответить
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25.01.2022 11:28 Ответить
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25.01.2022 11:30 Ответить
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25.01.2022 11:31 Ответить
Его дела говорят о том, что он определенно мог произнести подобные слова.
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25.01.2022 11:42 Ответить
Своїми справами, воно (зЕлох) кожен день це каже...
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25.01.2022 13:21 Ответить
Чмокальники,геть показилися
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25.01.2022 11:33 Ответить
задолбал этот бурба... ко мне домой 2 опера приходили, по делу шефира) оружие посмотрели, опрос сделали под роспись) хотя я то каким боком
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25.01.2022 11:40 Ответить
А Бурба каким... к шефиру?!!
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25.01.2022 11:43 Ответить
Хотся,дуже хотся
Адин палка,два струна, я хазяін вся страна...
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25.01.2022 11:50 Ответить
месть- страшное слово
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25.01.2022 11:50 Ответить
Та,воно біснувате,як пуйло
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25.01.2022 11:55 Ответить
Тем самым, что Антоненко и Кузьменко к убийству Шеремета.
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25.01.2022 11:57 Ответить
Доки,невпаде завіса імбецил шоуатиме.
Хто,б,вбогого тріснув довбешкою об стіну
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25.01.2022 11:53 Ответить
ааа, так вот для чего обстреляли его машину..., а я все голову ломала, кому сдался тот шефир..., а сколько у нас еще таких преступлений, которые никто и не собирается расследовать, но всегда удобно повесить на своих "врагов"...
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25.01.2022 11:55 Ответить
30% ідіотів в країні впевнені, що то зелене чмо здатне організувати оборону країни від мокшанської навали. 30 впевнені, а 20 ще мають сумніви. Той наркоман, в якого дах зірвало вже цілком, там мізки вже наскрізь видно, точніше, та зелена субстанція, що замість мозгу, а 30% йому вірять, 20 ще не впевнені... От в чому найбільша проблема цієї держави - занадто багато в нас впоротих ідіотів. От для них, для тих ідіотів та зелена мерзота ті всі шоу і влаштовує. То вже повний капець... Воно знайшло час на зелений цирк...
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25.01.2022 12:03 Ответить
когда то в УПК царской России было такое понятие, как повальный сыск, оно перекочевало из феодального права. Уже тогда это считалось первобытным и продолжением "Слова и дела", в современных условиях это превратилось в "кипучую деятельность". Кто то, что то, где то знает и конечно скажет. Конечно, они знают кто,где, когда и за что стрелял в артиста разговорного жанра
но говорить себе дороже. Лучше в повальном сыске поработать, бумага все стерпит. Не поддавайтесь панике. Они еще не нашли кому подбросить патроны венгерского производства.
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25.01.2022 12:08 Ответить
Печерский холм Кстати вы не слышали, нашли силовики того кто стрелял в помощника президента Сергея Шефира в сентябре пришлого года? Мы тоже не слышали. Зато мы слышали нечто иное. Автоматная пальба по авто топ-чиновников может случиться снова. И скоро.

💥Еще тогда мы сообщили, что, во-первых, https://t.me/pecherhill/555 покушение на Шефира действительно было (точнее, его попугали), и во-вторых, что причиной нападения были контракты по «Большому строительству». В том, что покушение - не постановка убедиться может каждый просто полюбовавшись кортежами президента, его помощника, Ермака, премьера и подобных. Андрей Богдан в интервью медиа-киллеру Гордону сообщил, что госохрана на службе уже с ног валится. После покушения на Шефира вокруг Зеленского царит полноценная паранойя во всем.

👮🏻‍♂️О том, что за покушением стоят деньги свидетельствует как раз то, что дело тихо спустили на тормозах. После того как стрелка не удалось найти по горячим следам, все дальнейшие поиски были свернуты. В Офисе президента сильно не хотят, чтобы следствие вышло на них же самих.

🛣️А в это время вокруг «Большого строительства» сгустились тучи. Эксперты уже откровенно говорят, что 2022 год, может стать последним готом «Большого строительства», т к никакой нормативной и правовой документации на эту президентскую программу не существует, и никогда не существовало. Все работы, выполняемые в рамках так называемого «Большого строительства» на само деле выполняются по планам и документации правительственной программы «Капитальный ремонт дорог 2018-2022 гг.» запущенной при президенте Порошенко. Единственное что привнесла в эту программу команда ЗЕ, это удорожание работ в два раза и условия, которые ограничили участие подрядчиков пятью крупными фирмами, которые в свою очередь передают субподряды разным мелким исполнителям.

🙅🏻‍♂️Сейчас этот «аттракцион щедрость» подходит к концу. Если в течение этого года власть не разработает новые планы работ и не найдет финансирование, проект завершится. Естественно на этом фоне борьба за участие в подрядах вышла на новые высоты. Поговаривают даже о конфликте Шефира с Ермаком из-за распределения заказов. Цифры откатов уже зашкаливают.

🤔А тем временем денег нет даже чтобы расплатиться с заказчиками по уже выполненным работам, «Укравтодор» должен подрядчикам около 140 миллиардов грн. А еще, враг №1 Офиса президента Петр Порошенко сегодня выступил с идеей передать 50 миллиардов грн. с «Большого строительства» Министерству обороны, в связи с военной угрозой со стороны России. Представляете, какой скрежет зубовный сегодня стоял в Офисе президента?

🤦🏼Одним словом, ситуация вокруг «Большого строительства» становится все более напряженной. Может выплеснуться из комнат переговоров наружу, в общество. Дай Б
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25.01.2022 12:41 Ответить
наше сбу это филиал 95 квартала.
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25.01.2022 17:27 Ответить
 
 