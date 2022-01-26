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Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Милановича

Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Милановича

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальные слова президента страны Зорана Милановича.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице правительства Хорватии в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие нелепости", – сказал Пленкович.

Также читайте: Хорватия отступит и отзовет своих солдат в случае вторжения России в Украину

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Хорватии Миланович заявил 25 января, что в случае вторжения РФ в Украину его государство отзовет из НАТО своих солдат. После этих слов его внесли в базу Миротворца. МИД Украины вызвал посла Хорватии.

Автор: 

Хорватия (268) Пленкович Андрей (34) Зоран Миланович (3)


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Топ комментарии
+57
Людина. Крапка.

Хорвати нам друзі. Поважаємо.
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26.01.2022 02:17
+49
Прем'єр Хорватії Пленкович абсолютно проукраїнський!
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26.01.2022 03:24
+41
Вся повнота виконавчої влади в Хорватії належить уряду Хорватії, який формується на основі більшості в парламенті.
Прем'єр міністр Хорватії Андрій Плєнкович має повну владу та керує Хорватією. Він - фактично голова Хорватії, на відміну від президента Милановича, який має чисто церемоніальний функції, після конституційної реформи 2010 року.
Устрій в Хорватії такий самий зараз як в Італії чи Німеччині, де одноосібно керує прем'єр (канцлер)... Хоча в Італії та Німеччині теж є президенти, але хто знає хочаб їх імена?
Майже ніхто. Бо вони не керують а являються чисто як англійська королева, тільки приймають вірчі грамоти послів і більше нічого, чисто церемоніальні попки, тобто вони ніхто і ніякої влади не мають
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26.01.2022 02:39
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Людина. Крапка.

