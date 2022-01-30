Росія хоче від НАТО роз'яснень щодо "гарантій безпеки"
Міністерство закордонних справ Російської Федерації направляє в НАТО запит з вимогою роз'яснити, як Альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки". І ця відповідь стане ключовою при формуванні майбутніх російських пропозицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Сьогодні через МЗС направляємо офіційний запит нашим колегам в альянсі (НАТО. - Ред.) і ОБСЄ із закликом пояснити, як вони мають намір реалізувати зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок інших", - цитує агентство заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
Глава російського МЗС підкреслив, що якщо НАТО не планує цього робити, то повинні пояснити причини. "Це буде ключовим питанням при визначенні наших майбутніх пропозицій, про що ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну", - додав міністр.
За його словами, Росія має намір домагатися від Заходу не просто обіцянок, а юридично зобов'язуючих "гарантій безпеки". Він уточнив, що вони повинні забезпечувати безпеку в Європі з урахуванням законних інтересів Москви.
Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.
Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.
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НІЯК. Forget about it.
Кремль сам себя переиграл. В результате его безумного шантажа США и их союзники резко усилили военную помощь Украине. А он сам оказался в роли жалкого рэкетира-неудачника, которого грубо опустили. Судя по последним заявлениям, Кремль утерся и теперь уверяет, что и не собирался воевать. Кремлевская пропаганда начинает продавать населению новую историю: мы уже победили, американцы руками Украины хотели развязать против нас войну, но мы своим жёстким курсом её предотвратили. Однако реализовать эти угрозы россия не готова, для неё это было бы катастрофой.Запад отверг дешёвый путинский шантаж.
Российских телезрителей обмануть не сложно, но реальность от этого не изменится. В результате истории провалившегося шантажа статус путина резко упадёт даже в качестве мирового злодея, его угрозам больше не будут верить. (с)
фуйло боится отнюдь не NATO...
фуйло просто знает,
что если Украина полностью уйдёт на Запад
то никакая паРашская падла, которая приползёт править кацабыдлом после него
уже никогда, ни за что и никаким путём не вернёт Украину под паРашский контроль ...
а NATO и так здесь, потому что фуйло само его приблизило, к себе, в 2014 -м, захватив Крым...
уже нет никакой разницы будет NATO чуть ближе к паРаше или нет
ибо в случае масштабного ракетного удара это обстоятельство будет говорить только о том, отправится в рай кацабыдло с фуйлом в своём бункере
на пять минут раньше или на пять минут позже ...
ни о каких Минских соглашениях и речи не может быть которые подписаны пенсионером Кучмой, дкакими то двумя бомжами из РФ и ОБСЕ.