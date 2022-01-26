Прем’єр Хорватії Пленкович вибачився перед українцями за слова президента Мілановича

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальні слова президента країни Зорана Мілановича.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці уряду Хорватії в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості", – сказав Пленкович.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Хорватії Міланович заявив 25 січня, що в разі вторгнення РФ до України його держава відкличе з НАТО своїх солдатів. Після цих слів його внесли до бази "Миротворця". МЗС України викликало посла Хорватії.