Хорвати нам друзі. Поважаємо.
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26.01.2022 02:17 Ответить
Прем'єр Хорватії Пленкович абсолютно проукраїнський!
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26.01.2022 03:24 Ответить
Він просто абсолютно нормальна людина,а не покидьок.
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26.01.2022 08:20 Ответить
Как и 99% хорватов.Хз откуда вообще взялся тот ублюдок-президент.В свое время,сразу после срочной службы,я приехал в не чужую для меня Хорватию(моя бабушка по матери-хорватка) и принимал участие в освободительной войне хорватского народа.Все прекрасно понимали,кто стоит за сербами.Пленных кацапов не видел,врать не буду,но ихних сухпаев и снаряги было,как говна.Поэтому ненависть хорватов у кацапам была не на много меньше,чем к сербам
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26.01.2022 08:52 Ответить
Их ублюдок взялся оттуда, откуда и наш ублюдок.
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26.01.2022 11:17 Ответить
Вся повнота виконавчої влади в Хорватії належить уряду Хорватії, який формується на основі більшості в парламенті.
Прем'єр міністр Хорватії Андрій Плєнкович має повну владу та керує Хорватією. Він - фактично голова Хорватії, на відміну від президента Милановича, який має чисто церемоніальний функції, після конституційної реформи 2010 року.
Устрій в Хорватії такий самий зараз як в Італії чи Німеччині, де одноосібно керує прем'єр (канцлер)... Хоча в Італії та Німеччині теж є президенти, але хто знає хочаб їх імена?
Майже ніхто. Бо вони не керують а являються чисто як англійська королева, тільки приймають вірчі грамоти послів і більше нічого, чисто церемоніальні попки, тобто вони ніхто і ніякої влади не мають
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26.01.2022 02:39 Ответить
В цьому плані - яскравий приклад це Чехія.
Президент Чехії Земан всіляко відстоює путіна, ледь не в задницю йому лізе, навіть заявляє, що Крим -російський і ні коли не вернеться в Україну.
І не зважаючи на це, Чехія постачає артснаряди калібру 125-мм Україні.
Бо так вирішив уряд Чехії, який має повну владу в Чехії, а президент Земан там - чисто церемоніальний хлопчик, який не має влади і нічого не вирішує в Чехії
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26.01.2022 03:03 Ответить
Земан официально отрёкся от президентства ввиду старческой деменции ещё осенью . сейчас лечит голову 😀😀
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26.01.2022 06:45 Ответить
Он любит селедку на завтрак
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26.01.2022 08:14 Ответить
По вісім?
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26.01.2022 08:41 Ответить
Вообще-то чехи пообещали поставить дефицитные тяжелые снаряды 152 мм. С цифрами нужно быть аккуратней.
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26.01.2022 10:52 Ответить
Це так, але ж президент там - головнокомандуючий військами.
Міланович - соціал-демократ і любитель Тіто.
Хорвати в переважній більшості наші симпатики.
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26.01.2022 03:22 Ответить
Зрозуміло, що ніхто своїх солдатів не буде направляти на захист України.
Але постачання зброї це виключна прерогатива уряду в таких країнах. Що і робить, наприклад уряд Чехії, хоча головнокомандуючий Земан проти цього.
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26.01.2022 03:40 Ответить
Хорошо би в Українні так зробити!
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26.01.2022 09:09 Ответить
премьером Петра Алексеича, а президентом Ложкина и генпрокурором Юрия Витальевича......)))
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26.01.2022 10:32 Ответить
Я не підтримую ватоцефала <**********Мілановіча, проте, нажаль, цей вилупок є головнокомандувачем ЗС Хорватії та формує зовнішню політику цієї країни. Тому не можна говорити про те, що він - ніхто.
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26.01.2022 18:45 Ответить
Така ж історія в Чехії.
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26.01.2022 03:42 Ответить
Нам звісно потрібна була адекватна реакція влади Хорватії на висер їх президента. Але самим хорватам було б непогано провести розслідування чому таке сталося і скільки грошей отримав їх презик за це
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26.01.2022 02:25 Ответить
Прийнято
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26.01.2022 02:26 Ответить
Як то кажуть: «слово не воробей, вылетело - убей».
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26.01.2022 02:35 Ответить
Эти путинские консервы .марионетки выставляют приличных людей и страны как минимум глупцами.
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26.01.2022 02:37 Ответить
У хорватів президент теж неадекват, буває
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26.01.2022 02:53 Ответить
Добре, що там є Пленкович і Хорватія - парламентська респубілка
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26.01.2022 03:26 Ответить
По крайней мере у них премьер умный человек, а у нас ни президента, ни премьера, ни одного вменяемого министра. Одно ворьё и колаборанты
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26.01.2022 03:03 Ответить
ну Кулеба ничего вроде
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26.01.2022 20:05 Ответить
https://interesnyefakty.org/osadok-ostalsya/ Ложечки нашлись, а вот осадок остался...(с)
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26.01.2022 03:14 Ответить
Только ложечки были мельхиоровая, а не серебряные
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26.01.2022 08:27 Ответить
Thank you for your support!
And thank you Croatia for the support that Ukraine gets from great Croatian people. And shame on you, Zoran Milanovic
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26.01.2022 03:18 Ответить
Хіт!
Не знаю чиє, але геніально!
- Гідрант народився.
- Спалімо його!
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26.01.2022 04:06 Ответить
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26.01.2022 09:29 Ответить
А я уже было начал сомневаться в хорватах. А зря. По одному человеку не судят. А хорваты всегда были весьма дружественны к нам. Пусть и не в первых рядах...
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26.01.2022 03:42 Ответить
я не сомневался в хорватах, т.к. со многими из них общался. как только узнают что с Украины - сразу слова поддержки. Один даже рассказал что его брат воевал за Украину на Донбассе.
а вот презилент у них.. увы он еще и их войсками командует..
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26.01.2022 10:31 Ответить
Оце теща!
Mum, I did my math homework, can I shoot moskals with you?
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26.01.2022 03:47 Ответить
Я приймаю Ваші вибачення, пане прем'єр-міністре.

