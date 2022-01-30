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Новини
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Росія хоче від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки"

Росія хоче від НАТО роз'яснень щодо

Міністерство закордонних справ Російської Федерації направляє в НАТО запит з вимогою роз'яснити, як Альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки". І ця відповідь стане ключовою при формуванні майбутніх російських пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні через МЗС направляємо офіційний запит нашим колегам в альянсі (НАТО. - Ред.) і ОБСЄ із закликом пояснити, як вони мають намір реалізувати зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", - цитує агентство заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Глава російського МЗС підкреслив, що якщо НАТО не планує цього робити, то повинні пояснити причини. "Це буде ключовим питанням при визначенні наших майбутніх пропозицій, про що ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну", - додав міністр.

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За його словами, Росія має намір домагатися від Заходу не просто обіцянок, а юридично зобов'язуючих "гарантій безпеки". Він уточнив, що вони повинні забезпечувати безпеку в Європі з урахуванням законних інтересів Москви.

Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.

Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.

Автор: 

Лавров Сергій (1611) НАТО (6537) США (23375)


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Топ коментарі
+46
Войте в своих болотах животные!
Так понятно?
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30.01.2022 17:16 Відповісти
+46
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30.01.2022 17:20 Відповісти
+29
Дурік,вам ужє атвєтілі-ваше мєста на парашє...
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30.01.2022 17:18 Відповісти
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Мордор повинен зникнути
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30.01.2022 18:09 Відповісти
дешёвые клоуны ,вторжением припугнуть хотели , в итоге получилась чисто руская забава - насрать под дверью и убежать
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30.01.2022 18:14 Відповісти
Расися хочет и может дружно пойти нах.
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30.01.2022 21:25 Відповісти
Які пояснення? Хапай весло і греби. З Північного моря прямо ... правильно у Чукотське. Бо почнеться скоро Дев'ятий вал.
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30.01.2022 18:14 Відповісти
С одного раза не дошло.
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30.01.2022 18:19 Відповісти
- Где у нас гарантии для косорылых гитлеров? - В шестой палате. - Там где раньше Наполеон был?
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30.01.2022 18:21 Відповісти
"...як Альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".
НІЯК. Forget about it.
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30.01.2022 18:21 Відповісти
какое разъяснение, вам, коням педальным еще нужно? вам не только указали направление движения в бумажном виде но и придали ускорение при помощи копняка в направлении того дерьма, которое представляет собой современная московия... МИД россии - это просто парад немытых голов и тупоголовых старых кляч, страдающих маразмом, непониманием сказанного ... на каком языке это бы ни было... Украина не раз заявляла - оть*битесь от нас, уберите нахрен с нашей страны с Крыма, лугандона свое сраное оружие, разбросанные боеприпасы и тех ватников, которые вам импонируют, выплатите репарации за десятки тысяч убитых вашими пророссийскими наемниками, восстановите разрушенные предприятия, дома и скройтесь за чертой границы. Все! больше от вас ничего не надо! и делайте в своем мухосранске что хотите... но тут конечно тоже полное непонимание! это как? Смысла говорить с душевнобольным, находящимся в своей, альтернативной реальности, в своей выдуманной петле реальности бессмысленно и нелепо... хоть его бей, хоть ему что говори.....
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30.01.2022 18:22 Відповісти
Скоро вам роз'яснять))
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30.01.2022 18:23 Відповісти
"НЕТ" - значит "НЕТ"
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30.01.2022 18:33 Відповісти
в оригіналі було "fuсk"
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30.01.2022 18:58 Відповісти
Какие-то они непонятливые. )))))))
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30.01.2022 18:41 Відповісти
Ну тупые (с)
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30.01.2022 21:27 Відповісти
Кобилі "гаварящей" з першого разу незрозуміло...Дебіл,***...
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30.01.2022 18:42 Відповісти
Я с них дурею. Приперлись на переговоры с ультиматумом их послали. В устной форме их не устроило, потребовали в письменной. Прислали им в письменной форме, требуют разъяснений. Как эти 2 слова можно разъяснить именно так как они хотят?
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30.01.2022 18:44 Відповісти
В картинках
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31.01.2022 00:02 Відповісти
Шо ты ещё не понял, конина ...ная?
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30.01.2022 18:51 Відповісти
Кацамордие бажає бути посланим у дупу. Мабуть зайвохромосомним подобаються туди подорожувати. Їм вже десятки разів вказали на їхне місце, а вони все пір'я піднімають.
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30.01.2022 18:52 Відповісти
пусть пишут в спортлотто
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30.01.2022 18:55 Відповісти
а как пишется на дипломатическом языке - "идите на@уй"??
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30.01.2022 18:56 Відповісти
Интересно: Надолго ли хватит дипломатичности США после подобных заявлений Лаврова. Как быстро лопнет терпение и прозвучит единственно правильное: "Fuck you, mstr Lavrov ... and mstr Putin too.
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30.01.2022 19:08 Відповісти
С новым «Кубинским кризисом» всё более-менее проясняется. История эта, вероятно, достаточно проста и финал её хорошо просматривается.Кутин решил, что шантажируя американцев войной, сможет реализовать свою маниакальную идею о возвращении ко временам Ялты, новом переделе мира и частичном восстановлении советской (в качестве российской) сферы влияния. План этот прежде всего предполагал отказ американцев от поддержки независимости Украины.
Кремль сам себя переиграл. В результате его безумного шантажа США и их союзники резко усилили военную помощь Украине. А он сам оказался в роли жалкого рэкетира-неудачника, которого грубо опустили. Судя по последним заявлениям, Кремль утерся и теперь уверяет, что и не собирался воевать. Кремлевская пропаганда начинает продавать населению новую историю: мы уже победили, американцы руками Украины хотели развязать против нас войну, но мы своим жёстким курсом её предотвратили. Однако реализовать эти угрозы россия не готова, для неё это было бы катастрофой.Запад отверг дешёвый путинский шантаж.

