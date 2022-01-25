Бурбу допитували в СБУ у справі про замах на Шефіра

Ексглава Головного управління розвідки Міністерства оборони (2016-2020 рр.) Василь Бурба стверджує, що його викликали на допит до Служби безпеки України (СБУ) у зв'язку з розслідуванням справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра, хоча жодного стосунку до цього він не має.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Бурба розповів, що є фігурантом у декількох кримінальних провадженнях. За його словами, після звільнення його з посади керівника ГУР Мінборони та виселення з держдачі поліція розслідує справу про нібито зникнення насосів у тому будинку. Також, за словами Бурби, є два кримінальні провадження в ДБР, які стосуються зриву операції з "вагнерівцями", в яких він фігурує.

"Потім до Служби безпеки України мене викликали щодо замаху на Шефіра, слідчий дзвонив", - розповів Бурба.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи має він якийсь стосунок до замаху, Бурба сказав: "Звісно, ні. Але мене викликали".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.