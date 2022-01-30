Великобритания активизирует дипломатические меры и усилит сдерживание во избежание кровопролития в Европе, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен активизировать дипломатические меры по урегулированию ситуации вокруг Украины при одновременном усилении "политики сдерживания" России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении представителя офиса Джонсона на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр полон решимости активизировать дипломатические усилия и усилить сдерживание во избежание кровопролития в Европе", - отметил чиновник.

В заявлении отмечается, что Джонсон намерен на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого "подтвердит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила на путь дипломатии".

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В рамках "дипломатического наступления" Джонсон намерен посетить ряд стран Восточной Европы, включая Украину.

Офис премьера сообщил о предстоящем визите в Москву британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

Как говорится в статье министра в газете The Telegraph, "Соединенное Королевство гордится тем, что берет на себя ведущую роль в защите свободы и демократии посредством надежного сдерживания и дипломатии".

Она сообщила, что составляющими "наступления" станут беседа Джонсона с Путиным, украинский вопрос в СБ ООН и его визит в Россию.

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В то же время, как сообщают мировые СМИ, Джонсон приказал вооруженным силам подготовиться к большому военному развертыванию, которое укрепит границы Европы и обеспечит поддержку Великобританией союзников по НАТО "на суше, на море и в воздухе".

Премьер, сообщив о плане Великобритании об увеличении численности британских военных в НАТО, сказал: "Этот шаг послал бы четкий сигнал Кремлю - мы не потерпим их дестабилизационную деятельность, и мы будем всегда поддерживать наших союзников по НАТО перед враждебностью России".

По информации СМИ, ожидается, что Великобритания планирует удвоение численности своих военных в Эстонии.

Британские представители на следующей неделе отправятся в штаб-квартиру альянса в Брюсселе для уточнения деталей соглашения с НАТО на следующей неделе.

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