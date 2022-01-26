УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5538 відвідувачів онлайн
Новини
30 979 86

Прем’єр Хорватії Пленкович вибачився перед українцями за слова президента Мілановича

Прем’єр Хорватії Пленкович вибачився перед українцями за слова президента Мілановича

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальні слова президента країни Зорана Мілановича.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці уряду Хорватії в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості", – сказав Пленкович.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Хорватії Міланович заявив 25 січня, що в разі вторгнення РФ до України його держава відкличе з НАТО своїх солдатів. Після цих слів його внесли до бази "Миротворця". МЗС України викликало посла Хорватії.

Автор: 

Хорватія (301) Пленкович Андрій (38) Зоран Миланович (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
Людина. Крапка.

Хорвати нам друзі. Поважаємо.
показати весь коментар
26.01.2022 02:17
+49
Прем'єр Хорватії Пленкович абсолютно проукраїнський!
показати весь коментар
26.01.2022 03:24
+41
Вся повнота виконавчої влади в Хорватії належить уряду Хорватії, який формується на основі більшості в парламенті.
Прем'єр міністр Хорватії Андрій Плєнкович має повну владу та керує Хорватією. Він - фактично голова Хорватії, на відміну від президента Милановича, який має чисто церемоніальний функції, після конституційної реформи 2010 року.
Устрій в Хорватії такий самий зараз як в Італії чи Німеччині, де одноосібно керує прем'єр (канцлер)... Хоча в Італії та Німеччині теж є президенти, але хто знає хочаб їх імена?
Майже ніхто. Бо вони не керують а являються чисто як англійська королева, тільки приймають вірчі грамоти послів і більше нічого, чисто церемоніальні попки, тобто вони ніхто і ніякої влади не мають
показати весь коментар
26.01.2022 02:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людина. Крапка.

