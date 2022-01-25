Бурбу допитували в СБУ у справі про замах на Шефіра
Ексглава Головного управління розвідки Міністерства оборони (2016-2020 рр.) Василь Бурба стверджує, що його викликали на допит до Служби безпеки України (СБУ) у зв'язку з розслідуванням справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, хоча жодного стосунку до цього він не має.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Бурба розповів, що є фігурантом у декількох кримінальних провадженнях. За його словами, після звільнення його з посади керівника ГУР Мінборони та виселення з держдачі поліція розслідує справу про нібито зникнення насосів у тому будинку. Також, за словами Бурби, є два кримінальні провадження в ДБР, які стосуються зриву операції з "вагнерівцями", в яких він фігурує.
"Потім до Служби безпеки України мене викликали щодо замаху на Шефіра, слідчий дзвонив", - розповів Бурба.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи має він якийсь стосунок до замаху, Бурба сказав: "Звісно, ні. Але мене викликали".
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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Хто,б,вбогого тріснув довбешкою об стіну
но говорить себе дороже. Лучше в повальном сыске поработать, бумага все стерпит. Не поддавайтесь панике. Они еще не нашли кому подбросить патроны венгерского производства.
💥Еще тогда мы сообщили, что, во-первых, https://t.me/pecherhill/555 покушение на Шефира действительно было (точнее, его попугали), и во-вторых, что причиной нападения были контракты по «Большому строительству». В том, что покушение - не постановка убедиться может каждый просто полюбовавшись кортежами президента, его помощника, Ермака, премьера и подобных. Андрей Богдан в интервью медиа-киллеру Гордону сообщил, что госохрана на службе уже с ног валится. После покушения на Шефира вокруг Зеленского царит полноценная паранойя во всем.
👮🏻♂️О том, что за покушением стоят деньги свидетельствует как раз то, что дело тихо спустили на тормозах. После того как стрелка не удалось найти по горячим следам, все дальнейшие поиски были свернуты. В Офисе президента сильно не хотят, чтобы следствие вышло на них же самих.
🛣️А в это время вокруг «Большого строительства» сгустились тучи. Эксперты уже откровенно говорят, что 2022 год, может стать последним готом «Большого строительства», т к никакой нормативной и правовой документации на эту президентскую программу не существует, и никогда не существовало. Все работы, выполняемые в рамках так называемого «Большого строительства» на само деле выполняются по планам и документации правительственной программы «Капитальный ремонт дорог 2018-2022 гг.» запущенной при президенте Порошенко. Единственное что привнесла в эту программу команда ЗЕ, это удорожание работ в два раза и условия, которые ограничили участие подрядчиков пятью крупными фирмами, которые в свою очередь передают субподряды разным мелким исполнителям.
🙅🏻♂️Сейчас этот «аттракцион щедрость» подходит к концу. Если в течение этого года власть не разработает новые планы работ и не найдет финансирование, проект завершится. Естественно на этом фоне борьба за участие в подрядах вышла на новые высоты. Поговаривают даже о конфликте Шефира с Ермаком из-за распределения заказов. Цифры откатов уже зашкаливают.
🤔А тем временем денег нет даже чтобы расплатиться с заказчиками по уже выполненным работам, «Укравтодор» должен подрядчикам около 140 миллиардов грн. А еще, враг №1 Офиса президента Петр Порошенко сегодня выступил с идеей передать 50 миллиардов грн. с «Большого строительства» Министерству обороны, в связи с военной угрозой со стороны России. Представляете, какой скрежет зубовный сегодня стоял в Офисе президента?
🤦🏼Одним словом, ситуация вокруг «Большого строительства» становится все более напряженной. Может выплеснуться из комнат переговоров наружу, в общество. Дай Б