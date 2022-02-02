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Новини
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У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили вбивство поліцейського

У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили вбивство поліцейського

У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили про звіряче вбивство поліцейського та замах на життя іншого. Інцидент стався у жовтні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.

Повідомляється, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників управління патрульної поліції в Чернігівській області за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу молодих людей, у яких стався конфлікт з двома поліцейськими, які перебували на той час у відпустці.

"Правоохоронці неналежно поставилися до виконання своїх службових обов’язків і не припинили виявлене правопорушення. Натомість вони покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, а молодики продовжили побиття потерпілих", - зазначили в прокуратурі.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Новозаводським районним судом м. Чернігова.

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Нагадаємо, 2 жовтня вночі у Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції, які були у відпустці і були в цивільному одязі. Одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Він був госпіталізований із тілесними ушкодженнями.

27 січня справу про вбивство поліцейського передали до суду.

вбивство (3115) Чернігів (801) патрульна поліція (1443)


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Топ коментарі
+6
Висновок, патрульні не є поліцейськими. Буду знати. Але хто вони, службові вівчарки? А по суті бачив добру частину відео того, що трапилось, мусора у відпустці, не є поліцейськими, вони не при виконанні. Любий громадянин повинен зупинити злочин, який відбувається на його очах, як мінімум подзвонити до поліції. Знав одного мента, не мусора, його всі урки боялися, але не чіпали, і вбили, відразу як він пішов на пенсію. Одне з них лізло в бійку, використовував бійцівські прийьоми у тому числі задушливий, цей один з мусорів, саме той якого знищили, був повний відморозок. Їх до останнього намагалися не чіпати. Але коли він вже душив і реально би вбив, то дівчини побігли за підмогою. А от далі відео не бачив. Поліція приїжджала два рази, бачила, що поліція у стані алкогольного сп'яніння лізе в бійку з підлітками, один раз вони полізли навіть в бійку з патрульними, отримали газу з Терен-М і відчепилися. Патрульних треба лише наказати за те, що вони не застосували міри проти порушників громадського порядку, і не зупинили посягання на життя громадян (того хто душив, сзаду в захваті), а саме спецзасоби, не одягнули на них наручники не пройшлися по ним дубинками, доки ті не протверезили, не прийняли заяви від потерпілих. А цензор подав так вбивали поліцейських, а вони навіть не зреагували. Патрульні боялися відбити п'яту точку цим мусорам відморозкам, тоді і живий залишився. А молодь мала визвати опер групу, а то і дві і написати заяву на бухих мусорів, на патрульних, а не іти по їх шляху, хоча у одного з молоді, якого саме душили, витримка, що можна лише позаздрити. Було це в темний час доби, біля супермаркету.
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02.02.2022 01:30 Відповісти
+2
Ну так в чому проблема? Гаїшнікі не припинили *********** своїх колег, за що і отримають, а то як це написав цензор немає значення. Не відреагували? Думали що замнеться? Не припинили, на той час правопорушення? От тепер буде час подумати.
А про малоліток ви вже самі все розписали - теж отримають норм. Якщо мізків не хватає втікти, або мініму викликати патрульних декілька разів - то посидять, розуму наберуться. Так що ситуація абсолютно норм. Одні придурки докопались до інших, отримали бідьше ніж норм, а інші просто забили хер на все, навіть на своїх колег. Що тут не так?
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02.02.2022 01:41 Відповісти
+2
только все наоборот. мусора не унимались, несколько раз возвращались, угрожали, лезли в драку, кичились корочками. и заслуженно получили.
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02.02.2022 08:34 Відповісти
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два пострадавших полицейских были гаишниками
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02.02.2022 00:39 Відповісти
А один из убийц вертухаем (курсант 2 курса вертухайской академии) ..
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02.02.2022 10:06 Відповісти
Это что за зековский сленг? Мы все должны понимать ваши отбросовские убогие словечки?
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02.02.2022 10:11 Відповісти
это всё, что нужно знать о полицейской солидарности
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02.02.2022 00:40 Відповісти
Мєнт гаішнику не кєнт.
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02.02.2022 03:59 Відповісти
