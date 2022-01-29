Україна та Франція продовжуватимуть просування "політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - МЗС

Міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості зберігати пильність і твердість під час контактів із Росією.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів із російською стороною. Вони домовилися продовжувати активну дипломатію задля просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті міністри позитивно відзначили зустріч політичних радників глав держав Нормандського формату в Парижі 26 січня та їхню домовленість провести наступну зустріч у Берліні за два тижні. Кулеба висловив вдячність Франції за лідерство в цьому процесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція на тлі загрози РФ готова направити військових до Румунії, - міністерка збройних сил Парлі

Міністри обговорили й допомогу економіці України задля подолання безпекових викликів. Вони також наголосили на необхідності утримання від кроків, які можуть нагнітати відчуття тривоги в суспільстві та підривати фінансову стабільність.

Кулеба подякував Франції за рішення наразі не здійснювати евакуацію членів родин та співробітників французького посольства в Києві.

Крім того, він проговорив, що очікує Ле Дріана та міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, які відвідають Україну 7-8 лютого зі спільним візитом, зокрема здійснять поїздку на лінію розмежування на сході.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував візит в Україну 7-8 лютого разом з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Також читайте: Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку - 2", - МЗС Франції