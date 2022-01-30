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Россия хочет от НАТО разъяснений по "гарантиям безопасности"

Россия хочет от НАТО разъяснений по

Министерство иностранных дел Российской Федерации направляет в НАТО запрос с требованием разъяснить, как Североатлантический альянс намерен выполнять так называемые "гарантии безопасности". И этот ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Альянсе (НАТО. – Ред.) и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других", – цитирует агентство заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Глава российского МИД подчеркнул, что если НАТО не планирует это делать, то должны объяснить причины. "Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину", – добавил министр.

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По его словам, Россия намерена добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих "гарантий безопасности". Он уточнил, что они должны обеспечивать безопасность в Европе с учетом законных интересов Москвы.

Напомним, 26 января НАТО передало России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.

Ранее в декабре 2021 года МИД России обнародовал два проекта соглашений касательно "гарантий безопасности" в Европе. В ультимативной форме РФ требовала от США и НАТО вывести войска и вооружения с территории "новых членов" Альянса, присоединенных после 1997 года. Кроме того, в Москве хотели получить юридические гарантии, что Украина, Грузия и другие постсоветские страны не станут членами Североатлантического альянса.

Автор: 

Лавров Сергей (2325) НАТО (10076) США (27118)


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Топ комментарии
+46
Войте в своих болотах животные!
Так понятно?
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30.01.2022 17:16 Ответить
+46
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30.01.2022 17:20 Ответить
+29
Дурік,вам ужє атвєтілі-ваше мєста на парашє...
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30.01.2022 17:18 Ответить
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Мордор повинен зникнути
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30.01.2022 18:09 Ответить
дешёвые клоуны ,вторжением припугнуть хотели , в итоге получилась чисто руская забава - насрать под дверью и убежать
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30.01.2022 18:14 Ответить
Расися хочет и может дружно пойти нах.
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30.01.2022 21:25 Ответить
Які пояснення? Хапай весло і греби. З Північного моря прямо ... правильно у Чукотське. Бо почнеться скоро Дев'ятий вал.
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30.01.2022 18:14 Ответить
С одного раза не дошло.
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30.01.2022 18:19 Ответить
- Где у нас гарантии для косорылых гитлеров? - В шестой палате. - Там где раньше Наполеон был?
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30.01.2022 18:21 Ответить
"...як Альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".
НІЯК. Forget about it.
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30.01.2022 18:21 Ответить
какое разъяснение, вам, коням педальным еще нужно? вам не только указали направление движения в бумажном виде но и придали ускорение при помощи копняка в направлении того дерьма, которое представляет собой современная московия... МИД россии - это просто парад немытых голов и тупоголовых старых кляч, страдающих маразмом, непониманием сказанного ... на каком языке это бы ни было... Украина не раз заявляла - оть*битесь от нас, уберите нахрен с нашей страны с Крыма, лугандона свое сраное оружие, разбросанные боеприпасы и тех ватников, которые вам импонируют, выплатите репарации за десятки тысяч убитых вашими пророссийскими наемниками, восстановите разрушенные предприятия, дома и скройтесь за чертой границы. Все! больше от вас ничего не надо! и делайте в своем мухосранске что хотите... но тут конечно тоже полное непонимание! это как? Смысла говорить с душевнобольным, находящимся в своей, альтернативной реальности, в своей выдуманной петле реальности бессмысленно и нелепо... хоть его бей, хоть ему что говори.....
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30.01.2022 18:22 Ответить
Скоро вам роз'яснять))
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30.01.2022 18:23 Ответить
"НЕТ" - значит "НЕТ"
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30.01.2022 18:33 Ответить
в оригіналі було "fuсk"
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30.01.2022 18:58 Ответить
Какие-то они непонятливые. )))))))
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30.01.2022 18:41 Ответить
Ну тупые (с)
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30.01.2022 21:27 Ответить
Кобилі "гаварящей" з першого разу незрозуміло...Дебіл,***...
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30.01.2022 18:42 Ответить
Я с них дурею. Приперлись на переговоры с ультиматумом их послали. В устной форме их не устроило, потребовали в письменной. Прислали им в письменной форме, требуют разъяснений. Как эти 2 слова можно разъяснить именно так как они хотят?
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30.01.2022 18:44 Ответить
В картинках
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31.01.2022 00:02 Ответить
Шо ты ещё не понял, конина ...ная?
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30.01.2022 18:51 Ответить
Кацамордие бажає бути посланим у дупу. Мабуть зайвохромосомним подобаються туди подорожувати. Їм вже десятки разів вказали на їхне місце, а вони все пір'я піднімають.
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30.01.2022 18:52 Ответить
пусть пишут в спортлотто
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30.01.2022 18:55 Ответить
а как пишется на дипломатическом языке - "идите на@уй"??
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30.01.2022 18:56 Ответить
Интересно: Надолго ли хватит дипломатичности США после подобных заявлений Лаврова. Как быстро лопнет терпение и прозвучит единственно правильное: "Fuck you, mstr Lavrov ... and mstr Putin too.
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30.01.2022 19:08 Ответить
С новым «Кубинским кризисом» всё более-менее проясняется. История эта, вероятно, достаточно проста и финал её хорошо просматривается.Кутин решил, что шантажируя американцев войной, сможет реализовать свою маниакальную идею о возвращении ко временам Ялты, новом переделе мира и частичном восстановлении советской (в качестве российской) сферы влияния. План этот прежде всего предполагал отказ американцев от поддержки независимости Украины.
Кремль сам себя переиграл. В результате его безумного шантажа США и их союзники резко усилили военную помощь Украине. А он сам оказался в роли жалкого рэкетира-неудачника, которого грубо опустили. Судя по последним заявлениям, Кремль утерся и теперь уверяет, что и не собирался воевать. Кремлевская пропаганда начинает продавать населению новую историю: мы уже победили, американцы руками Украины хотели развязать против нас войну, но мы своим жёстким курсом её предотвратили. Однако реализовать эти угрозы россия не готова, для неё это было бы катастрофой.Запад отверг дешёвый путинский шантаж.

