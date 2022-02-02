Россия может вторгнуться, но победит Украина, - Волкер

Если США и их союзники по НАТО действительно признают, что Украина победит в долгосрочной перспективе, они должны помочь Украине сегодня, а не ждать, пока Россия вторгнется на ее территорию.

Такое мнение высказал в колонке "Почему Украина победит (и почему Запад должен помочь сейчас)" экс-посол США при НАТО, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Волкера, украинцы уже приняли решение о своем будущем – они с Западом. Вопрос только в том, поможет ли Запад.

"Январь 2022 года завершается наибольшей угрозой российского вторжения в Украину со времени прошлого вторжения России восемь лет назад. Хотя война действительно может быть вероятной, существуют мрачные прогнозы, недооценивающие украинский народ. Да – Россия может вторгнуться. Но в конце концов победит Украина", - говорится. в публикации.

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По мнению Волкера, у России есть временное преимущество в качестве и количестве своих вооруженных сил, а также в способности проявлять инициативу. Украина и мир готовятся реагировать – но Запад почти не действует проактивно, считает он.

"Однако в долгосрочной перспективе Россия столкнется с непреодолимыми проигрышами. После последнего вторжения России в 2014 году и захвата Крыма украинская национальная идентичность выкалилась в горниле самообороны. Украинцы знают, кто они, кем они не являются, и готовы воевать. Они не примут захват Россией", - подчеркнул Волкер.

По его словам, особенно молодые люди - все они либо служили на линии разграничения, либо знакомы с служившими - полны решимости строить прозападную, демократическую и европейскую Украину. Опрос общественного мнения в прошлом месяце показал, что 67% украинцев сейчас выступают за членство в Европейском Союзе, а 59% хотят членства в НАТО.

"Они олицетворяют будущее Украины, и Россия не может этого изменить", – подчеркнул Волкер.

В то же время российский народ не руководит своим государством: "он подданный", пишет дипломат.

"Но украинский народ контролирует свою (власть. – Ред.): украинцы — граждане. Это фундаментальное понимание в том, что народ выбирает себе власть, а не власть формирует себе подданных, — глубоко укоренено в Украине сегодня. Это не та идея, которую можно разрушить иностранным, то есть российским, военным завоеванием. Это идея, в которую верят и россияне, но они бессильны воплотить ее в жизнь. И эта идея также в сердце того, что определяет Запад", - говорится в публикации.

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Волкер пишет, что Россия действительно может пойти на внезапное вторжение и захватить значительную часть украинской территории. Но Украина – огромная страна с населением около 40 миллионов. "Краткосрочный захват определенной территории будет подорван долгосрочной агонией для России, поскольку коренные русскоязычные украинцы организуются, чтобы противостоять оккупации Россией их родины. Как российское общественное мнение будет это воспринимать? Что они подумают об оккупации собственной, русской родины КГБ- элитой? Они могут подумать, что и для России есть несколько лучше", - заметил Волкер.

Американский дипломат подчеркнул, что поскольку Украина существует как независимая национальная идентичность, видящая себя частью большей демократической традиции ценностей и идеалов, "российская оккупация всегда обречена на поражение".

Он напомнил, что дух сопротивления украинцев не удалось уморить голодом в 1930-х годах, когда погибли 3,9 млн украинцев, поэтому российская оккупация будет еще более безуспешной. Собственно, сопротивление Украины может стать искрой, которая приведет к серьезному сопротивлению авторитаризму в России, считает автор колонки.

"Таким образом, несмотря на краткосрочные страдания, Украина победит Россию в своей борьбе за существование. Потому что она, Украина, предана базовым человеческим ценностям и чувству своей идентичности как нации. И это то, что должны уважать США и их союзники в НАТО - особенно в Германии, Франции и Италии. В конце концов, это именно тот импульс, который сделал и их великими нациями сегодня", - считает Волкер.

Он призвал США и их союзников по НАТО помочь Украине уже сегодня.

"Мы должны помогать тогда, когда наша помощь будет весить больше всего – а не ждать, пока самое трудное дело будет сделано и пыль осядет. Украинцы отстаивают западные ценности и защищают свою страну. Когда они в конце концов победят – а они победят – они будут помнить, кто рискнул, чтобы поддержать их, а кто остался в стороне", - подытожил дипломат.