Хорвати нам друзі. Поважаємо.
показати весь коментар
26.01.2022 02:17 Відповісти
Прем'єр Хорватії Пленкович абсолютно проукраїнський!
показати весь коментар
26.01.2022 03:24 Відповісти
Він просто абсолютно нормальна людина,а не покидьок.
показати весь коментар
26.01.2022 08:20 Відповісти
Как и 99% хорватов.Хз откуда вообще взялся тот ублюдок-президент.В свое время,сразу после срочной службы,я приехал в не чужую для меня Хорватию(моя бабушка по матери-хорватка) и принимал участие в освободительной войне хорватского народа.Все прекрасно понимали,кто стоит за сербами.Пленных кацапов не видел,врать не буду,но ихних сухпаев и снаряги было,как говна.Поэтому ненависть хорватов у кацапам была не на много меньше,чем к сербам
показати весь коментар
26.01.2022 08:52 Відповісти
Их ублюдок взялся оттуда, откуда и наш ублюдок.
показати весь коментар
26.01.2022 11:17 Відповісти
Вся повнота виконавчої влади в Хорватії належить уряду Хорватії, який формується на основі більшості в парламенті.
Прем'єр міністр Хорватії Андрій Плєнкович має повну владу та керує Хорватією. Він - фактично голова Хорватії, на відміну від президента Милановича, який має чисто церемоніальний функції, після конституційної реформи 2010 року.
Устрій в Хорватії такий самий зараз як в Італії чи Німеччині, де одноосібно керує прем'єр (канцлер)... Хоча в Італії та Німеччині теж є президенти, але хто знає хочаб їх імена?
Майже ніхто. Бо вони не керують а являються чисто як англійська королева, тільки приймають вірчі грамоти послів і більше нічого, чисто церемоніальні попки, тобто вони ніхто і ніякої влади не мають
показати весь коментар
26.01.2022 02:39 Відповісти
В цьому плані - яскравий приклад це Чехія.
Президент Чехії Земан всіляко відстоює путіна, ледь не в задницю йому лізе, навіть заявляє, що Крим -російський і ні коли не вернеться в Україну.
І не зважаючи на це, Чехія постачає артснаряди калібру 125-мм Україні.
Бо так вирішив уряд Чехії, який має повну владу в Чехії, а президент Земан там - чисто церемоніальний хлопчик, який не має влади і нічого не вирішує в Чехії
показати весь коментар
26.01.2022 03:03 Відповісти
Земан официально отрёкся от президентства ввиду старческой деменции ещё осенью . сейчас лечит голову 😀😀
показати весь коментар
26.01.2022 06:45 Відповісти
Он любит селедку на завтрак
показати весь коментар
26.01.2022 08:14 Відповісти
По вісім?
показати весь коментар
26.01.2022 08:41 Відповісти
Вообще-то чехи пообещали поставить дефицитные тяжелые снаряды 152 мм. С цифрами нужно быть аккуратней.
показати весь коментар
26.01.2022 10:52 Відповісти
Це так, але ж президент там - головнокомандуючий військами.
Міланович - соціал-демократ і любитель Тіто.
Хорвати в переважній більшості наші симпатики.
показати весь коментар
26.01.2022 03:22 Відповісти
Зрозуміло, що ніхто своїх солдатів не буде направляти на захист України.
Але постачання зброї це виключна прерогатива уряду в таких країнах. Що і робить, наприклад уряд Чехії, хоча головнокомандуючий Земан проти цього.
показати весь коментар
26.01.2022 03:40 Відповісти
Хорошо би в Українні так зробити!
показати весь коментар
26.01.2022 09:09 Відповісти
премьером Петра Алексеича, а президентом Ложкина и генпрокурором Юрия Витальевича......)))
показати весь коментар
26.01.2022 10:32 Відповісти
Я не підтримую ватоцефала <**********Мілановіча, проте, нажаль, цей вилупок є головнокомандувачем ЗС Хорватії та формує зовнішню політику цієї країни. Тому не можна говорити про те, що він - ніхто.
показати весь коментар
26.01.2022 18:45 Відповісти
Така ж історія в Чехії.
показати весь коментар
26.01.2022 03:42 Відповісти
Нам звісно потрібна була адекватна реакція влади Хорватії на висер їх президента. Але самим хорватам було б непогано провести розслідування чому таке сталося і скільки грошей отримав їх презик за це
показати весь коментар
26.01.2022 02:25 Відповісти
Прийнято
показати весь коментар
26.01.2022 02:26 Відповісти
Як то кажуть: «слово не воробей, вылетело - убей».
показати весь коментар
26.01.2022 02:35 Відповісти
Эти путинские консервы .марионетки выставляют приличных людей и страны как минимум глупцами.
показати весь коментар
26.01.2022 02:37 Відповісти
У хорватів президент теж неадекват, буває
показати весь коментар
26.01.2022 02:53 Відповісти
Добре, що там є Пленкович і Хорватія - парламентська респубілка
показати весь коментар
26.01.2022 03:26 Відповісти
По крайней мере у них премьер умный человек, а у нас ни президента, ни премьера, ни одного вменяемого министра. Одно ворьё и колаборанты
показати весь коментар
26.01.2022 03:03 Відповісти
ну Кулеба ничего вроде
показати весь коментар
26.01.2022 20:05 Відповісти
https://interesnyefakty.org/osadok-ostalsya/ Ложечки нашлись, а вот осадок остался...(с)
показати весь коментар
26.01.2022 03:14 Відповісти
Только ложечки были мельхиоровая, а не серебряные
показати весь коментар
26.01.2022 08:27 Відповісти
Thank you for your support!
And thank you Croatia for the support that Ukraine gets from great Croatian people. And shame on you, Zoran Milanovic
показати весь коментар
26.01.2022 03:18 Відповісти
Хіт!
Не знаю чиє, але геніально!
- Гідрант народився.
- Спалімо його!
показати весь коментар
26.01.2022 04:06 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 09:29 Відповісти
А я уже было начал сомневаться в хорватах. А зря. По одному человеку не судят. А хорваты всегда были весьма дружественны к нам. Пусть и не в первых рядах...
показати весь коментар
26.01.2022 03:42 Відповісти
я не сомневался в хорватах, т.к. со многими из них общался. как только узнают что с Украины - сразу слова поддержки. Один даже рассказал что его брат воевал за Украину на Донбассе.
а вот презилент у них.. увы он еще и их войсками командует..
показати весь коментар
26.01.2022 10:31 Відповісти
Оце теща!
Mum, I did my math homework, can I shoot moskals with you?
показати весь коментар
26.01.2022 03:47 Відповісти
Я приймаю Ваші вибачення, пане прем'єр-міністре.

