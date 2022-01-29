Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" вновь может остановиться из-за долгов за электроэнергию, - Волынец

Правительство должно контролировать долги государственных шахт. В частности, шахтоуправление "Южнодонбасское №1" задолжало более 195 млн гривен.

Об этом заявил в фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в очередной раз оказалось под угрозой остановки из-за долгов за электроэнергию", - написал он.

Волынец отмечает, что долг шахты ШУ "Южнодонбасское №1", которая находится в управлении Министерства энергетики, формируется начиная с 2018 года и по состоянию на январь 2022 достиг критических 195,5 млн гривен.

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В то же время он подчеркнул, что расположенная рядом шахта им. Сургая, имеющая идентичные характеристики по реализации продукции, практически постоянно своевременно рассчитывается за потребленную электроэнергию.

"Правительство должно немедленно взять под контроль не только эту ситуацию, но вообще проблему долгов государственных шахт. Поскольку, как мы время от времени видим по ситуации на шахте ШУ "Южнодонбасское №1", из-за непутевых решений менеджеров тысячи работников угольной отрасли снова подвергаются риску остаться без работы", - подытожил Волынец.

Напомним, что в конце 2021 года государство выделило из резервного фонда госбюджета 300 млн. гривен на погашение задолженности перед шахтерами.

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