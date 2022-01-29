Украина и Франция будут продолжать продвижение "политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - МИД
Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с Россией.
Об этом шла речь во время их телефонного разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.
В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств "нормандского формата" в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели. Кулеба выразил благодарность Франции за лидерство в этом процессе.
Министры обсудили и помощь экономике Украины для преодоления вызовов по безопасности. Они также отметили необходимость воздержаться от шагов, которые могут нагнетать чувство тревоги в обществе и подрывать финансовую стабильность.
Кулеба поблагодарил Францию за решение не эвакуировать членов семей и сотрудников французского посольства в Киеве.
Кроме того, он сказал, что ожидает приезда Ле Дриана и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которые посетят Украину 7-8 февраля с совместным визитом, в частности совершат поездку на линию разграничения на востоке.
Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал визит в Украину 7-8 февраля вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.
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Антон Борковский.украинский журналист
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