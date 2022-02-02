В Чернигове будут судить двух патрульных, допустивших убийство полицейского
В Чернигове будут судить двух патрульных, которые не предупредили зверское убийство полицейского и покушение на жизнь другого. Инцидент произошел в октябре прошлого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Черниговской областной прокуратуры.
Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу молодых людей, у которых произошел конфликт с двумя полицейскими, находившимися в то время в отпуске.
"Правоохранители ненадлежаще отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и не прекратили выявленное правонарушение. Вместо этого они покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, а молодые люди продолжили избиение потерпевших", - отметили в прокуратуре.
Судебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться Новозаводским районным судом г. Чернигова.
Напомним, 2 октября ночью в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции, которые были в отпуске и были в гражданской одежде. Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили до потери сознания и ограбили. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.
27 января дело об убийстве полицейского было передано в суд.
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Там здається було таке, що патрульні не витримали бикування одного з п'яних довбодятлів та "задули" з балона. Це висновок всій нашій правопохоронній системі. Там не тільки патрульних треба судити (хоча ще не зрозуміло за що), а усю вертикаль!
А про малоліток ви вже самі все розписали - теж отримають норм. Якщо мізків не хватає втікти, або мініму викликати патрульних декілька разів - то посидять, розуму наберуться. Так що ситуація абсолютно норм. Одні придурки докопались до інших, отримали бідьше ніж норм, а інші просто забили хер на все, навіть на своїх колег. Що тут не так?
Відморозкам не місце на в суспільстві.