А президент Хорватії - *****.
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26.01.2022 04:09 Ответить
Цього не достатньо, в відставку його.
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26.01.2022 04:46 Ответить
Шо недостатньо? У нас взагалі президент зрадник, а ми очікуємо чогось від інших.
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26.01.2022 06:58 Ответить
Диаспора требует, чтобы власти Хорватии предоставили Киеву летальное оружие.
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26.01.2022 04:47 Ответить
Який же це кайф!
Вставай мала!
Піцня доречна до зовнішнього, і доречна до внутрішнього станів.
https://www.youtube.com/watch?v=h_F49snYZ44 SKLADNO | НА ТВОЄМУ БОЦІ | Arcane tribute
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26.01.2022 05:34 Ответить
Слава Украинской армии,и приличным думающим людям!
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26.01.2022 06:19 Ответить
Дорогі мої партизани,екстремісти!
Бажаю всім щасливо легалізуватися )
Пийте каву,майте гарний день!
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26.01.2022 06:22 Ответить
Ну дык для гитлеровских оккупантов советские партизаны тоже были экстремистами. А путлеровцы чем лучше?
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26.01.2022 08:24 Ответить
Що совіцький партизан що гітлерівець з путлерівцем,Мені,Українцю,однакові окупанти
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26.01.2022 11:30 Ответить
Розуміємо, самі таке саме маємо.
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26.01.2022 06:46 Ответить
Дякую за вибачення. Ми вас розуміємо, як ніхто. Ви теж нас вибачте, бо у нас з вами спільне горе, наш президент те довбень
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26.01.2022 07:09 Ответить
" Історія була така - Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисельні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав". Джерело:
-цікаво а що тут неправда?
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26.01.2022 07:49 Ответить
Україна йде в безпечний світ подалі від агресора.
Ось така правда.
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26.01.2022 08:26 Ответить
Неправда в том, что эти доводы приводятся в оправдание российского шовинизма, российской агрессии для уничтожения украинцев!
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26.01.2022 09:15 Ответить
Він сказав правду. А класти життя хорватів заради побажань світового олігархату він не має бажання. Добре пам'ятають у Хорватії першу світову розпалену банкстерами ,а потім розвал Югославії.
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26.01.2022 09:28 Ответить
1. Не його собача справа давати такі оцінки, коли його навіть не просили ні про які війська.
2. Коли про корупцію розповідає політичний діяч с потрохами та гівном куплений кацапами, то це навіть смішно.
3. Україна не Швейцарія, зависнути в порвітрі ми не можемо, тому або ЕС або Тайожний союз.
4. Тобі подобається ТС, то йди у сраку, бо нічого запропонувати неспроможний, а волати "нам недодали" і без тебе довбнів вистачає
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26.01.2022 09:45 Ответить
1,Кожен політик висловлює своє ставлення до міжнародних подій. Особливо коли армія його країни може бути втягнута в конфлікт.
2, А тепер покажи де свідчення його запроданству?
3, Засранці котрі жили 300-200 років бігали по колу від московії ,турків, поляків, шведів - де б подорожче запродати народ у ярмо. Шевченка почитай.
4, Звідки тобі відомо про мої вподобання? Чи не по фрейду так екстраполюєш свою вологу мрію?
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26.01.2022 10:45 Ответить
Скажи, полудурок, чи заслуговують такої оцінки наші воїни що стоять на захисті України? Чи заслуговують такої ціни волонтери, патріоти України, простий народ? Ні! Такої оцінки заслуговує лише такий довбень як ти. Коротко кажучи пішов ти в сраку!
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26.01.2022 10:04 Ответить
Міланович забув, що з них серби робили і якби не американці...
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26.01.2022 08:21 Ответить
таке враження що Міланович це зеленський, а Андрей Пленкович - Порошенко П.О. сітуації дуже схожі: Хорватія-сербія і Україна-рашка. де був Міланович, коли Хорватія відстоювала свою незалежність від загарбника сербії? у нього рояль був?
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26.01.2022 09:06 Ответить
а шо Пленкович тоже олигарх ....
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26.01.2022 10:37 Ответить
Як би вони туди не влізли то й війну ніхто не починав би.
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26.01.2022 10:48 Ответить
Йосип тр тормоз чи прикидаєшся, влада в Україні та яку обирають ми лише 30 років намагаємся стати державою а не Бидлом парашним і ніхто не говорить що в ЄС мана небесна але ми хочемо досягти тих стандартів що є уЄС і ми їх досягнемо правда років через 30
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26.01.2022 08:28 Ответить
Коли у хорватів було горе - вони сиділи тут в наших санаторіх. Це така велика подяка? То чехи виберуть препиндента, то вже хорвати. За ******* і мовчу. Давно vsиралися від дій кацапів?
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26.01.2022 08:36 Ответить
