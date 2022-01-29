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Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" вновь может остановиться из-за долгов за электроэнергию, - Волынец

Шахтоуправление

Правительство должно контролировать долги государственных шахт. В частности, шахтоуправление "Южнодонбасское №1" задолжало более 195 млн гривен.

Об этом заявил в фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в очередной раз оказалось под угрозой остановки из-за долгов за электроэнергию", - написал он.

Волынец отмечает, что долг шахты ШУ "Южнодонбасское №1", которая находится в управлении Министерства энергетики, формируется начиная с 2018 года и по состоянию на январь 2022 достиг критических 195,5 млн гривен.

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В то же время он подчеркнул, что расположенная рядом шахта им. Сургая, имеющая идентичные характеристики по реализации продукции, практически постоянно своевременно рассчитывается за потребленную электроэнергию.

"Правительство должно немедленно взять под контроль не только эту ситуацию, но вообще проблему долгов государственных шахт. Поскольку, как мы время от времени видим по ситуации на шахте ШУ "Южнодонбасское №1", из-за непутевых решений менеджеров тысячи работников угольной отрасли снова подвергаются риску остаться без работы", - подытожил Волынец.

Напомним, что в конце 2021 года государство выделило из резервного фонда госбюджета 300 млн. гривен на погашение задолженности перед шахтерами.

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Автор: 

Волынец Михаил (158) долг (1151) шахта (961)


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Топ комментарии
+7
Если у шахты есть долги и она работает, то у руководства есть виллы в Испании, "Лексусы" и куча недвижимости.....
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29.01.2022 20:15 Ответить
+3
О клятый Порох знову краде!
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29.01.2022 19:48 Ответить
+3
Помните Азиров говорил что "Донбасс всю страну кормит"
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29.01.2022 19:53 Ответить
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Волынець это ахметовская ставленникца
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29.01.2022 19:48 Ответить
та без вопросов !

шахта має проблеми з оплатою за спожиту електроенергію. За вимогою постачальника ЕК «Укренерговугілля», державне підприємство може бути повністю знеструмлене 28 лютого, включаючи агрегати водовідливу та вентиляції, повідомляє пресслужба ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля». Шахтарі мають намір не допустити затоплення шахти, бо це буде означати повне знищення містоутворюючого підприємства та екологічну катастрофу для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80 Вугледара