У них корпоративная этика срабатывает только при делёжке бабла. Там они костьми лягут.
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02.02.2022 12:24 Відповісти
Висновок, патрульні не є поліцейськими. Буду знати. Але хто вони, службові вівчарки? А по суті бачив добру частину відео того, що трапилось, мусора у відпустці, не є поліцейськими, вони не при виконанні. Любий громадянин повинен зупинити злочин, який відбувається на його очах, як мінімум подзвонити до поліції. Знав одного мента, не мусора, його всі урки боялися, але не чіпали, і вбили, відразу як він пішов на пенсію. Одне з них лізло в бійку, використовував бійцівські прийьоми у тому числі задушливий, цей один з мусорів, саме той якого знищили, був повний відморозок. Їх до останнього намагалися не чіпати. Але коли він вже душив і реально би вбив, то дівчини побігли за підмогою. А от далі відео не бачив. Поліція приїжджала два рази, бачила, що поліція у стані алкогольного сп'яніння лізе в бійку з підлітками, один раз вони полізли навіть в бійку з патрульними, отримали газу з Терен-М і відчепилися. Патрульних треба лише наказати за те, що вони не застосували міри проти порушників громадського порядку, і не зупинили посягання на життя громадян (того хто душив, сзаду в захваті), а саме спецзасоби, не одягнули на них наручники не пройшлися по ним дубинками, доки ті не протверезили, не прийняли заяви від потерпілих. А цензор подав так вбивали поліцейських, а вони навіть не зреагували. Патрульні боялися відбити п'яту точку цим мусорам відморозкам, тоді і живий залишився. А молодь мала визвати опер групу, а то і дві і написати заяву на бухих мусорів, на патрульних, а не іти по їх шляху, хоча у одного з молоді, якого саме душили, витримка, що можна лише позаздрити. Було це в темний час доби, біля супермаркету.
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02.02.2022 01:30 Відповісти
Ви подивіться все відео. Висновок один - яке йшло, таке й зустріло.
Там здається було таке, що патрульні не витримали бикування одного з п'яних довбодятлів та "задули" з балона. Це висновок всій нашій правопохоронній системі. Там не тільки патрульних треба судити (хоча ще не зрозуміло за що), а усю вертикаль!
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02.02.2022 09:46 Відповісти
Ну так в чому проблема? Гаїшнікі не припинили *********** своїх колег, за що і отримають, а то як це написав цензор немає значення. Не відреагували? Думали що замнеться? Не припинили, на той час правопорушення? От тепер буде час подумати.
А про малоліток ви вже самі все розписали - теж отримають норм. Якщо мізків не хватає втікти, або мініму викликати патрульних декілька разів - то посидять, розуму наберуться. Так що ситуація абсолютно норм. Одні придурки докопались до інших, отримали бідьше ніж норм, а інші просто забили хер на все, навіть на своїх колег. Що тут не так?
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02.02.2022 01:41 Відповісти
Ніт, все норм як для України: всі забили на всіх і на все. І кожен отримає за це своє: хтось тюрму, хтось домовину. Робимо висновки.
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02.02.2022 08:32 Відповісти
мусорка, який перший налетів на пацанчика не шкода
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02.02.2022 02:46 Відповісти
Шкода молодих пацанів. Їх спровокували, вони не зупинилися своєчасно. Тепер будуть проблеми.
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02.02.2022 08:33 Відповісти
Та що їх шкода ? А раптом вони вирішать, що ви їх провокує.. чи ваша дочка.
Відморозкам не місце на в суспільстві.
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02.02.2022 08:46 Відповісти
відморозок тут мусорок, який налетів на пацана, коли той стояв з дівчатами
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02.02.2022 12:50 Відповісти
только все наоборот. мусора не унимались, несколько раз возвращались, угрожали, лезли в драку, кичились корочками. и заслуженно получили.
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02.02.2022 08:34 Відповісти
Патрульные приехали и драка прекратилась, им сказали что все мол нормально и патрульные уехали. Так в чем их вина если потом драка продолжилась, они что там караулить должны были.
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02.02.2022 08:46 Відповісти
вообще-то да. должны были караулить. это как-бы их прямые обязанности.
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02.02.2022 08:57 Відповісти
оказалось мусор враг не только всем людям, но и другому мусору.
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02.02.2022 08:56 Відповісти
А.С.А.В
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02.02.2022 10:03 Відповісти
А коли судитимуть керівництво цих патрульних?? А коли судитимуть того капітана поліції що був в стінку п"яний і вижив після бійки з **********?? Чи може ще його керівництво висуне для нагородження?? Чи може хоть звільнять по "тихому" ?? Залишатись в поліції він не повинен!! ******** звісно теж повинні отримати на повну..
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02.02.2022 11:14 Відповісти
 
 