А президент Хорватії - *****.
показати весь коментар
26.01.2022 04:09 Відповісти
Цього не достатньо, в відставку його.
показати весь коментар
26.01.2022 04:46 Відповісти
Шо недостатньо? У нас взагалі президент зрадник, а ми очікуємо чогось від інших.
показати весь коментар
26.01.2022 06:58 Відповісти
Диаспора требует, чтобы власти Хорватии предоставили Киеву летальное оружие.
показати весь коментар
26.01.2022 04:47 Відповісти
Який же це кайф!
Вставай мала!
Піцня доречна до зовнішнього, і доречна до внутрішнього станів.
https://www.youtube.com/watch?v=h_F49snYZ44 SKLADNO | НА ТВОЄМУ БОЦІ | Arcane tribute
показати весь коментар
26.01.2022 05:34 Відповісти
Слава Украинской армии,и приличным думающим людям!
показати весь коментар
26.01.2022 06:19 Відповісти
Дорогі мої партизани,екстремісти!
Бажаю всім щасливо легалізуватися )
Пийте каву,майте гарний день!
показати весь коментар
26.01.2022 06:22 Відповісти
Ну дык для гитлеровских оккупантов советские партизаны тоже были экстремистами. А путлеровцы чем лучше?
показати весь коментар
26.01.2022 08:24 Відповісти
Що совіцький партизан що гітлерівець з путлерівцем,Мені,Українцю,однакові окупанти
показати весь коментар
26.01.2022 11:30 Відповісти
Розуміємо, самі таке саме маємо.
показати весь коментар
26.01.2022 06:46 Відповісти
Дякую за вибачення. Ми вас розуміємо, як ніхто. Ви теж нас вибачте, бо у нас з вами спільне горе, наш президент те довбень
показати весь коментар
26.01.2022 07:09 Відповісти
" Історія була така - Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисельні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав". Джерело:
-цікаво а що тут неправда?
показати весь коментар
26.01.2022 07:49 Відповісти
Україна йде в безпечний світ подалі від агресора.
Ось така правда.
показати весь коментар
26.01.2022 08:26 Відповісти
Неправда в том, что эти доводы приводятся в оправдание российского шовинизма, российской агрессии для уничтожения украинцев!
показати весь коментар
26.01.2022 09:15 Відповісти
Він сказав правду. А класти життя хорватів заради побажань світового олігархату він не має бажання. Добре пам'ятають у Хорватії першу світову розпалену банкстерами ,а потім розвал Югославії.
показати весь коментар
26.01.2022 09:28 Відповісти
1. Не його собача справа давати такі оцінки, коли його навіть не просили ні про які війська.
2. Коли про корупцію розповідає політичний діяч с потрохами та гівном куплений кацапами, то це навіть смішно.
3. Україна не Швейцарія, зависнути в порвітрі ми не можемо, тому або ЕС або Тайожний союз.
4. Тобі подобається ТС, то йди у сраку, бо нічого запропонувати неспроможний, а волати "нам недодали" і без тебе довбнів вистачає
показати весь коментар
26.01.2022 09:45 Відповісти
1,Кожен політик висловлює своє ставлення до міжнародних подій. Особливо коли армія його країни може бути втягнута в конфлікт.
2, А тепер покажи де свідчення його запроданству?
3, Засранці котрі жили 300-200 років бігали по колу від московії ,турків, поляків, шведів - де б подорожче запродати народ у ярмо. Шевченка почитай.
4, Звідки тобі відомо про мої вподобання? Чи не по фрейду так екстраполюєш свою вологу мрію?
показати весь коментар
26.01.2022 10:45 Відповісти
Скажи, полудурок, чи заслуговують такої оцінки наші воїни що стоять на захисті України? Чи заслуговують такої ціни волонтери, патріоти України, простий народ? Ні! Такої оцінки заслуговує лише такий довбень як ти. Коротко кажучи пішов ти в сраку!
показати весь коментар
26.01.2022 10:04 Відповісти
Міланович забув, що з них серби робили і якби не американці...
показати весь коментар
26.01.2022 08:21 Відповісти
таке враження що Міланович це зеленський, а Андрей Пленкович - Порошенко П.О. сітуації дуже схожі: Хорватія-сербія і Україна-рашка. де був Міланович, коли Хорватія відстоювала свою незалежність від загарбника сербії? у нього рояль був?
показати весь коментар
26.01.2022 09:06 Відповісти
а шо Пленкович тоже олигарх ....
показати весь коментар
26.01.2022 10:37 Відповісти
Як би вони туди не влізли то й війну ніхто не починав би.
показати весь коментар
26.01.2022 10:48 Відповісти
Йосип тр тормоз чи прикидаєшся, влада в Україні та яку обирають ми лише 30 років намагаємся стати державою а не Бидлом парашним і ніхто не говорить що в ЄС мана небесна але ми хочемо досягти тих стандартів що є уЄС і ми їх досягнемо правда років через 30
показати весь коментар
26.01.2022 08:28 Відповісти
Коли у хорватів було горе - вони сиділи тут в наших санаторіх. Це така велика подяка? То чехи виберуть препиндента, то вже хорвати. За ******* і мовчу. Давно vsиралися від дій кацапів?
показати весь коментар
26.01.2022 08:36 Відповісти
Анатолій, не женіть на угорців... Кожного разу, коли починається істерія щодо них, за цим стирчить крайня плоть Г+Г та кацапів.
показати весь коментар
26.01.2022 10:20 Відповісти
