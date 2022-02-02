В Чернигове будут судить двух патрульных, допустивших убийство полицейского

В Чернигове будут судить двух патрульных, которые не предупредили зверское убийство полицейского и покушение на жизнь другого. Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Черниговской областной прокуратуры.

Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу молодых людей, у которых произошел конфликт с двумя полицейскими, находившимися в то время в отпуске.

"Правоохранители ненадлежаще отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и не прекратили выявленное правонарушение. Вместо этого они покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, а молодые люди продолжили избиение потерпевших", - отметили в прокуратуре.

Судебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться Новозаводским районным судом г. Чернигова.

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Напомним, 2 октября ночью в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции, которые были в отпуске и были в гражданской одежде. Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили до потери сознания и ограбили. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.

27 января дело об убийстве полицейского было передано в суд.