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Бурбу допитували в СБУ у справі про замах на Шефіра

Бурбу допитували в СБУ у справі про замах на Шефіра

Ексглава Головного управління розвідки Міністерства оборони (2016-2020 рр.) Василь Бурба стверджує, що його викликали на допит до Служби безпеки України (СБУ) у зв'язку з розслідуванням справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, хоча жодного стосунку до цього він не має.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Бурба розповів, що є фігурантом у декількох кримінальних провадженнях. За його словами, після звільнення його з посади керівника ГУР Мінборони та виселення з держдачі поліція розслідує справу про нібито зникнення насосів у тому будинку. Також, за словами Бурби, є два кримінальні провадження в ДБР, які стосуються зриву операції з "вагнерівцями", в яких він фігурує.

"Потім до Служби безпеки України мене викликали щодо замаху на Шефіра, слідчий дзвонив", - розповів Бурба.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи має він якийсь стосунок до замаху, Бурба сказав: "Звісно, ні. Але мене викликали".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

допит (696) замах (558) СБУ (12915) Шефір Сергій (128) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+24
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25.01.2022 11:25
+20
Хм, а почему Бурбу, а не Порошенко... Всем же известно, что это Порошенко стрелял
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25.01.2022 11:20
+13
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25.01.2022 11:24
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Хм, а почему Бурбу, а не Порошенко... Всем же известно, что это Порошенко стрелял
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25.01.2022 11:20 Відповісти
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25.01.2022 11:24 Відповісти
В лесу уже прекратили поиск злодеев?
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25.01.2022 11:20 Відповісти
Ні ще досліджують, зараз перерва, чекають, коли сніг зійде..
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26.01.2022 16:15 Відповісти
а вбиство кенеді випадково не бурба? а хоча ні, тож барига
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25.01.2022 11:20 Відповісти
Интересно сколько дел будет заведено на нелоха, там на пожизненное будет тянуть
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25.01.2022 11:22 Відповісти
его только пластика спасет
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25.01.2022 11:23 Відповісти
Навряд чи. 🤔Там хоч дупу замість обличчя пересаджуй, хоч навпаки - різниці нема.
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25.01.2022 12:02 Відповісти
Ця вистава поганої якості, фальшива і нудна. Нічого до пуття не можуть зробити, навіть організувати постановку.
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25.01.2022 11:24 Відповісти
Такое "представление" получилось, что водитель Шефира чуть не погиб. Зато когда Порошенко облили зеленой краской - так назвали это чуть ли не покушением на жизнь.
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25.01.2022 11:28 Відповісти
Хтось бачив цього водія?
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25.01.2022 11:30 Відповісти
На жизнь- нет, а на зрение-да.
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25.01.2022 11:37 Відповісти
А ск,ботам из герьмании платят за ключ - слова "Порошенко?"
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25.01.2022 11:39 Відповісти
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25.01.2022 11:25 Відповісти
Може Бурба саме в той час ішов узбіччям траси й бачив все що сталося?
Чому б і не запитати?
Ні? Ну, то й ні.
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25.01.2022 11:26 Відповісти
Уявляете,генерала допитуе квартальний клоун- лейтенант!
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25.01.2022 11:26 Відповісти
Уявляєте Верховний головнокомандуючий - 4-кратний уклоніст. І все це зробили разом, добровільно жителі України......
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25.01.2022 11:28 Відповісти
Як буде на російській мові пришелепкуватість?
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25.01.2022 11:26 Відповісти
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25.01.2022 11:28 Відповісти
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25.01.2022 11:30 Відповісти
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25.01.2022 11:31 Відповісти
Его дела говорят о том, что он определенно мог произнести подобные слова.
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25.01.2022 11:42 Відповісти
Своїми справами, воно (зЕлох) кожен день це каже...
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25.01.2022 13:21 Відповісти
Чмокальники,геть показилися
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25.01.2022 11:33 Відповісти
задолбал этот бурба... ко мне домой 2 опера приходили, по делу шефира) оружие посмотрели, опрос сделали под роспись) хотя я то каким боком
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25.01.2022 11:40 Відповісти
А Бурба каким... к шефиру?!!
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25.01.2022 11:43 Відповісти
Хотся,дуже хотся
Адин палка,два струна, я хазяін вся страна...
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25.01.2022 11:50 Відповісти
месть- страшное слово
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25.01.2022 11:50 Відповісти
Та,воно біснувате,як пуйло
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25.01.2022 11:55 Відповісти
Тем самым, что Антоненко и Кузьменко к убийству Шеремета.
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25.01.2022 11:57 Відповісти
Доки,невпаде завіса імбецил шоуатиме.
Хто,б,вбогого тріснув довбешкою об стіну
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25.01.2022 11:53 Відповісти
ааа, так вот для чего обстреляли его машину..., а я все голову ломала, кому сдался тот шефир..., а сколько у нас еще таких преступлений, которые никто и не собирается расследовать, но всегда удобно повесить на своих "врагов"...
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25.01.2022 11:55 Відповісти
30% ідіотів в країні впевнені, що то зелене чмо здатне організувати оборону країни від мокшанської навали. 30 впевнені, а 20 ще мають сумніви. Той наркоман, в якого дах зірвало вже цілком, там мізки вже наскрізь видно, точніше, та зелена субстанція, що замість мозгу, а 30% йому вірять, 20 ще не впевнені... От в чому найбільша проблема цієї держави - занадто багато в нас впоротих ідіотів. От для них, для тих ідіотів та зелена мерзота ті всі шоу і влаштовує. То вже повний капець... Воно знайшло час на зелений цирк...
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25.01.2022 12:03 Відповісти
когда то в УПК царской России было такое понятие, как повальный сыск, оно перекочевало из феодального права. Уже тогда это считалось первобытным и продолжением "Слова и дела", в современных условиях это превратилось в "кипучую деятельность". Кто то, что то, где то знает и конечно скажет. Конечно, они знают кто,где, когда и за что стрелял в артиста разговорного жанра
но говорить себе дороже. Лучше в повальном сыске поработать, бумага все стерпит. Не поддавайтесь панике. Они еще не нашли кому подбросить патроны венгерского производства.
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25.01.2022 12:08 Відповісти
Печерский холм Кстати вы не слышали, нашли силовики того кто стрелял в помощника президента Сергея Шефира в сентябре пришлого года? Мы тоже не слышали. Зато мы слышали нечто иное. Автоматная пальба по авто топ-чиновников может случиться снова. И скоро.