Российских телезрителей обмануть не сложно, но реальность от этого не изменится. В результате истории провалившегося шантажа статус путина резко упадёт даже в качестве мирового злодея, его угрозам больше не будут верить. (с)
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30.01.2022 19:13 Ответить
Да сколько можно!!!
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30.01.2022 19:20 Ответить
Все норм, московити знають, що їх посадять на пляшку, тому питають на яку саме потрібно починати тренуватись сідати
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30.01.2022 19:31 Ответить
россияне мазохисты хотят хотят быть еще раз посланными.
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30.01.2022 19:41 Ответить
ответ на гарантии , пусть в России почитают Будапештский меморандум.
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30.01.2022 19:42 Ответить
Росія-кто ты такой? НАТО-ху а ю? і так по кругу.
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30.01.2022 19:56 Ответить
Штатам давно пора розігнати НАТО як нікчемне зборище лицемірів і лизожопів росії! Всі свої війська США могли б перекинути в Україну, Польшу, Литву, Латвію і Естонію тому що лише ці країни насправді можуть утримати безпеку в Європі + Англія.
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30.01.2022 19:57 Ответить
Пусть читает Будапештский меморандум, гарант хренов
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30.01.2022 20:08 Ответить
"Разъяснений"? Вы там все тупые ?
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30.01.2022 20:11 Ответить
Гарантии безопасности прописаны доступным языком в Будапештском меморандуме.
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30.01.2022 20:15 Ответить
фуйло колотит понты, заявляя о каких- то сраных "гарантиях безопасности" для паРаши, патамуша
фуйло боится отнюдь не NATO...
фуйло просто знает,
что если Украина полностью уйдёт на Запад
то никакая паРашская падла, которая приползёт править кацабыдлом после него
уже никогда, ни за что и никаким путём не вернёт Украину под паРашский контроль ...

а NATO и так здесь, потому что фуйло само его приблизило, к себе, в 2014 -м, захватив Крым...

уже нет никакой разницы будет NATO чуть ближе к паРаше или нет
ибо в случае масштабного ракетного удара это обстоятельство будет говорить только о том, отправится в рай кацабыдло с фуйлом в своём бункере
на пять минут раньше или на пять минут позже ...
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30.01.2022 20:59 Ответить
Да не гарантии им нужны, а индульгенция за содеянное!
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30.01.2022 21:03 Ответить
Конь педальный, послали тебя устно, потом послали тебя письменно Тебе может быть на лбу ещё написать?)))
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30.01.2022 21:29 Ответить
Я думаю що ***** зараз зробить "фінт", і почне тиснути на Європу з тим щоб Україна провела вибори в ОРДЛО, на умовах *****

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30.01.2022 21:37 Ответить
Странно! А почему бы не спросить главу МИД-а Лаврова, как Россия собирается гарантировать безопасность Украины? Так же, как по Будапештскому меморандуму?
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30.01.2022 22:03 Ответить
А она єму говоріт: "а тєпєрь любі мєня", а он єй:"а как ето?" І нє он єйо, а она єго вилюбила по самиє помідори. Єму, значіть, понраввлось, а она і говоріт: "а тєпєрь пошьол на куй", а он: "а как ето?" От жалко пацана... ( Лесь Подревляньский).
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30.01.2022 22:17 Ответить
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30.01.2022 23:01 Ответить
Все говорили что лавров грустная лошадь, а он оказался жирафом
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31.01.2022 00:26 Ответить
Покуда не будут выполнены гарантии по Будапештскому Меморандуму данные Украине.
ни о каких Минских соглашениях и речи не может быть которые подписаны пенсионером Кучмой, дкакими то двумя бомжами из РФ и ОБСЕ.
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31.01.2022 02:49 Ответить
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