У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили вбивство поліцейського

У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили про звіряче вбивство поліцейського та замах на життя іншого. Інцидент стався у жовтні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.

Повідомляється, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників управління патрульної поліції в Чернігівській області за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу молодих людей, у яких стався конфлікт з двома поліцейськими, які перебували на той час у відпустці.

"Правоохоронці неналежно поставилися до виконання своїх службових обов’язків і не припинили виявлене правопорушення. Натомість вони покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, а молодики продовжили побиття потерпілих", - зазначили в прокуратурі.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Новозаводським районним судом м. Чернігова.

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Нагадаємо, 2 жовтня вночі у Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції, які були у відпустці і були в цивільному одязі. Одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Він був госпіталізований із тілесними ушкодженнями.

27 січня справу про вбивство поліцейського передали до суду.