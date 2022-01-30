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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания активизирует дипломатические меры и усилит сдерживание во избежание кровопролития в Европе, - Джонсон

Великобритания активизирует дипломатические меры и усилит сдерживание во избежание кровопролития в Европе, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен активизировать дипломатические меры по урегулированию ситуации вокруг Украины при одновременном усилении "политики сдерживания" России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении представителя офиса Джонсона на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр полон решимости активизировать дипломатические усилия и усилить сдерживание во избежание кровопролития в Европе", - отметил чиновник.

В заявлении отмечается, что Джонсон намерен на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого "подтвердит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила на путь дипломатии".

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В рамках "дипломатического наступления" Джонсон намерен посетить ряд стран Восточной Европы, включая Украину.

Офис премьера сообщил о предстоящем визите в Москву британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

Как говорится в статье министра в газете The Telegraph, "Соединенное Королевство гордится тем, что берет на себя ведущую роль в защите свободы и демократии посредством надежного сдерживания и дипломатии".

Она сообщила, что составляющими "наступления" станут беседа Джонсона с Путиным, украинский вопрос в СБ ООН и его визит в Россию.

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В то же время, как сообщают мировые СМИ, Джонсон приказал вооруженным силам подготовиться к большому военному развертыванию, которое укрепит границы Европы и обеспечит поддержку Великобританией союзников по НАТО "на суше, на море и в воздухе".

Премьер, сообщив о плане Великобритании об увеличении численности британских военных в НАТО, сказал: "Этот шаг послал бы четкий сигнал Кремлю - мы не потерпим их дестабилизационную деятельность, и мы будем всегда поддерживать наших союзников по НАТО перед враждебностью России".

По информации СМИ, ожидается, что Великобритания планирует удвоение численности своих военных в Эстонии.

Британские представители на следующей неделе отправятся в штаб-квартиру альянса в Брюсселе для уточнения деталей соглашения с НАТО на следующей неделе.

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Великобритания (5023) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+7
Бритам респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями на відміну від бункєрнай бабушкі с палавимі органамі дєдушкі...
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30.01.2022 08:37 Ответить
+3
Я ніяк не міг збагнути, чому Велика Британія вийшла з ЄС, тепер дійшло жирафу
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30.01.2022 09:12 Ответить
+3
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30.01.2022 10:57 Ответить
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Бритам респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями на відміну від бункєрнай бабушкі с палавимі органамі дєдушкі...
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30.01.2022 08:37 Ответить
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30.01.2022 11:03 Ответить
Майже 8 років продовжується "дипломатія" з )(уйлом, яка тільки приносить йому самозадоволення що лідери світових держав і міжнародні інституції "ублажають" двохсторонніми зустрічами і переговорами із-за його амбіційних "хотєлок".
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30.01.2022 09:00 Ответить
или сдохнет ишак, или падишах © вот и вся дип стратегия ес
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30.01.2022 09:39 Ответить
Я ніяк не міг збагнути, чому Велика Британія вийшла з ЄС, тепер дійшло жирафу
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30.01.2022 09:12 Ответить
The Washington Post: документация украинской разведки вывезена из Киева



Как сообщает издание https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post со ссылкой на информированные источники, разведка Украины вывезла секретную документацию в хранилище, расположенное на западе Украины. Это означает, что Киев всерьез готовится к российскому вторжению.

В публикации также отмечается, что советники не предоставляют президенту Владимиру Зеленскому полной информации о происходящем в районе российско-украинской границы, в связи с чем его оценка ситуации отличается от того, что считают военные и разведчики.

По оценке администрации США, Россия завершила развертывание своих частей на украинской границе и готова к вторжению. 28 января президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время в Восточную Европу начнется переброска дополнительного контингента американских войск.
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30.01.2022 09:32 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/01/29/120456/v-vashingtone-opredelilis-chto-budut-schitat-vtorzheniem-rossii-v-ukrainu.shtml Поставки донорской крови - индикатор готовности к военному удару. Однако Минобороны Украины отвергает сведения о поставках крови российским войскам.
В заявлении Минобороны Украины говорится, что сообщения о подвозе Россией к украинской границе донорской крови является «элементом информационно-психологической войны». Правда из сообщения украинских военных не совсем ясно, кто ведет эту психологическую войну против Украины, сообщив о поставках крови - США или Россия, т.к. эти данные были переданы со ссылкой на Вашингтон.
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30.01.2022 09:34 Ответить
Цікаво, чи така військова активізація Великої Британії входила у продумані і далекосяжні плани путіна?
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30.01.2022 09:36 Ответить
Фунтом накажут кацапов... пришло время...
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30.01.2022 10:30 Ответить
Мєняй свой нік, Бєз Мазгов!
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30.01.2022 10:53 Ответить
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30.01.2022 10:57 Ответить
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30.01.2022 11:01 Ответить
Как в 41. Когда уже бомбили Киёв говорили , что это провокация. Все больше и больше фактов говорит о том , что Президент может только давать ,, дули воробьям,, что он абсолютно не адекватный. Когда он ,, в себе,, , и то какой то дерганый- смыканый, ну точно как укумаренный - рассказывает то, что ему впихнули в уши и дали заучить его окружающие. Может действительно он от Путлера получает указания через Ермака ( фактического Президента) ? Может действительно конченный кокаинист- все делает через жопу. Большенство законов недоступны пониманию , как например сделать каждую семью ФОП и снимать с семей налог???????Войной пахнет , а он со своим коксом спорит с Байденом , что у нас все ОК и зачем то просит оружие( если ОК, так ОК) и маниакально хочет смотреть в глаза Путлеру. Полная шизофрения. Нахрена нам такой Президент которого нельзя понять и который ,, половину,: бюджета отдаёт Коломойскому на тендеры ( дороги дороже в 3 раза, чем в Европе) а не на нужды армии
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30.01.2022 10:57 Ответить
Не нагнетайте зраду. 73% голосовали за Беню и его куклу.
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30.01.2022 11:55 Ответить
Согласен. Очень жаль- за что боролись , на то и напоролись.
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30.01.2022 12:30 Ответить
Посмотрите на карту РАБссии?Эти крысы никогда ни на кого не нападали...,я правду кажу Моцкали?
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30.01.2022 10:59 Ответить
Цікавий був сигнал про можливий троїстий союз Британія-Польща-Україна.Нажаль, продовження немає. Тому,що при всій привабливості ЄС ,налице усі негативні їх риси , як в безпековій так і економічній складових.Надто повільно брюссельські євроклерки реагують ,або й не помічають нагальних викликів **********.
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30.01.2022 11:02 Ответить
Голобородька сделал обсерон и с поляками на свою позорную пресс-конференцию Польшу не пригласили...дЕрмаки
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30.01.2022 11:13 Ответить
После Марго наверное самый адекватный премьер.
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30.01.2022 11:29 Ответить
Респект Джонсону, правое дело Черчиля в надежных руках!!!
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30.01.2022 11:32 Ответить
 
 