НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых. ФОТО

3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

Напоминается, что нардепа разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года. 31 января 2022 года Генеральным прокурором подписано уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК указанному народному депутату.

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"В соответствии с предписаниями ст. 111 и 135 УПК Украины указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации, так что с 31 января 2022 года народный депутат в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что согласно статье 42 УПК Украины возлагает на указанное лицо ряд обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или в суд по первому требованию", - отмечают в НАБУ.

Также сообщается, что хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал.

31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник отказываются сообщить следствие об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомлении о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.