Российских телезрителей обмануть не сложно, но реальность от этого не изменится. В результате истории провалившегося шантажа статус путина резко упадёт даже в качестве мирового злодея, его угрозам больше не будут верить. (с)
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30.01.2022 19:13 Відповісти
Да сколько можно!!!
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30.01.2022 19:20 Відповісти
Все норм, московити знають, що їх посадять на пляшку, тому питають на яку саме потрібно починати тренуватись сідати
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30.01.2022 19:31 Відповісти
россияне мазохисты хотят хотят быть еще раз посланными.
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30.01.2022 19:41 Відповісти
ответ на гарантии , пусть в России почитают Будапештский меморандум.
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30.01.2022 19:42 Відповісти
Росія-кто ты такой? НАТО-ху а ю? і так по кругу.
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30.01.2022 19:56 Відповісти
Штатам давно пора розігнати НАТО як нікчемне зборище лицемірів і лизожопів росії! Всі свої війська США могли б перекинути в Україну, Польшу, Литву, Латвію і Естонію тому що лише ці країни насправді можуть утримати безпеку в Європі + Англія.
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30.01.2022 19:57 Відповісти
Пусть читает Будапештский меморандум, гарант хренов
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30.01.2022 20:08 Відповісти
"Разъяснений"? Вы там все тупые ?
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30.01.2022 20:11 Відповісти
Гарантии безопасности прописаны доступным языком в Будапештском меморандуме.
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30.01.2022 20:15 Відповісти
фуйло колотит понты, заявляя о каких- то сраных "гарантиях безопасности" для паРаши, патамуша
фуйло боится отнюдь не NATO...
фуйло просто знает,
что если Украина полностью уйдёт на Запад
то никакая паРашская падла, которая приползёт править кацабыдлом после него
уже никогда, ни за что и никаким путём не вернёт Украину под паРашский контроль ...

а NATO и так здесь, потому что фуйло само его приблизило, к себе, в 2014 -м, захватив Крым...

уже нет никакой разницы будет NATO чуть ближе к паРаше или нет
ибо в случае масштабного ракетного удара это обстоятельство будет говорить только о том, отправится в рай кацабыдло с фуйлом в своём бункере
на пять минут раньше или на пять минут позже ...
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30.01.2022 20:59 Відповісти
Да не гарантии им нужны, а индульгенция за содеянное!
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30.01.2022 21:03 Відповісти
Конь педальный, послали тебя устно, потом послали тебя письменно Тебе может быть на лбу ещё написать?)))
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30.01.2022 21:29 Відповісти
Я думаю що ***** зараз зробить "фінт", і почне тиснути на Європу з тим щоб Україна провела вибори в ОРДЛО, на умовах *****

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30.01.2022 21:37 Відповісти
Странно! А почему бы не спросить главу МИД-а Лаврова, как Россия собирается гарантировать безопасность Украины? Так же, как по Будапештскому меморандуму?
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30.01.2022 22:03 Відповісти
А она єму говоріт: "а тєпєрь любі мєня", а он єй:"а как ето?" І нє он єйо, а она єго вилюбила по самиє помідори. Єму, значіть, понраввлось, а она і говоріт: "а тєпєрь пошьол на куй", а он: "а как ето?" От жалко пацана... ( Лесь Подревляньский).
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30.01.2022 22:17 Відповісти
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30.01.2022 23:01 Відповісти
Все говорили что лавров грустная лошадь, а он оказался жирафом
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31.01.2022 00:26 Відповісти
Покуда не будут выполнены гарантии по Будапештскому Меморандуму данные Украине.
ни о каких Минских соглашениях и речи не может быть которые подписаны пенсионером Кучмой, дкакими то двумя бомжами из РФ и ОБСЕ.
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31.01.2022 02:49 Відповісти
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