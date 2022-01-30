Великобритания активизирует дипломатические меры и усилит сдерживание во избежание кровопролития в Европе, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен активизировать дипломатические меры по урегулированию ситуации вокруг Украины при одновременном усилении "политики сдерживания" России
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении представителя офиса Джонсона на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр полон решимости активизировать дипломатические усилия и усилить сдерживание во избежание кровопролития в Европе", - отметил чиновник.
В заявлении отмечается, что Джонсон намерен на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого "подтвердит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила на путь дипломатии".
В рамках "дипломатического наступления" Джонсон намерен посетить ряд стран Восточной Европы, включая Украину.
Офис премьера сообщил о предстоящем визите в Москву британского министра иностранных дел Лиз Трасс.
Как говорится в статье министра в газете The Telegraph, "Соединенное Королевство гордится тем, что берет на себя ведущую роль в защите свободы и демократии посредством надежного сдерживания и дипломатии".
Она сообщила, что составляющими "наступления" станут беседа Джонсона с Путиным, украинский вопрос в СБ ООН и его визит в Россию.
В то же время, как сообщают мировые СМИ, Джонсон приказал вооруженным силам подготовиться к большому военному развертыванию, которое укрепит границы Европы и обеспечит поддержку Великобританией союзников по НАТО "на суше, на море и в воздухе".
Премьер, сообщив о плане Великобритании об увеличении численности британских военных в НАТО, сказал: "Этот шаг послал бы четкий сигнал Кремлю - мы не потерпим их дестабилизационную деятельность, и мы будем всегда поддерживать наших союзников по НАТО перед враждебностью России".
По информации СМИ, ожидается, что Великобритания планирует удвоение численности своих военных в Эстонии.
Британские представители на следующей неделе отправятся в штаб-квартиру альянса в Брюсселе для уточнения деталей соглашения с НАТО на следующей неделе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как сообщает издание https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post со ссылкой на информированные источники, разведка Украины вывезла секретную документацию в хранилище, расположенное на западе Украины. Это означает, что Киев всерьез готовится к российскому вторжению.
В публикации также отмечается, что советники не предоставляют президенту Владимиру Зеленскому полной информации о происходящем в районе российско-украинской границы, в связи с чем его оценка ситуации отличается от того, что считают военные и разведчики.
По оценке администрации США, Россия завершила развертывание своих частей на украинской границе и готова к вторжению. 28 января президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время в Восточную Европу начнется переброска дополнительного контингента американских войск.
В заявлении Минобороны Украины говорится, что сообщения о подвозе Россией к украинской границе донорской крови является «элементом информационно-психологической войны». Правда из сообщения украинских военных не совсем ясно, кто ведет эту психологическую войну против Украины, сообщив о поставках крови - США или Россия, т.к. эти данные были переданы со ссылкой на Вашингтон.