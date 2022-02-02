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В Чернигове будут судить двух патрульных, допустивших убийство полицейского

В Чернигове будут судить двух патрульных, допустивших убийство полицейского

В Чернигове будут судить двух патрульных, которые не предупредили зверское убийство полицейского и покушение на жизнь другого. Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Черниговской областной прокуратуры.

Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу молодых людей, у которых произошел конфликт с двумя полицейскими, находившимися в то время в отпуске.

"Правоохранители ненадлежаще отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и не прекратили выявленное правонарушение. Вместо этого они покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, а молодые люди продолжили избиение потерпевших", - отметили в прокуратуре.

Судебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться Новозаводским районным судом г. Чернигова.

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Напомним, 2 октября ночью в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции, которые были в отпуске и были в гражданской одежде. Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили до потери сознания и ограбили. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.

27 января дело об убийстве полицейского было передано в суд.

Автор: 

убийство (6509) Чернигов (898) патрульная полиция (1814)


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Топ комментарии
+6
Висновок, патрульні не є поліцейськими. Буду знати. Але хто вони, службові вівчарки? А по суті бачив добру частину відео того, що трапилось, мусора у відпустці, не є поліцейськими, вони не при виконанні. Любий громадянин повинен зупинити злочин, який відбувається на його очах, як мінімум подзвонити до поліції. Знав одного мента, не мусора, його всі урки боялися, але не чіпали, і вбили, відразу як він пішов на пенсію. Одне з них лізло в бійку, використовував бійцівські прийьоми у тому числі задушливий, цей один з мусорів, саме той якого знищили, був повний відморозок. Їх до останнього намагалися не чіпати. Але коли він вже душив і реально би вбив, то дівчини побігли за підмогою. А от далі відео не бачив. Поліція приїжджала два рази, бачила, що поліція у стані алкогольного сп'яніння лізе в бійку з підлітками, один раз вони полізли навіть в бійку з патрульними, отримали газу з Терен-М і відчепилися. Патрульних треба лише наказати за те, що вони не застосували міри проти порушників громадського порядку, і не зупинили посягання на життя громадян (того хто душив, сзаду в захваті), а саме спецзасоби, не одягнули на них наручники не пройшлися по ним дубинками, доки ті не протверезили, не прийняли заяви від потерпілих. А цензор подав так вбивали поліцейських, а вони навіть не зреагували. Патрульні боялися відбити п'яту точку цим мусорам відморозкам, тоді і живий залишився. А молодь мала визвати опер групу, а то і дві і написати заяву на бухих мусорів, на патрульних, а не іти по їх шляху, хоча у одного з молоді, якого саме душили, витримка, що можна лише позаздрити. Було це в темний час доби, біля супермаркету.
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02.02.2022 01:30 Ответить
+2
Ну так в чому проблема? Гаїшнікі не припинили *********** своїх колег, за що і отримають, а то як це написав цензор немає значення. Не відреагували? Думали що замнеться? Не припинили, на той час правопорушення? От тепер буде час подумати.
А про малоліток ви вже самі все розписали - теж отримають норм. Якщо мізків не хватає втікти, або мініму викликати патрульних декілька разів - то посидять, розуму наберуться. Так що ситуація абсолютно норм. Одні придурки докопались до інших, отримали бідьше ніж норм, а інші просто забили хер на все, навіть на своїх колег. Що тут не так?
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02.02.2022 01:41 Ответить
+2
только все наоборот. мусора не унимались, несколько раз возвращались, угрожали, лезли в драку, кичились корочками. и заслуженно получили.
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02.02.2022 08:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
два пострадавших полицейских были гаишниками
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02.02.2022 00:39 Ответить
А один из убийц вертухаем (курсант 2 курса вертухайской академии) ..
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02.02.2022 10:06 Ответить
Это что за зековский сленг? Мы все должны понимать ваши отбросовские убогие словечки?
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02.02.2022 10:11 Ответить
это всё, что нужно знать о полицейской солидарности
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02.02.2022 00:40 Ответить
Мєнт гаішнику не кєнт.
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02.02.2022 03:59 Ответить
У них корпоративная этика срабатывает только при делёжке бабла. Там они костьми лягут.
