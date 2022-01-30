Россия хочет от НАТО разъяснений по "гарантиям безопасности"
Министерство иностранных дел Российской Федерации направляет в НАТО запрос с требованием разъяснить, как Североатлантический альянс намерен выполнять так называемые "гарантии безопасности". И этот ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Альянсе (НАТО. – Ред.) и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других", – цитирует агентство заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Глава российского МИД подчеркнул, что если НАТО не планирует это делать, то должны объяснить причины. "Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину", – добавил министр.
По его словам, Россия намерена добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих "гарантий безопасности". Он уточнил, что они должны обеспечивать безопасность в Европе с учетом законных интересов Москвы.
Напомним, 26 января НАТО передало России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.
Ранее в декабре 2021 года МИД России обнародовал два проекта соглашений касательно "гарантий безопасности" в Европе. В ультимативной форме РФ требовала от США и НАТО вывести войска и вооружения с территории "новых членов" Альянса, присоединенных после 1997 года. Кроме того, в Москве хотели получить юридические гарантии, что Украина, Грузия и другие постсоветские страны не станут членами Североатлантического альянса.
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НІЯК. Forget about it.
Кремль сам себя переиграл. В результате его безумного шантажа США и их союзники резко усилили военную помощь Украине. А он сам оказался в роли жалкого рэкетира-неудачника, которого грубо опустили. Судя по последним заявлениям, Кремль утерся и теперь уверяет, что и не собирался воевать. Кремлевская пропаганда начинает продавать населению новую историю: мы уже победили, американцы руками Украины хотели развязать против нас войну, но мы своим жёстким курсом её предотвратили. Однако реализовать эти угрозы россия не готова, для неё это было бы катастрофой.Запад отверг дешёвый путинский шантаж.
Российских телезрителей обмануть не сложно, но реальность от этого не изменится. В результате истории провалившегося шантажа статус путина резко упадёт даже в качестве мирового злодея, его угрозам больше не будут верить. (с)
фуйло боится отнюдь не NATO...
фуйло просто знает,
что если Украина полностью уйдёт на Запад
то никакая паРашская падла, которая приползёт править кацабыдлом после него
уже никогда, ни за что и никаким путём не вернёт Украину под паРашский контроль ...
а NATO и так здесь, потому что фуйло само его приблизило, к себе, в 2014 -м, захватив Крым...
уже нет никакой разницы будет NATO чуть ближе к паРаше или нет
ибо в случае масштабного ракетного удара это обстоятельство будет говорить только о том, отправится в рай кацабыдло с фуйлом в своём бункере
на пять минут раньше или на пять минут позже ...
ни о каких Минских соглашениях и речи не может быть которые подписаны пенсионером Кучмой, дкакими то двумя бомжами из РФ и ОБСЕ.