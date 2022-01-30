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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія активізує дипломатичні заходи та посилить стримування для уникнення кровопролиття в Європі, - Джонсон

Велика Британія активізує дипломатичні заходи та посилить стримування для уникнення кровопролиття в Європі, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір активізувати дипломатичні заходи щодо врегулювання ситуації навколо України за одночасного посилення "політики стримування" Росії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві представника офісу Джонсона на Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр сповнений рішучості активізувати дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", - зазначив чиновник.

У заяві наголошується, що Джонсон має намір наступного тижня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої "підтвердить необхідність того, щоб Росія відступила та вступила на шлях дипломатії".

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У рамках "дипломатичного наступу" Джонсон має намір відвідати низку країн Східної Європи, включно з Україною.

Офіс прем'єра повідомив про майбутній візит до Москви британського міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Як йдеться у статті міністра в газеті The Telegraph, "Сполучене Королівство пишається тим, що бере на себе провідну роль у захисті свободи та демократії за допомогою надійного стримування та дипломатії".

Вона повідомила, що складовими "наступу" стануть бесіда Джонсона з Путіним, українське питання в РБ ООН та її візит до Росії.

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Водночас, як повідомляють світові ЗМІ, Джонсон наказав збройним силам підготуватися до великого військового розгортання, яке зміцнить кордони Європи та забезпечить підтримку Великою Британією союзників по НАТО "на суші, на морі та в повітрі".

Прем'єр, повідомивши про план Великої Британії про збільшення чисельності британських військових у НАТО, сказав: "Цей крок надіслав би чіткий сигнал Кремлю - ми не потерпимо їхньої дестабілізаційної діяльності, і ми завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії".

За інформацією ЗМІ, очікується, що Британія планує подвоєння чисельності своїх військових в Естонії.

Британські представники наступного тижня вирушать до штаб-квартири альянсу в Брюсселі для уточнення деталей угоди з НАТО наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для того, щоб "уникнути кровопролиття в Європі" Джонсон ще раз готовий зустрітися з Путіним

Велика Британія (5658) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+7
Бритам респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями на відміну від бункєрнай бабушкі с палавимі органамі дєдушкі...
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30.01.2022 08:37 Відповісти
+3
Я ніяк не міг збагнути, чому Велика Британія вийшла з ЄС, тепер дійшло жирафу
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30.01.2022 09:12 Відповісти
+3
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30.01.2022 10:57 Відповісти
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Бритам респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями на відміну від бункєрнай бабушкі с палавимі органамі дєдушкі...
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30.01.2022 08:37 Відповісти
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30.01.2022 11:03 Відповісти
Майже 8 років продовжується "дипломатія" з )(уйлом, яка тільки приносить йому самозадоволення що лідери світових держав і міжнародні інституції "ублажають" двохсторонніми зустрічами і переговорами із-за його амбіційних "хотєлок".
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30.01.2022 09:00 Відповісти
или сдохнет ишак, или падишах © вот и вся дип стратегия ес
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30.01.2022 09:39 Відповісти
Я ніяк не міг збагнути, чому Велика Британія вийшла з ЄС, тепер дійшло жирафу
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30.01.2022 09:12 Відповісти
The Washington Post: документация украинской разведки вывезена из Киева



Как сообщает издание https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post со ссылкой на информированные источники, разведка Украины вывезла секретную документацию в хранилище, расположенное на западе Украины. Это означает, что Киев всерьез готовится к российскому вторжению.

В публикации также отмечается, что советники не предоставляют президенту Владимиру Зеленскому полной информации о происходящем в районе российско-украинской границы, в связи с чем его оценка ситуации отличается от того, что считают военные и разведчики.

По оценке администрации США, Россия завершила развертывание своих частей на украинской границе и готова к вторжению. 28 января президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время в Восточную Европу начнется переброска дополнительного контингента американских войск.
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30.01.2022 09:32 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/01/29/120456/v-vashingtone-opredelilis-chto-budut-schitat-vtorzheniem-rossii-v-ukrainu.shtml Поставки донорской крови - индикатор готовности к военному удару. Однако Минобороны Украины отвергает сведения о поставках крови российским войскам.
В заявлении Минобороны Украины говорится, что сообщения о подвозе Россией к украинской границе донорской крови является «элементом информационно-психологической войны». Правда из сообщения украинских военных не совсем ясно, кто ведет эту психологическую войну против Украины, сообщив о поставках крови - США или Россия, т.к. эти данные были переданы со ссылкой на Вашингтон.
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30.01.2022 09:34 Відповісти
Цікаво, чи така військова активізація Великої Британії входила у продумані і далекосяжні плани путіна?
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30.01.2022 09:36 Відповісти
Фунтом накажут кацапов... пришло время...
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30.01.2022 10:30 Відповісти
Мєняй свой нік, Бєз Мазгов!
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30.01.2022 10:53 Відповісти
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30.01.2022 10:57 Відповісти
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30.01.2022 11:01 Відповісти
Как в 41. Когда уже бомбили Киёв говорили , что это провокация. Все больше и больше фактов говорит о том , что Президент может только давать ,, дули воробьям,, что он абсолютно не адекватный. Когда он ,, в себе,, , и то какой то дерганый- смыканый, ну точно как укумаренный - рассказывает то, что ему впихнули в уши и дали заучить его окружающие. Может действительно он от Путлера получает указания через Ермака ( фактического Президента) ? Может действительно конченный кокаинист- все делает через жопу. Большенство законов недоступны пониманию , как например сделать каждую семью ФОП и снимать с семей налог???????Войной пахнет , а он со своим коксом спорит с Байденом , что у нас все ОК и зачем то просит оружие( если ОК, так ОК) и маниакально хочет смотреть в глаза Путлеру. Полная шизофрения. Нахрена нам такой Президент которого нельзя понять и который ,, половину,: бюджета отдаёт Коломойскому на тендеры ( дороги дороже в 3 раза, чем в Европе) а не на нужды армии
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30.01.2022 10:57 Відповісти
Не нагнетайте зраду. 73% голосовали за Беню и его куклу.
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30.01.2022 11:55 Відповісти
Согласен. Очень жаль- за что боролись , на то и напоролись.
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30.01.2022 12:30 Відповісти
Посмотрите на карту РАБссии?Эти крысы никогда ни на кого не нападали...,я правду кажу Моцкали?
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30.01.2022 10:59 Відповісти
Цікавий був сигнал про можливий троїстий союз Британія-Польща-Україна.Нажаль, продовження немає. Тому,що при всій привабливості ЄС ,налице усі негативні їх риси , як в безпековій так і економічній складових.Надто повільно брюссельські євроклерки реагують ,або й не помічають нагальних викликів **********.
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30.01.2022 11:02 Відповісти
Голобородька сделал обсерон и с поляками на свою позорную пресс-конференцию Польшу не пригласили...дЕрмаки
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30.01.2022 11:13 Відповісти
После Марго наверное самый адекватный премьер.
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30.01.2022 11:29 Відповісти
Респект Джонсону, правое дело Черчиля в надежных руках!!!
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30.01.2022 11:32 Відповісти
 
 