интересно ЗЕ-льоные девки ***** пляшут вокруг шахты с виробничою потужність 1,2 млн т вугілля на рік.
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29.01.2022 20:35 Ответить
Да не вопрос - Национализировать всё украденое Ахметовым а Ахметова посадить в тюрьму на 25 лет
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29.01.2022 20:41 Ответить
А когда начнете национализировать украденное беней и его посадите на 25 лет?
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29.01.2022 20:53 Ответить
И беню тоже посадить .Я кстати дал бы бене пожизненное в отличие от Ахметика
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29.01.2022 21:00 Ответить
Оценил твой юмор
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29.01.2022 21:04 Ответить
давай без тебя мы у себя разберемся..ты решай свои задачи возле своей речки в США
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29.01.2022 23:38 Ответить
Запрети мне, бенин холоп.
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29.01.2022 23:42 Ответить
Тебе запретить? Зачем?
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29.01.2022 23:45 Ответить
Ну так и не тявкай тогда.
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29.01.2022 23:47 Ответить
Я понял, с тобой по нормальному нельзя..ну хорошо..
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29.01.2022 23:51 Ответить
Ты другого ожидал, русский бенин холоп?
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29.01.2022 23:59 Ответить
От трампопомпона ожидал.
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30.01.2022 00:06 Ответить
Ты меня с кем-то спутал, русский.
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30.01.2022 00:07 Ответить
Тебя?? Да ты тут вещаещь уже пару лет точно
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30.01.2022 00:17 Ответить
С 2014, русский. С тех самых пор, когда твои братухи напали на Украину.
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30.01.2022 00:35 Ответить
Прикинь, братан что то я тебя не видел в 15 в ДАПе..
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30.01.2022 01:19 Ответить
идиот Олег Петрович !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
шахта в долгах - государственная !!!!!!!!!!
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29.01.2022 22:35 Ответить
О клятый Порох знову краде!
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29.01.2022 19:48 Ответить
крадэ ,крадэ ,скоро суд
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29.01.2022 21:01 Ответить
Та і зараз краде на різних схемах. Ясна річ що не стільки, як під час президентства, тому і дуже бажае повернутися.
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29.01.2022 22:19 Ответить
А чего тогда его Нарик не посадит? Или он с ним в доле?
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30.01.2022 06:32 Ответить
Чого? А мені розповіли ще у 2019-му. Після івнагурації Зеленського, люди з команди Порошенко міттьтево не звілянилися А ПЕРЕДАВАЛИ ЛЮДЯМ ЗЕЛЕНСЬКОГО СХЕМИ крадіжок. Так що в долі. З самого початку у долі.
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30.01.2022 12:52 Ответить
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29.01.2022 19:48 Ответить
Саш, я еще и 20 лет в шахте проработал..ну пока руский мир меня освобождать не пришел))) Волынец- рыба еще та, независимый профсоюз..ага..
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29.01.2022 23:49 Ответить
Сірьож, найбільші націоналісти на Донбасі-це мешканці окупованих міст та інших населених пунктів. Я відповідаю за свою слова, бо я це бачив, і відчув. Так було і буде! Я повернувся в своє рідне місто, а тобі не має куди повертатись.
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30.01.2022 00:06 Ответить
Саш, хоть ты понимаешь..быть националистом во Львове и в Донецке- это разное((( ну как есть
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30.01.2022 00:14 Ответить
Саш, в Донбассе шахты очень глубокие..уголь дорогой получается. Карьеры дешевле..Австралия так работает.
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30.01.2022 00:09 Ответить
Карьеры..просто гребут уголь с поверхности
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30.01.2022 00:10 Ответить
так а ще переробляють бувші отвали чи як їх там оті гори над землею. там же офуєнний бізнес!
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30.01.2022 00:45 Ответить
Та да..шламы это называтся
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30.01.2022 01:23 Ответить
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29.01.2022 19:49 Ответить
для кружевных ЗЕ-линых труселей
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29.01.2022 20:37 Ответить
Помните Азиров говорил что "Донбасс всю страну кормит"
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29.01.2022 19:53 Ответить
Та да! кармільци хєрові.
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29.01.2022 20:16 Ответить
шахта з виробничою потужністю 1,2 млн т вугілля на рік.

