Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Милановича

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальные слова президента страны Зорана Милановича.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице правительства Хорватии в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие нелепости", – сказал Пленкович.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Хорватии Миланович заявил 25 января, что в случае вторжения РФ в Украину его государство отзовет из НАТО своих солдат. После этих слов его внесли в базу Миротворца. МИД Украины вызвал посла Хорватии.