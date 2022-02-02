Росія може вторгнутися, але переможе Україна, - Волкер

Якщо США та їхні союзники по НАТО справді визнають, що Україна переможе в довгостроковій перспективі, вони мають допомогти Україні сьогодні, а не чекати, допоки Росія вторгнеться на її територію.

Таку думку висловив у колонці "Чому Україна переможе (і чому Захід має допомогти зараз)" експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер на сайті Центру аналізу європейської політики (CEPA), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Волкера, українці вже прийняли рішення про своє майбутнє – вони із Заходом. Питання лише в тому, чи допоможе Захід.

"Січень 2022 року завершується найбільшою загрозою російського вторгнення в Україну з часу минулого вторгнення Росії вісім років тому. Хоча війна справді може бути ймовірною, існують похмурі прогнози, які недооцінюють український народ. Так – Росія може вторгнутися. Але зрештою переможе Україна", - йдеться у публікації.

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На думку Волкера, Росія має тимчасову перевагу в якості та кількості своїх збройних сил, а також у здатності проявляти ініціативу. Україна та світ готуються реагувати – але Захід майже не діє проактивно, вважає він.

"Однак у довгостроковій перспективі Росія зіткнеться із нездоланними програшами. Після останнього вторгнення Росії у 2014 році та захоплення Криму українська національна ідентичність вигартувалася у горнилі самооборони. Українці знають, хто вони, ким вони не є, і готові воювати. Вони не приймуть захоплення Росією", - наголосив Волкер.

За його словами, особливо молоді люди — усі вони або служили на лінії розмежування, або знайомі з тими, хто служив — сповнені рішучості будувати прозахідну, демократичну та європейську Україну. Опитування громадської думки минулого місяця показало, що 67% українців зараз виступають за членство в Європейському Союзі, а 59% хочуть членства в НАТО.

"Вони уособлюють майбутнє України, і Росія не може цього змінити", - підкреслив Волкер.

Натомість російський народ не керує своєю державою: "він підданий", пише дипломат.

"Але український народ контролює свою (владу. – Ред.): українці — громадяни. Це фундаментальне розуміння в тому, що народ обирає собі владу, а не влада формує собі підданих, — глибоко вкорінене в Україні сьогодні. Це не та ідея, яку можна зруйнувати іноземним, тобто російським, військовим завоюванням. Це ідея, у яку вірять і росіяни, але вони безсилі втілити її в життя. Й ця ідея також у серці того, що визначає Захід", - йдеться у публікації.

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Волкер пише, що Росія дійсно може піти на раптове вторгнення і захопити значну частину української території. Але Україна — величезна країна з населенням близько 40 мільйонів. "Короткострокове захоплення певної території буде підірвано довгостроковою агонією для Росії, оскільки корінні російськомовні українці організуються, щоб протистояти окупації Росією їхньої батьківщини. Як російська громадська думка буде це сприймати? Що вони подумають про окупацію власної, російської батьківщини КДБ-елітою? Вони можуть подумати, що і для Росії є дещо краще", - зауважив Волкер.

Американський дипломат підкреслив, що оскільки Україна існує як незалежна національна ідентичність, яка бачить себе частиною більшої демократичної традиції цінностей та ідеалів, "російська окупація завжди приречена на поразку".

Він нагадав, що дух опору українців не вдалося заморити голодом у 1930-х роках, коли загинуло 3,9 млн українців, тому російська окупація буде ще безуспішнішою нині. Власне, опір України може стати іскрою, яка призведе до серйозного опору авторитаризмові в Росії, вважає автор колонки.

"Таким чином, попри короткострокові страждання, зрештою Україна переможе Росію у своїй боротьбі за існування. Бо вона, Україна, віддана базовим людським цінностям і почуттю своєї ідентичності як нації. І це те, що мають поважати США та їхні союзники в НАТО – особливо в Німеччині, Франції й Італії. Зрештою, це саме той імпульс, який зробив і їх великими націями сьогодні", - вважає Волкер.

Він закликав США та їхніх союзників по НАТО допомогти Україні вже сьогодні.

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"Ми маємо допомагати тоді, коли наша допомога важитиме найбільше – а не чекати, поки найважчу справу буде зроблено й пилюка осяде. Українці відстоюють західні цінності й захищають свою країну. Коли вони зрештою переможуть – а вони переможуть – вони пам'ятатимуть, хто ризикнув, щоб підтримати їх, а хто залишився осторонь", - підсумував дипломат.