что лучше заплатить американским шахтерам, а шахту затопить ?
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29.01.2022 20:38 Ответить
Южнодонбасская нормальная шахта..чем Волынец то недоволен? Ну от корыта профсоюзов его двинули, это да..
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29.01.2022 23:54 Ответить
Радуйся дурачек ,теперь Африка всю страну кормит и то, если бы не уевый Ахметка,который этот уголь закупает -собирал бы ты валежник ,чтобы жопу свою обогреть.А теперь скажи мне что я не прав и чего то приврал!
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29.01.2022 21:43 Ответить
Если у шахты есть долги и она работает, то у руководства есть виллы в Испании, "Лексусы" и куча недвижимости.....
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29.01.2022 20:15 Ответить
Якщо шахтарі зупинять роботу, то шахта вийде з ладу і на поновлення її роботи потрібни будуть велики гроши.
А Зеленському та Шмигалю - ГАНЬБА!!!
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29.01.2022 22:21 Ответить
То вы ж за зелень голосовали,то и вам ганьба?
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30.01.2022 11:35 Ответить
Згодне, нам ганьба.
Але ви за Порошенко голосували, тому вам трічи ГАНЬБА!!!
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30.01.2022 13:07 Ответить
А як же ж армія, мова, віра?)))До речі при Порошенко шахтарям справно платили, іноді навіть наперед бабосікі давали, це я точно знаю ,і я не казав шо я за Пороха голосував)))Так шо мені не зовсім ганьба)))
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30.01.2022 21:07 Ответить
Ну якщо за Педро не голосували, тоді не ганьба )))
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30.01.2022 22:39 Ответить
Волинець іще та риба,корупціонер і сепаратист.
Таку гниду треба давно посадити,до речі це чмо топило за (руцькій мір)
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29.01.2022 20:29 Ответить
Не гони ! Когда он топил за РФ ???
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29.01.2022 20:31 Ответить
Не, он у нас столуется, и прекрасно понимает, что в "русском мире" его от кормушки отодвинут. Поэтому никогда он за него не топил.
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29.01.2022 20:49 Ответить
Нічого страшного. ВАЗелінський спише борги.
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29.01.2022 20:36 Ответить
Апогей абсурду, у державної шахти, яка добуває вугілля для виробництва електроенергії державної ТЕС немає грошей щоб заплатити за електроенергію
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29.01.2022 20:46 Ответить
Уся електроенергія пішла на соціальні ліфти
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29.01.2022 20:47 Ответить
х\й знає... закони ринку для тих шахт не мають ніякого значення? при космічній ціні на вугілля залишатись в боргах??? як це???
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29.01.2022 20:51 Ответить
Если у нас есть работающие шахты, нафига покупаем уголь за границей? Кто в теме?
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29.01.2022 21:01 Ответить
Бо ціх шахт мало. Бо замість того, щоб погасити заборгованість перед шахтарями у жовтні, та дати державним шахтам гроши на розвіток (з заборгованістю та на розвиток всього до 2-х млрд гривен) купували електроєнергію, через прокладку Арахамії у Беларусії.

Тому, без грошей, українськи державні шахти зупинени... А Шмигаль у Ахметова працював... А Гетьманцев був помічником депутат у двух державних зрадників. А Зеленський зовсім нічого не розуміє в макроекономіці.

Це якщо дуже стисло.
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29.01.2022 22:27 Ответить
Понял, все это печально☹️
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29.01.2022 22:36 Ответить
Это тебе обьяснил хрен из инета?..ну ну..про марку угля это уже сложно, я так понимаю
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29.01.2022 23:43 Ответить
Если сложно, то это про водно-угольную смесь, которую придумали в Германии еще при Гитлере и на которой ездили в ЮАР автомобили, когда из-за построенного юаровцами завода по производству ядерного оружия их взули настоящими санкциями, а не как Путлера и нефть в стране не поступала.

Если про сложное, то это про то, как в 2016-2019-м году, при Порошенко, можно было успеть проложить новые магистральные газопроводы, параллельно существующей ГТС, только трубами меньшего диаметра, а заодно и построить новые газокомпрессорные станции, и тогда меньше было бы сегодня проблем с давлением газа в трубах. Скажите невозможно? При независимости, в 1997-м году Украина за 6 месяцев проложила 500 км газопровода до города Керчь.
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30.01.2022 00:11 Ответить
Я понял. Иди отдыхай..прорабатывай теорию про водно- угольную смесь)))
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30.01.2022 00:19 Ответить
Я в теме..вопросы?
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29.01.2022 23:41 Ответить
Половина всех ТЭС спроектирована под уголь антрацитовой группы (марки А - антрацит и Т - тощий). Вторая половина - под уголь газовой группы (Г - газовый и ДГ - длиннопламенный газовый).Проблема в том, что все шахты, добывающие антрацитовую группу, оказались на неподконтрольной Украине территории. Та что Бумбас все таки свое дело делал ,не смотря на издеж некоторых лиц...От така уйня...
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30.01.2022 23:05 Ответить
Так їм Ахметов електроенергію без коштів не дає. Ви собі уявляєте ******* шахту без електрики?
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29.01.2022 22:28 Ответить
Так у нас свой уголь и есть? Какого тогда в Казахстане и США покупали ?
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30.01.2022 11:04 Ответить
Почитай я написал трохи выше.
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30.01.2022 23:14 Ответить
 
 