Я не бажаю на них гнати, але вони постійно нам ставлять палки в колеса, вимагаючи те, чого вони не роблять для українців на Угорщині. За какаканали "1+1" я погоджують, але угорці постійно виступають проти України разом з кацапами, особливо щодо питання нашого вступу в НАТО.
показати весь коментар
26.01.2022 10:57 Відповісти
подивіться "Рандеву" Яніни Соколової з Геннадієм Москалем... У попередньому дописі, мною інтерпретовано фразу, саме Москаля... Україна прийняла закони за які і вчепились угорці...
Мусимо, також розуміти, що це була імперія, територію котрої- передали сусіднім державам (катюгам по заслугам)... Генетично, вони близькі до народів кацапії, оскільки їхні предки звідти... Складно все, але Мадяри- не кацапи (не вороги) нам.
показати весь коментар
26.01.2022 11:45 Відповісти
За слова про корупцію в Україні вибачатися якраз не варто було. Бо що є - то є. А от за все інше - так. Правда, я не розумію, який стосунок має виведення хорватських військових з території Польщі? 🤔 Правда, більше тисячі років тому на території України, в основному Галичини хорватські війська справді були. 😊 І держава білих хорватів була. І столиця на території Львівської області. Тому можна вважати, що війська вони таки вивели. 😁 Як народ та країну зі столицею. Під тиском древніх русичів. Та все ж галичани, як і теперішні балканські хорвати мають спільних предків. Галичани - то плід асиміляції білих хорватів з прийшлими русами (не кацапами), а балканські хорвати - з місцевими балканськими племенами.
показати весь коментар
26.01.2022 08:59 Відповісти
Я каждый год, езжу отдыхать в Хорватию, всегда считал хорватов нашими друзьями. Но когда начинал с ними говорить о политике и агрессии мордора, то их ответы были типа раша не такая плохая, надо мириться и т.д. Правда потом я узнал, что на Макарской Ривьере, куда езжу, живут преимущественно боснийцы, а они к кацапам относятся благосклонно.
показати весь коментар
26.01.2022 09:13 Відповісти
Только боснийские сербы и то не все. Кроме сербов-мусульман. Кароче грубо так, Босния Генрцеговина, когда воевала, (да и сейчас) поделилась на три части хорваты-католики, сербы -мусульмане и сербы православные. Потом их типа помирили. Ни хорваты, ни сербы -мусульмане не захотели жить с правлославными сербами в обном государстве, поэтому Босния-Герцеговина поделена на 2 части - хорватско-сербская и сербская православная. Правда внутри своей части сербы-мусульмане с хорватами тоже пиписками меряются, но мирно.
показати весь коментар
26.01.2022 09:52 Відповісти
Я это знаю, возможно мне встречались боснийцы-сербы.
показати весь коментар
26.01.2022 09:59 Відповісти
атчізна трєбуєт гіроєв, п...а ражаіт дураків. ))) Радянське минуле виходить і раком і боком.
показати весь коментар
26.01.2022 09:58 Відповісти
Друг пізнається у важкий час. Плєнкович - розумний і надійний друг. А Міланович? Що ж Міланович? Ворогів в України завжди було немало. Одним більше, одним менше... Нам своє робить!
показати весь коментар
26.01.2022 10:43 Відповісти
В пору удивляться как в таких нормальных странах как Хорватия или Чехия выбирают вот таких вот президентов..(Хотя нам ли тут удивляться кого только у нас в президентах не перебывало, даже дважды судимый уголовник... или артист юмористического жанра.. Хотя у нас есть оправдание, после того как даже в США президентом побывало такое что как Трамп) Наверное это мировой тренд. Но судя по примеру например Хорватии , где как противовес для "неадекватного" президента, есть адекватный премьер, нам тоже нужно что то менять в способе управления. Возможно переходить на парламентскую республику, что бы страна спокойнее переживала период некоторых " президентов". ( да и спокойствия в стране было бы больше, не было бы такого противостояния в борьбе за "булаву", что при каждых выборах по сути раскалывает страну)
показати весь коментар
26.01.2022 11:22 Відповісти
Думаю, "впору" будет правильнее...
показати весь коментар
01.02.2022 10:33 Відповісти
ZDS iz Ukraini!!!
Pozdrav Brate Hrvate!!!
показати весь коментар
26.01.2022 11:25 Відповісти
Они просто разыграли сценарий "хорошего-злого полицейского". У хорватов в голове только продвижение туризма, который составляет 25% (!) их ВВП (каламбур не предусматривался).
Поэтому слова их президента вызовут воодушевление и наплыв руссо туристо, несмотря на опровержение правительства и т.д.
Конечно, их президенту могли выделить бонус из газпрома за эти высказывания, но туроператоры дубровника вполне могли скинуться. Да и правительству это было выгодно.
показати весь коментар
26.01.2022 12:02 Відповісти
в 2013 году я был в Задаре. там есть разрушенные здания, но один жилой дом не далеко от автовокзала стены побитые пулями. я спросил, почему не зашпаклюете? ответ- чтобы помнили о войне и с кем воевали.
показати весь коментар
26.01.2022 19:37 Відповісти
 
 