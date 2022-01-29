Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" вновь может остановиться из-за долгов за электроэнергию, - Волынец
Правительство должно контролировать долги государственных шахт. В частности, шахтоуправление "Южнодонбасское №1" задолжало более 195 млн гривен.
Об этом заявил в фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.
"Госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в очередной раз оказалось под угрозой остановки из-за долгов за электроэнергию", - написал он.
Волынец отмечает, что долг шахты ШУ "Южнодонбасское №1", которая находится в управлении Министерства энергетики, формируется начиная с 2018 года и по состоянию на январь 2022 достиг критических 195,5 млн гривен.
В то же время он подчеркнул, что расположенная рядом шахта им. Сургая, имеющая идентичные характеристики по реализации продукции, практически постоянно своевременно рассчитывается за потребленную электроэнергию.
"Правительство должно немедленно взять под контроль не только эту ситуацию, но вообще проблему долгов государственных шахт. Поскольку, как мы время от времени видим по ситуации на шахте ШУ "Южнодонбасское №1", из-за непутевых решений менеджеров тысячи работников угольной отрасли снова подвергаются риску остаться без работы", - подытожил Волынец.
Напомним, что в конце 2021 года государство выделило из резервного фонда госбюджета 300 млн. гривен на погашение задолженности перед шахтерами.
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шахта має проблеми з оплатою за спожиту електроенергію. За вимогою постачальника ЕК «Укренерговугілля», державне підприємство може бути повністю знеструмлене 28 лютого, включаючи агрегати водовідливу та вентиляції, повідомляє пресслужба ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля». Шахтарі мають намір не допустити затоплення шахти, бо це буде означати повне знищення містоутворюючого підприємства та екологічну катастрофу для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80 Вугледара
интересно ЗЕ-льоные
девки***** пляшут вокруг шахты с виробничою потужність 1,2 млн т вугілля на рік.
шахта в долгах - государственная !!!!!!!!!!
что лучше заплатить американским шахтерам, а шахту затопить ?
А Зеленському та Шмигалю - ГАНЬБА!!!
Але ви за Порошенко голосували, тому вам трічи ГАНЬБА!!!
Таку гниду треба давно посадити,до речі це чмо топило за (руцькій мір)
Тому, без грошей, українськи державні шахти зупинени... А Шмигаль у Ахметова працював... А Гетьманцев був помічником депутат у двух державних зрадників. А Зеленський зовсім нічого не розуміє в макроекономіці.
Це якщо дуже стисло.
Если про сложное, то это про то, как в 2016-2019-м году, при Порошенко, можно было успеть проложить новые магистральные газопроводы, параллельно существующей ГТС, только трубами меньшего диаметра, а заодно и построить новые газокомпрессорные станции, и тогда меньше было бы сегодня проблем с давлением газа в трубах. Скажите невозможно? При независимости, в 1997-м году Украина за 6 месяцев проложила 500 км газопровода до города Керчь.