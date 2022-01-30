Велика Британія активізує дипломатичні заходи та посилить стримування для уникнення кровопролиття в Європі, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір активізувати дипломатичні заходи щодо врегулювання ситуації навколо України за одночасного посилення "політики стримування" Росії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві представника офісу Джонсона на Даунінг-стріт.
"Прем'єр-міністр сповнений рішучості активізувати дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", - зазначив чиновник.
У заяві наголошується, що Джонсон має намір наступного тижня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої "підтвердить необхідність того, щоб Росія відступила та вступила на шлях дипломатії".
У рамках "дипломатичного наступу" Джонсон має намір відвідати низку країн Східної Європи, включно з Україною.
Офіс прем'єра повідомив про майбутній візит до Москви британського міністра закордонних справ Ліз Трасс.
Як йдеться у статті міністра в газеті The Telegraph, "Сполучене Королівство пишається тим, що бере на себе провідну роль у захисті свободи та демократії за допомогою надійного стримування та дипломатії".
Вона повідомила, що складовими "наступу" стануть бесіда Джонсона з Путіним, українське питання в РБ ООН та її візит до Росії.
Водночас, як повідомляють світові ЗМІ, Джонсон наказав збройним силам підготуватися до великого військового розгортання, яке зміцнить кордони Європи та забезпечить підтримку Великою Британією союзників по НАТО "на суші, на морі та в повітрі".
Прем'єр, повідомивши про план Великої Британії про збільшення чисельності британських військових у НАТО, сказав: "Цей крок надіслав би чіткий сигнал Кремлю - ми не потерпимо їхньої дестабілізаційної діяльності, і ми завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії".
За інформацією ЗМІ, очікується, що Британія планує подвоєння чисельності своїх військових в Естонії.
Британські представники наступного тижня вирушать до штаб-квартири альянсу в Брюсселі для уточнення деталей угоди з НАТО наступного тижня.
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Как сообщает издание https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post со ссылкой на информированные источники, разведка Украины вывезла секретную документацию в хранилище, расположенное на западе Украины. Это означает, что Киев всерьез готовится к российскому вторжению.
В публикации также отмечается, что советники не предоставляют президенту Владимиру Зеленскому полной информации о происходящем в районе российско-украинской границы, в связи с чем его оценка ситуации отличается от того, что считают военные и разведчики.
По оценке администрации США, Россия завершила развертывание своих частей на украинской границе и готова к вторжению. 28 января президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время в Восточную Европу начнется переброска дополнительного контингента американских войск.
В заявлении Минобороны Украины говорится, что сообщения о подвозе Россией к украинской границе донорской крови является «элементом информационно-психологической войны». Правда из сообщения украинских военных не совсем ясно, кто ведет эту психологическую войну против Украины, сообщив о поставках крови - США или Россия, т.к. эти данные были переданы со ссылкой на Вашингтон.