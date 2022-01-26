Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Милановича
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальные слова президента страны Зорана Милановича.
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице правительства Хорватии в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие нелепости", – сказал Пленкович.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Хорватии Миланович заявил 25 января, что в случае вторжения РФ в Украину его государство отзовет из НАТО своих солдат. После этих слов его внесли в базу Миротворца. МИД Украины вызвал посла Хорватии.
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Хорвати нам друзі. Поважаємо.
Прем'єр міністр Хорватії Андрій Плєнкович має повну владу та керує Хорватією. Він - фактично голова Хорватії, на відміну від президента Милановича, який має чисто церемоніальний функції, після конституційної реформи 2010 року.
Устрій в Хорватії такий самий зараз як в Італії чи Німеччині, де одноосібно керує прем'єр (канцлер)... Хоча в Італії та Німеччині теж є президенти, але хто знає хочаб їх імена?
Майже ніхто. Бо вони не керують а являються чисто як англійська королева, тільки приймають вірчі грамоти послів і більше нічого, чисто церемоніальні попки, тобто вони ніхто і ніякої влади не мають
Президент Чехії Земан всіляко відстоює путіна, ледь не в задницю йому лізе, навіть заявляє, що Крим -російський і ні коли не вернеться в Україну.
І не зважаючи на це, Чехія постачає артснаряди калібру 125-мм Україні.
Бо так вирішив уряд Чехії, який має повну владу в Чехії, а президент Земан там - чисто церемоніальний хлопчик, який не має влади і нічого не вирішує в Чехії
Міланович - соціал-демократ і любитель Тіто.
Хорвати в переважній більшості наші симпатики.
Але постачання зброї це виключна прерогатива уряду в таких країнах. Що і робить, наприклад уряд Чехії, хоча головнокомандуючий Земан проти цього.
And thank you Croatia for the support that Ukraine gets from great Croatian people. And shame on you, Zoran Milanovic
Не знаю чиє, але геніально!
- Гідрант народився.
- Спалімо його!
а вот презилент у них.. увы он еще и их войсками командует..
Mum, I did my math homework, can I shoot moskals with you?
А президент Хорватії - *****.
Вставай мала!
Піцня доречна до зовнішнього, і доречна до внутрішнього станів.
https://www.youtube.com/watch?v=h_F49snYZ44 SKLADNO | НА ТВОЄМУ БОЦІ | Arcane tribute
Бажаю всім щасливо легалізуватися )
Пийте каву,майте гарний день!
-цікаво а що тут неправда?
Ось така правда.
2. Коли про корупцію розповідає політичний діяч с потрохами та гівном куплений кацапами, то це навіть смішно.
3. Україна не Швейцарія, зависнути в порвітрі ми не можемо, тому або ЕС або Тайожний союз.
4. Тобі подобається ТС, то йди у сраку, бо нічого запропонувати неспроможний, а волати "нам недодали" і без тебе довбнів вистачає
2, А тепер покажи де свідчення його запроданству?
3, Засранці котрі жили 300-200 років бігали по колу від московії ,турків, поляків, шведів - де б подорожче запродати народ у ярмо. Шевченка почитай.
4, Звідки тобі відомо про мої вподобання? Чи не по фрейду так екстраполюєш свою вологу мрію?
Мусимо, також розуміти, що це була імперія, територію котрої- передали сусіднім державам (катюгам по заслугам)... Генетично, вони близькі до народів кацапії, оскільки їхні предки звідти... Складно все, але Мадяри- не кацапи (не вороги) нам.
Pozdrav Brate Hrvate!!!
Поэтому слова их президента вызовут воодушевление и наплыв руссо туристо, несмотря на опровержение правительства и т.д.
Конечно, их президенту могли выделить бонус из газпрома за эти высказывания, но туроператоры дубровника вполне могли скинуться. Да и правительству это было выгодно.