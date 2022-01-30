Велика Британія активізує дипломатичні заходи та посилить стримування для уникнення кровопролиття в Європі, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір активізувати дипломатичні заходи щодо врегулювання ситуації навколо України за одночасного посилення "політики стримування" Росії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві представника офісу Джонсона на Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр сповнений рішучості активізувати дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", - зазначив чиновник.

У заяві наголошується, що Джонсон має намір наступного тижня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої "підтвердить необхідність того, щоб Росія відступила та вступила на шлях дипломатії".

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У рамках "дипломатичного наступу" Джонсон має намір відвідати низку країн Східної Європи, включно з Україною.

Офіс прем'єра повідомив про майбутній візит до Москви британського міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Як йдеться у статті міністра в газеті The Telegraph, "Сполучене Королівство пишається тим, що бере на себе провідну роль у захисті свободи та демократії за допомогою надійного стримування та дипломатії".

Вона повідомила, що складовими "наступу" стануть бесіда Джонсона з Путіним, українське питання в РБ ООН та її візит до Росії.

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Водночас, як повідомляють світові ЗМІ, Джонсон наказав збройним силам підготуватися до великого військового розгортання, яке зміцнить кордони Європи та забезпечить підтримку Великою Британією союзників по НАТО "на суші, на морі та в повітрі".

Прем'єр, повідомивши про план Великої Британії про збільшення чисельності британських військових у НАТО, сказав: "Цей крок надіслав би чіткий сигнал Кремлю - ми не потерпимо їхньої дестабілізаційної діяльності, і ми завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії".

За інформацією ЗМІ, очікується, що Британія планує подвоєння чисельності своїх військових в Естонії.

Британські представники наступного тижня вирушать до штаб-квартири альянсу в Брюсселі для уточнення деталей угоди з НАТО наступного тижня.

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