Анатолій, не женіть на угорців... Кожного разу, коли починається істерія щодо них, за цим стирчить крайня плоть Г+Г та кацапів.
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26.01.2022 10:20 Ответить
Я не бажаю на них гнати, але вони постійно нам ставлять палки в колеса, вимагаючи те, чого вони не роблять для українців на Угорщині. За какаканали "1+1" я погоджують, але угорці постійно виступають проти України разом з кацапами, особливо щодо питання нашого вступу в НАТО.
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26.01.2022 10:57 Ответить
подивіться "Рандеву" Яніни Соколової з Геннадієм Москалем... У попередньому дописі, мною інтерпретовано фразу, саме Москаля... Україна прийняла закони за які і вчепились угорці...
Мусимо, також розуміти, що це була імперія, територію котрої- передали сусіднім державам (катюгам по заслугам)... Генетично, вони близькі до народів кацапії, оскільки їхні предки звідти... Складно все, але Мадяри- не кацапи (не вороги) нам.
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26.01.2022 11:45 Ответить
За слова про корупцію в Україні вибачатися якраз не варто було. Бо що є - то є. А от за все інше - так. Правда, я не розумію, який стосунок має виведення хорватських військових з території Польщі? 🤔 Правда, більше тисячі років тому на території України, в основному Галичини хорватські війська справді були. 😊 І держава білих хорватів була. І столиця на території Львівської області. Тому можна вважати, що війська вони таки вивели. 😁 Як народ та країну зі столицею. Під тиском древніх русичів. Та все ж галичани, як і теперішні балканські хорвати мають спільних предків. Галичани - то плід асиміляції білих хорватів з прийшлими русами (не кацапами), а балканські хорвати - з місцевими балканськими племенами.
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26.01.2022 08:59 Ответить
Я каждый год, езжу отдыхать в Хорватию, всегда считал хорватов нашими друзьями. Но когда начинал с ними говорить о политике и агрессии мордора, то их ответы были типа раша не такая плохая, надо мириться и т.д. Правда потом я узнал, что на Макарской Ривьере, куда езжу, живут преимущественно боснийцы, а они к кацапам относятся благосклонно.
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26.01.2022 09:13 Ответить
Только боснийские сербы и то не все. Кроме сербов-мусульман. Кароче грубо так, Босния Генрцеговина, когда воевала, (да и сейчас) поделилась на три части хорваты-католики, сербы -мусульмане и сербы православные. Потом их типа помирили. Ни хорваты, ни сербы -мусульмане не захотели жить с правлославными сербами в обном государстве, поэтому Босния-Герцеговина поделена на 2 части - хорватско-сербская и сербская православная. Правда внутри своей части сербы-мусульмане с хорватами тоже пиписками меряются, но мирно.
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26.01.2022 09:52 Ответить
Я это знаю, возможно мне встречались боснийцы-сербы.
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26.01.2022 09:59 Ответить
атчізна трєбуєт гіроєв, п...а ражаіт дураків. ))) Радянське минуле виходить і раком і боком.
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26.01.2022 09:58 Ответить
Друг пізнається у важкий час. Плєнкович - розумний і надійний друг. А Міланович? Що ж Міланович? Ворогів в України завжди було немало. Одним більше, одним менше... Нам своє робить!
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26.01.2022 10:43 Ответить
В пору удивляться как в таких нормальных странах как Хорватия или Чехия выбирают вот таких вот президентов..(Хотя нам ли тут удивляться кого только у нас в президентах не перебывало, даже дважды судимый уголовник... или артист юмористического жанра.. Хотя у нас есть оправдание, после того как даже в США президентом побывало такое что как Трамп) Наверное это мировой тренд. Но судя по примеру например Хорватии , где как противовес для "неадекватного" президента, есть адекватный премьер, нам тоже нужно что то менять в способе управления. Возможно переходить на парламентскую республику, что бы страна спокойнее переживала период некоторых " президентов". ( да и спокойствия в стране было бы больше, не было бы такого противостояния в борьбе за "булаву", что при каждых выборах по сути раскалывает страну)
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26.01.2022 11:22 Ответить
Думаю, "впору" будет правильнее...
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01.02.2022 10:33 Ответить
ZDS iz Ukraini!!!
Pozdrav Brate Hrvate!!!
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26.01.2022 11:25 Ответить
Они просто разыграли сценарий "хорошего-злого полицейского". У хорватов в голове только продвижение туризма, который составляет 25% (!) их ВВП (каламбур не предусматривался).
Поэтому слова их президента вызовут воодушевление и наплыв руссо туристо, несмотря на опровержение правительства и т.д.
Конечно, их президенту могли выделить бонус из газпрома за эти высказывания, но туроператоры дубровника вполне могли скинуться. Да и правительству это было выгодно.
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26.01.2022 12:02 Ответить
в 2013 году я был в Задаре. там есть разрушенные здания, но один жилой дом не далеко от автовокзала стены побитые пулями. я спросил, почему не зашпаклюете? ответ- чтобы помнили о войне и с кем воевали.
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26.01.2022 19:37 Ответить
 
 