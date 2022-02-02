У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили вбивство поліцейського
У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили про звіряче вбивство поліцейського та замах на життя іншого. Інцидент стався у жовтні минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.
Повідомляється, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників управління патрульної поліції в Чернігівській області за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу молодих людей, у яких стався конфлікт з двома поліцейськими, які перебували на той час у відпустці.
"Правоохоронці неналежно поставилися до виконання своїх службових обов’язків і не припинили виявлене правопорушення. Натомість вони покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, а молодики продовжили побиття потерпілих", - зазначили в прокуратурі.
Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Новозаводським районним судом м. Чернігова.
Нагадаємо, 2 жовтня вночі у Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції, які були у відпустці і були в цивільному одязі. Одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Він був госпіталізований із тілесними ушкодженнями.
27 січня справу про вбивство поліцейського передали до суду.
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Там здається було таке, що патрульні не витримали бикування одного з п'яних довбодятлів та "задули" з балона. Це висновок всій нашій правопохоронній системі. Там не тільки патрульних треба судити (хоча ще не зрозуміло за що), а усю вертикаль!
А про малоліток ви вже самі все розписали - теж отримають норм. Якщо мізків не хватає втікти, або мініму викликати патрульних декілька разів - то посидять, розуму наберуться. Так що ситуація абсолютно норм. Одні придурки докопались до інших, отримали бідьше ніж норм, а інші просто забили хер на все, навіть на своїх колег. Що тут не так?
Відморозкам не місце на в суспільстві.