💥Еще тогда мы сообщили, что, во-первых, https://t.me/pecherhill/555 покушение на Шефира действительно было (точнее, его попугали), и во-вторых, что причиной нападения были контракты по «Большому строительству». В том, что покушение - не постановка убедиться может каждый просто полюбовавшись кортежами президента, его помощника, Ермака, премьера и подобных. Андрей Богдан в интервью медиа-киллеру Гордону сообщил, что госохрана на службе уже с ног валится. После покушения на Шефира вокруг Зеленского царит полноценная паранойя во всем.

👮🏻‍♂️О том, что за покушением стоят деньги свидетельствует как раз то, что дело тихо спустили на тормозах. После того как стрелка не удалось найти по горячим следам, все дальнейшие поиски были свернуты. В Офисе президента сильно не хотят, чтобы следствие вышло на них же самих.

🛣️А в это время вокруг «Большого строительства» сгустились тучи. Эксперты уже откровенно говорят, что 2022 год, может стать последним готом «Большого строительства», т к никакой нормативной и правовой документации на эту президентскую программу не существует, и никогда не существовало. Все работы, выполняемые в рамках так называемого «Большого строительства» на само деле выполняются по планам и документации правительственной программы «Капитальный ремонт дорог 2018-2022 гг.» запущенной при президенте Порошенко. Единственное что привнесла в эту программу команда ЗЕ, это удорожание работ в два раза и условия, которые ограничили участие подрядчиков пятью крупными фирмами, которые в свою очередь передают субподряды разным мелким исполнителям.

🙅🏻‍♂️Сейчас этот «аттракцион щедрость» подходит к концу. Если в течение этого года власть не разработает новые планы работ и не найдет финансирование, проект завершится. Естественно на этом фоне борьба за участие в подрядах вышла на новые высоты. Поговаривают даже о конфликте Шефира с Ермаком из-за распределения заказов. Цифры откатов уже зашкаливают.

🤔А тем временем денег нет даже чтобы расплатиться с заказчиками по уже выполненным работам, «Укравтодор» должен подрядчикам около 140 миллиардов грн. А еще, враг №1 Офиса президента Петр Порошенко сегодня выступил с идеей передать 50 миллиардов грн. с «Большого строительства» Министерству обороны, в связи с военной угрозой со стороны России. Представляете, какой скрежет зубовный сегодня стоял в Офисе президента?

🤦🏼Одним словом, ситуация вокруг «Большого строительства» становится все более напряженной. Может выплеснуться из комнат переговоров наружу, в общество. Дай Б
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25.01.2022 12:41 Відповісти
наше сбу это филиал 95 квартала.
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25.01.2022 17:27 Відповісти
 
 