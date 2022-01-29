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Новости Война
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Украина и Франция будут продолжать продвижение "политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - МИД

Украина и Франция будут продолжать продвижение

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с Россией.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств "нормандского формата" в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели. Кулеба выразил благодарность Франции за лидерство в этом процессе.

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Министры обсудили и помощь экономике Украины для преодоления вызовов по безопасности. Они также отметили необходимость воздержаться от шагов, которые могут нагнетать чувство тревоги в обществе и подрывать финансовую стабильность.

Кулеба поблагодарил Францию ​​за решение не эвакуировать членов семей и сотрудников французского посольства в Киеве.

Кроме того, он сказал, что ожидает приезда Ле Дриана и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которые посетят Украину 7-8 февраля с совместным визитом, в частности совершат поездку на линию разграничения на востоке.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал визит в Украину 7-8 февраля вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

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Автор: 

МИД (6995) Кулеба Дмитрий (2880) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+9
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29.01.2022 21:46 Ответить
+9
До тупорылых в МИДе ешо не дошло что решение наших проблем это США Великобритания Канада Польша Литва Эстония Латвия но никак не продажные Германия и Франция Зешобла никак не успокоится как бы посмотреть в очко х-лу
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29.01.2022 21:55 Ответить
+8
Демсокира кличе завтра на Майдан.
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29.01.2022 21:43 Ответить
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Какое свежее в своей оригинальности заявление.
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29.01.2022 21:32 Ответить
це просування називається імплемінтація формули Штанмаєра,що неприємлимо,чим більше буде просуватись формула Штанмаєра тим ближче до Ростова буде просуватись наш горе президент
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29.01.2022 21:34 Ответить
"У нас є питання (до "Монікі Зєлінскі"): чому ви починаєте сварку зі США?.. Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США - один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", - сказав чиновник США, звертаючись до української сторони.
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29.01.2022 23:50 Ответить
Демсокира кличе завтра на Майдан.
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29.01.2022 21:43 Ответить
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29.01.2022 21:46 Ответить
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29.01.2022 21:53 Ответить
Я не думаю что друзья Украины обращают внимание на ПРИДУРКА Вот он есть вот его и нет
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29.01.2022 21:58 Ответить
Libertatea (Румыния): Путин мечтает найти на Западе нью-Риббентропа, лидера, готового смириться с разделением Европы на сферы влияния и подписать соответствующий пакт

но пока не находит..
Фрау Риббентроп ушла на пенсию...
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29.01.2022 21:52 Ответить
Неужели непонятно что всё это - затянувшееся шоу, нацеленное на отвлечение внимания населения (включая население на Западе) от провала ковидной афёры ? Настоящая война всегда начинается внезапным ударом, подготовленным в абсолютной тайне, чтобы застать противника врасплох. А в данном случае уже которую неделю стоит ор и вопли: "нападёт - не нападёт".
Оба правительства - Украины и РФ - разыгрывают мерзкое шоу, чтобы отвести гнев населения от ковидного паскудства с его кукарекодами и проч., и одновременно списать чудовищную инфляцию на военное противостояние.
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29.01.2022 21:52 Ответить
Где украинское правительство орет про нападение?
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29.01.2022 23:05 Ответить
Вы, вообще, на какой планете живёте ?
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29.01.2022 23:11 Ответить
Вы написали, что украинское правительство разыгрывает военный конфликт чтобы оправдать экономические проблемы. Где украинская сторона разыгрывает военный конфликт или делает заявления о таких планах?
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29.01.2022 23:16 Ответить
Вы напрасно задаёте риторические вопросы и делаете вид что не понимаете о чём речь. Экономическая проблема в Украине и в РФ одна и та же: соскальзывание гривны и рубля в галопирующию инфляцию. Плюс население уже озверело от намордников, кукарекодов и прочей ахинеи. Для удержания власти в такой ситуации есть только один способ: раскручивать истерию у населения. Истерия идёт абсолютно идентичная в обеих странах: "нападём - не нападём" (РФ), "нападут - не нападут" (Украина). Если кому-то ещё не понятно что всё это делается по взаимной договорённости, ему нужно вернуться в коррекционный класс начальной школы.
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29.01.2022 23:21 Ответить
Кто сообщает о планах и датах вторжения РФ в Украину?
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29.01.2022 23:26 Ответить
Виктор, перестаньте. Вы взрослый человек.
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29.01.2022 23:27 Ответить
Вы утверждаете, что Украина развязывает военный конфликт, который уже сравнивают с началом 3-й мировой. Зачем вы врете?
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29.01.2022 23:29 Ответить
Вы лжёте. Ни один из моих комментариев не содержит такого утверждения.
Правительство Украины - соучастник в пропагандистском шоу, нацеленном на раскручивание истерии у населения. Ни больше, ни меньше.
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29.01.2022 23:31 Ответить
Так ответьте какие конкретно пропагандистские заявления о начале большой войны делает украинское правительство? Я все правильно понял в первом комментарии и задал этот вопрос сразу.
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29.01.2022 23:34 Ответить
Идите своей дорогой, мил человек. Я не люблю переходить на повышенные тона, но хочу вас заверить: "включение дурака" в дискуссиях со мной - бессмыленная затея.
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29.01.2022 23:37 Ответить
Пожалуйста, брехло. Про войну не шути.
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29.01.2022 23:39 Ответить
Война спишет все.
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30.01.2022 12:18 Ответить
Не похоже что война будет. Пока это всё больше похоже на отвлечение внимания от чего-то действительно серьёзного. Варианты: крах ковидной афёры, галопирующая инфляция, возможно приближающийся дефолт.
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30.01.2022 12:23 Ответить
Ну ты и феерический идиот
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29.01.2022 23:07 Ответить
До тупорылых в МИДе ешо не дошло что решение наших проблем это США Великобритания Канада Польша Литва Эстония Латвия но никак не продажные Германия и Франция Зешобла никак не успокоится как бы посмотреть в очко х-лу
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29.01.2022 21:55 Ответить
Очевидно там всё завязано на какие-то гигантские бабки. Германия и Франция прочно сидят газовой игле, а Нафтогаз отщипывает солидный кусок от этих доходов.
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29.01.2022 22:00 Ответить
Вчера Лукашеску заявил...как бы кому не хотелось,но мы вернем Украину в советско стойло...