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02.02.2022 12:24 Ответить
Висновок, патрульні не є поліцейськими. Буду знати. Але хто вони, службові вівчарки? А по суті бачив добру частину відео того, що трапилось, мусора у відпустці, не є поліцейськими, вони не при виконанні. Любий громадянин повинен зупинити злочин, який відбувається на його очах, як мінімум подзвонити до поліції. Знав одного мента, не мусора, його всі урки боялися, але не чіпали, і вбили, відразу як він пішов на пенсію. Одне з них лізло в бійку, використовував бійцівські прийьоми у тому числі задушливий, цей один з мусорів, саме той якого знищили, був повний відморозок. Їх до останнього намагалися не чіпати. Але коли він вже душив і реально би вбив, то дівчини побігли за підмогою. А от далі відео не бачив. Поліція приїжджала два рази, бачила, що поліція у стані алкогольного сп'яніння лізе в бійку з підлітками, один раз вони полізли навіть в бійку з патрульними, отримали газу з Терен-М і відчепилися. Патрульних треба лише наказати за те, що вони не застосували міри проти порушників громадського порядку, і не зупинили посягання на життя громадян (того хто душив, сзаду в захваті), а саме спецзасоби, не одягнули на них наручники не пройшлися по ним дубинками, доки ті не протверезили, не прийняли заяви від потерпілих. А цензор подав так вбивали поліцейських, а вони навіть не зреагували. Патрульні боялися відбити п'яту точку цим мусорам відморозкам, тоді і живий залишився. А молодь мала визвати опер групу, а то і дві і написати заяву на бухих мусорів, на патрульних, а не іти по їх шляху, хоча у одного з молоді, якого саме душили, витримка, що можна лише позаздрити. Було це в темний час доби, біля супермаркету.
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02.02.2022 01:30 Ответить
Ви подивіться все відео. Висновок один - яке йшло, таке й зустріло.
Там здається було таке, що патрульні не витримали бикування одного з п'яних довбодятлів та "задули" з балона. Це висновок всій нашій правопохоронній системі. Там не тільки патрульних треба судити (хоча ще не зрозуміло за що), а усю вертикаль!
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02.02.2022 09:46 Ответить
Ну так в чому проблема? Гаїшнікі не припинили *********** своїх колег, за що і отримають, а то як це написав цензор немає значення. Не відреагували? Думали що замнеться? Не припинили, на той час правопорушення? От тепер буде час подумати.
А про малоліток ви вже самі все розписали - теж отримають норм. Якщо мізків не хватає втікти, або мініму викликати патрульних декілька разів - то посидять, розуму наберуться. Так що ситуація абсолютно норм. Одні придурки докопались до інших, отримали бідьше ніж норм, а інші просто забили хер на все, навіть на своїх колег. Що тут не так?
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02.02.2022 01:41 Ответить
Ніт, все норм як для України: всі забили на всіх і на все. І кожен отримає за це своє: хтось тюрму, хтось домовину. Робимо висновки.
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02.02.2022 08:32 Ответить
мусорка, який перший налетів на пацанчика не шкода
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02.02.2022 02:46 Ответить
Шкода молодих пацанів. Їх спровокували, вони не зупинилися своєчасно. Тепер будуть проблеми.
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02.02.2022 08:33 Ответить
Та що їх шкода ? А раптом вони вирішать, що ви їх провокує.. чи ваша дочка.
Відморозкам не місце на в суспільстві.
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02.02.2022 08:46 Ответить
відморозок тут мусорок, який налетів на пацана, коли той стояв з дівчатами
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02.02.2022 12:50 Ответить
только все наоборот. мусора не унимались, несколько раз возвращались, угрожали, лезли в драку, кичились корочками. и заслуженно получили.
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02.02.2022 08:34 Ответить
Патрульные приехали и драка прекратилась, им сказали что все мол нормально и патрульные уехали. Так в чем их вина если потом драка продолжилась, они что там караулить должны были.
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02.02.2022 08:46 Ответить
вообще-то да. должны были караулить. это как-бы их прямые обязанности.
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02.02.2022 08:57 Ответить
оказалось мусор враг не только всем людям, но и другому мусору.
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02.02.2022 08:56 Ответить
А.С.А.В
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02.02.2022 10:03 Ответить
А коли судитимуть керівництво цих патрульних?? А коли судитимуть того капітана поліції що був в стінку п"яний і вижив після бійки з **********?? Чи може ще його керівництво висуне для нагородження?? Чи може хоть звільнять по "тихому" ?? Залишатись в поліції він не повинен!! ******** звісно теж повинні отримати на повну..
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02.02.2022 11:14 Ответить
 
 