Зеленский положительно оценивает встречу советников нормандской четверки: Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи советников лидеров стран Нормандского формата, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В сообщении напоминается, что 26 января в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата. Переговоры длились более восьми часов, были содержательными и такими, которые позволяют очертить возможность достижения решений, необходимых для мира.

"Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине", - отмечают в ОПУ.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надежным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – подчеркнул глава государства.

В ходе встречи политических советников в Париже подробно обсуждались разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

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"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата также на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - резюмировано в сообщении.