Антон Борковский.украинский журналист
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29.01.2022 22:06 Ответить
Я думаю, что стойло не выдержит такого возврата.

Похоже, бацька, таки, решил "вальнуть" )(уйло....
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29.01.2022 22:11 Ответить
Франківськ діє !

Жителі Івано-Франківської територіальної громади, які йдуть на службу у міський батальйон територіальної оборони, отримують премію 20 000 грн від міського голови.

За укладання першого контракту передбачена додаткова грошова винагорода 19 000 грн, яку новобранцям виплачують ЗСУ.

Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису:

- солдати , сержанти від 11 000 грн;

- офіцери запасу від 14 000 грн.

Військових забезпечуватимуть безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Вони служитимуть поряд із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом.
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29.01.2022 22:12 Ответить
врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

Пан Зеленський нічого не каже про Росію... -- він про "ту сторону"балакає...
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29.01.2022 22:16 Ответить
Военно-транспортные самолеты братьев каждый день садятся в Борисполе с десятками тонн военной помощи для защиты от орды. Молча, без прессконференций, брифингов, релизов и лендлизов. Современные системы оружия уже в бригадах на востоке, юге и на севере, операторы обучены. Давай, "сверхдержава", восстанавливай ссср. Ждем с нетерпением
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29.01.2022 22:43 Ответить
пітушня знайшала одна одну ....
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29.01.2022 22:48 Ответить
"політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту" - а що в офіціозі хранцузів? Так само "російсько-українського збройного конфлікту", чи інакше?
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29.01.2022 22:49 Ответить
Мы успеем выйти на Майдан, хотя бы потому, что зеленая власть в ОПЕ сцыцца пока убивать патриотов Украины, но их ненависть к украинцам настолько велика, что обязательно случится эксцесс исполнителя. И тогда первое, блокируем аэропорты: ЖУЛЯНЫ БОРИСПОЛЬ ГОСТОМЕЛЬ АНТОНОВА пусть едут на Житомир, там процессы скорее, вон даже Яныка из Украины не выпустили, пришлось из Запорожской области на русских вертолётах лететь в Крым. Глав-зелень ничем не хуже (ничем не лучше) Януковича, только его уже нельзя ни в коем случе выпускать
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29.01.2022 22:57 Ответить
настають найбільш ганебні часи у новітній історії Україги! Бєня вирішив прискорити здачу України кацапам...
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30.01.2022 02:27 Ответить
, Германия даст для 5000 касок ещё и подшлемники.
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30.01.2022 08:47 Ответить
 
 