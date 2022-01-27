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Новости Война
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Зеленский положительно оценивает встречу советников нормандской четверки: Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен

Зеленский положительно оценивает встречу советников нормандской четверки: Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи советников лидеров стран Нормандского формата, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В сообщении напоминается, что 26 января в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата. Переговоры длились более восьми часов, были содержательными и такими, которые позволяют очертить возможность достижения решений, необходимых для мира.

"Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине", - отмечают в ОПУ.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надежным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – подчеркнул глава государства.

В ходе встречи политических советников в Париже подробно обсуждались разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече советников в Нормандском формате: Хорошая новость, что Россия хочет говорить

"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата также на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - резюмировано в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) переговоры (5060) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+16
Любые разговоры-договоры с россией это бесполезное занятие ,эти скоты понимают только когда им сапогом в морду ...
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27.01.2022 15:27
+12
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27.01.2022 15:26
+11
Или Зеленский совсем ничего не соображает, или косит под дурака и работает на врага
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27.01.2022 15:28
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27.01.2022 15:26 Ответить
неужели вернут ребятам премию за *перемирие*?
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27.01.2022 15:27 Ответить
Любые разговоры-договоры с россией это бесполезное занятие ,эти скоты понимают только когда им сапогом в морду ...
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27.01.2022 15:27 Ответить
Або по яйцям - в польському варіанті.)
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27.01.2022 15:29 Ответить
Или Зеленский совсем ничего не соображает, или косит под дурака и работает на врага
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27.01.2022 15:28 Ответить
Так це ж було вже! (с)
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27.01.2022 15:28 Ответить
Тут інша "нетлінка" від Кучми підходить: "Викиньте його. Віддайте його чеченцям". Бо цей хрипатий уже набрид.
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27.01.2022 16:33 Ответить
пішла улюблена тема 4-ди ухилиста від служби - "Просто перестати стріляти"
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27.01.2022 15:29 Ответить
Може й Зеле вдасться в око зазирнути! Тоді для Путлера не все втрачено!
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27.01.2022 15:29 Ответить
зараз як раз рік Тигра тому нехай загляне йому в тигрине око,може там глубоко десь ключі від миру лежать
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27.01.2022 15:32 Ответить
Очередное прекращение огня. Теперь то точно все получится. Теперь зелень сможет поехать на ноль без опаски, встать в полный рост и сказать: "Видишь, Петро, надо просто перестать стрелять".
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27.01.2022 15:29 Ответить
Главное перестать стрелять, и отойти на пару км от линии разграничения. Все тоже и все те же.
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27.01.2022 15:31 Ответить
ПОТУЖНЫЙ ПЛЯТЬ... КАК ДОСТАЛО ЧМО ЭТО
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27.01.2022 15:32 Ответить
10 декабра 2019 года

«Нормандская четверка» договорилась о «перезапуске» минских соглашений
"До конца года в НА Донбассе должен прекратиться огонь и пройти обмен задержанными по формуле «все на всех»"
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27.01.2022 15:35 Ответить
Хоть бы штрафы бойцам не подлял,за уничтожение оккупантов.
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27.01.2022 15:36 Ответить
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27.01.2022 15:41 Ответить
Можна й без букви "е".
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27.01.2022 16:35 Ответить
Америка ответила на "ультиматум" Путина / Кремль в печали/ Видео №122

Это видео Швеца где он сливает инфу, как Ермак готовит себе отход в Лондон -купил особняк рядом с вовиным и ШЕФИРА
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27.01.2022 15:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nf3SDBGem84 https://www.youtube.com/watch?v=Nf3SDBGem84

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27.01.2022 15:48 Ответить
Смотрел Швеца, смотрел...
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27.01.2022 16:43 Ответить
Режим припинення вогню на 2 тижня, до наступної зустрічи,а до цього часу Мордор буде,або намагатиметься через ЕС та США давити на Україну щоб продавити зустріч з бойовиками і визнати внутрішнім конфліктом,все що 8 років добивалася росія,чому радіти Зебілову не розумію.
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27.01.2022 15:56 Ответить
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27.01.2022 15:59 Ответить
Всепоглинаюче, блд.
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27.01.2022 16:36 Ответить
Лохушка инфантильная.....
Ты так легко говоришь о режиме "прекращения огня", потому что на передовой никого из твоих близких нет.
Вывези на передок жену с детьми на пол годика..... Тогда я хочу увидеть твои действия и риторику.
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27.01.2022 16:01 Ответить
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27.01.2022 16:09 Ответить
Где видосик в розовых очках, осел оманский?
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27.01.2022 16:14 Ответить
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27.01.2022 16:16 Ответить
Зеленский..... А кто это?
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27.01.2022 16:19 Ответить
Шут дЕрьмака.
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27.01.2022 17:17 Ответить
Главное позорище Украины в мире.
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27.01.2022 17:43 Ответить
ЗАВДЯКИ ПЕРЕМИР'Ю, ЯКОГО ДОБИВАВСЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ...

Україна різко посилила збройні сили, по всіх напрямках. Згідно з рейтингом військової потужності, яка оцінюється більш як за 50 критеріями, авторитетна міжнародна організація Global Firepower в 2022 році підняла військовий рейтинг України на кілька позицій. За потужністю збройних сил Україна зараз перевершує Канаду, Польщу, Норвегію тощо.
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27.01.2022 16:42 Ответить
Зеленский от себя или от Гогилашвили с Селёдкой8рэ?
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27.01.2022 16:55 Ответить
Интересно, сколько еще надо этих "режимов прекращения огня" что-бы этот идиот-переросток понял что это полнейший бред!!!!!!!!
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27.01.2022 17:00 Ответить
А что вы предлагаете?
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27.01.2022 17:35 Ответить
Не важно поймёт это зелох или нет, но на рашкинские хотелки это никак не повлияет.
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27.01.2022 17:42 Ответить
Потому как паРашка обосралась с вторжением (весь мир во главе со Штатами сказали: а вы попробуйте), зе -гниды во главе с путлером и дерьмаком будут срочно протягивать особый статус Лугандона...
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27.01.2022 17:16 Ответить
Та хоч сто разів можна провести нормандський "сходняк", але це нічого не дасть.
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27.01.2022 17:40 Ответить
Так они ж все(дермак, кловун и кизяк) с одного ведомства ФСБ парашки. Готуемось до капітуляціі.
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27.01.2022 17:47 Ответить
пока что гарантированно каждый день в нас стреляют
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27.01.2022 17:54 Ответить
 
 