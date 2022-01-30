Россия хочет от НАТО разъяснений по "гарантиям безопасности"

Министерство иностранных дел Российской Федерации направляет в НАТО запрос с требованием разъяснить, как Североатлантический альянс намерен выполнять так называемые "гарантии безопасности". И этот ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Альянсе (НАТО. – Ред.) и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других", – цитирует агентство заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Глава российского МИД подчеркнул, что если НАТО не планирует это делать, то должны объяснить причины. "Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину", – добавил министр.

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По его словам, Россия намерена добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих "гарантий безопасности". Он уточнил, что они должны обеспечивать безопасность в Европе с учетом законных интересов Москвы.

Напомним, 26 января НАТО передало России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.

Ранее в декабре 2021 года МИД России обнародовал два проекта соглашений касательно "гарантий безопасности" в Европе. В ультимативной форме РФ требовала от США и НАТО вывести войска и вооружения с территории "новых членов" Альянса, присоединенных после 1997 года. Кроме того, в Москве хотели получить юридические гарантии, что Украина, Грузия и другие постсоветские страны не станут членами Североатлантического альянса.