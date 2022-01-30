Росія хоче від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки"

Міністерство закордонних справ Російської Федерації направляє в НАТО запит з вимогою роз'яснити, як Альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки". І ця відповідь стане ключовою при формуванні майбутніх російських пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні через МЗС направляємо офіційний запит нашим колегам в альянсі (НАТО. - Ред.) і ОБСЄ із закликом пояснити, як вони мають намір реалізувати зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", - цитує агентство заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Глава російського МЗС підкреслив, що якщо НАТО не планує цього робити, то повинні пояснити причини. "Це буде ключовим питанням при визначенні наших майбутніх пропозицій, про що ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну", - додав міністр.

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За його словами, Росія має намір домагатися від Заходу не просто обіцянок, а юридично зобов'язуючих "гарантій безпеки". Він уточнив, що вони повинні забезпечувати безпеку в Європі з урахуванням законних інтересів Москви.

Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.

Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.