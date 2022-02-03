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НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых. ФОТО

3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

Напоминается, что нардепа разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года. 31 января 2022 года Генеральным прокурором подписано уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК указанному народному депутату.

НАБУ объявило в розыск нардепа Слуги народа Кузьминых 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опубликовало видео получения взятки "слугой народа" Кузьминых. ВИДЕО

"В соответствии с предписаниями ст. 111 и 135 УПК Украины указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации, так что с 31 января 2022 года народный депутат в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что согласно статье 42 УПК Украины возлагает на указанное лицо ряд обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или в суд по первому требованию", - отмечают в НАБУ.

Также сообщается, что хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал.

31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник отказываются сообщить следствие об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомлении о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6187) розыск (843) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+40
Геніально-спачатку дати втекти а потім типу розшукувати...
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03.02.2022 14:40 Ответить
+34
Та ні , Кузьміних тихенько пішов до лісу , отож не там його шукає поліція 🤣
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03.02.2022 15:06 Ответить
+23
Тихонько в лес ушел.
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03.02.2022 14:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А полиции типо пофик?
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03.02.2022 14:38 Ответить
Та ні , Кузьміних тихенько пішов до лісу , отож не там його шукає поліція 🤣
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03.02.2022 15:06 Ответить
Зепутангов всегда в джунгли тянет. И только главный зеледрил у себя в охвисе джунгли устроил.
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03.02.2022 15:22 Ответить
Можливо через півроку якийсь журналіст його виведе з лісу.
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03.02.2022 15:28 Ответить
ЗЕ депутаты должны сидеть в местах не столь отдаленных.А выпускать на голосование в ВР нужно под конвоем. Ну президент собрал под свое крыло одних 3,14доров
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03.02.2022 16:39 Ответить
Ну і ліси у нас , там в тих лісах копи не як не знайдуть кілерів Шефіра , тепер ось і Кузьміних там заблукав 🤔
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03.02.2022 16:47 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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03.02.2022 15:10 Ответить
Просто он вовремя позвонил Денису.
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03.02.2022 21:47 Ответить
Геніально-спачатку дати втекти а потім типу розшукувати...
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03.02.2022 14:40 Ответить
Нужно было наоборот: сначала розшукати, а потом дать сбежать?
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03.02.2022 14:47 Ответить
ну и рыло вся в Бубочку.... они там Служивые куртизанки из одного инкубатора вылупляются ..как блохи...
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03.02.2022 14:52 Ответить
нє, дуже схоже що проводили бидлокастінг...
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03.02.2022 14:57 Ответить
Кацапомордий - ти вже й тут всплило "нетонущее"??
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03.02.2022 14:52 Ответить
От чем вы ольгинские всегда восхищаете: так это тупость. Радуйте еще.
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03.02.2022 15:06 Ответить
Ольгінських в дзеркалі побачив? Гугл-пєреводчік тобі кацапу не потрібен, ти свонособака навіть гидуєш писати на українській мові, лише з ВПН сидиш під нашим прапором, погано замаскувався.
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03.02.2022 15:16 Ответить
Исчё радуй.
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03.02.2022 15:19 Ответить
Ну так законы такие - он депутат и его задержать нет возможности
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03.02.2022 15:07 Ответить
Куражатся зеленые крысы!!!
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03.02.2022 14:42 Ответить
скоро протрухлого начнут разыскивать. "вышел за пиченьками к хлебушку и не вернулся".
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03.02.2022 14:42 Ответить
Прелєєєсно. Венедиктова почала жвавенько так працювати, щось знає?
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03.02.2022 14:43 Ответить
вона знає лише коли їй БеняДиктовал - тоді й в курсах. А на цю мЄлочь - їй пофігу.
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03.02.2022 14:52 Ответить
Залёг на дно, ждёт пока порешают свои, а может уже в Ростов свалил)))
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03.02.2022 14:44 Ответить
Слуги слуг кришують, нічого нового
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03.02.2022 14:45 Ответить
пабеда!
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03.02.2022 14:46 Ответить
Тихонько в лес ушел.
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03.02.2022 14:46 Ответить
СЕРГІЙ КУЗЬМІНИХ: «ДЕПУТАТСЬКИЙ МАНДАТ - ЦЕ НЕ НАГОРОДА І НЕ ІНДУЛЬГЕНЦІЯ. ЦЕ -НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ»

Таких, як брати Кузьміних - Олега і Сергія - не переконати і не переробити. Коли боляче і важко, вони розуміють, що важко і боляче не тільки їм, і кидаються на допомогу.

Ми читали в газетах і дивилися телесюжети про командира 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних, який 122 дні провів у полоні у агресорів, якого по-звірячому катували, кидали в розлючений, накручений московською пропагандою натовп…

Після повернення з полону стало зрозуміло: таких, як Олег, тисячі, хто потребує фізичної та психологічної реабілітації. Бійців АТО з пораненими душами і тілами - тисячі. І - тисячі сімей, чиї рідні та близькі загинули там, на Донбасі. Їм потрібна допомога. Так виникла ідея створення благодійного Фонду братів Кузьміних і в рамках Фонду - мережі реабілітаційних центрів для бійців АТО/ООС.http://primiske.com.ua/2019/07/12/
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03.02.2022 14:48 Ответить
К чему этот эпос? ))))
К тому, что братикам, подсказали создать фонд. Ну да.
Для "отмыва" денег.
А теперь Олежка, сидит на попе ровно и пытается себя за локти укусить.
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03.02.2022 15:50 Ответить
"Заліг на дно" чекає поки "порішають". А якщо пронесе то "білому коні" до Верховної ради повернеться "я ні від кого не ховався", а якщо ні то "білетик до Ростова"
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03.02.2022 14:49 Ответить
Убежал?

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03.02.2022 14:49 Ответить
по трезвому "тихо в лес" и у трухина бы получилось
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03.02.2022 14:51 Ответить
Під рубрикою 'Іх нрави'
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03.02.2022 14:52 Ответить
ПОСАДІТЬ КРИСУ МОНАСТИРСЬКОГО разом із Кузьміних і Трухіним и Зеленським - бажано усіх з КОНФІСКАЦІЄЮ майна і забороною довічно займати державні посади!!!
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03.02.2022 14:54 Ответить
Точно , в ліс звалив по-тихому
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03.02.2022 14:56 Ответить
Ага, за "корабельними соснами" ховається.
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03.02.2022 17:16 Ответить
Та давайте уже фото всех "ЗЕпутатов"...
Один хер рано-поздно искать придётся...
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03.02.2022 14:57 Ответить
там всіх слуг можноав розшук оголошувати, а ще краще облаву на них зробити!
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03.02.2022 14:59 Ответить
для начала - всем браслеты. И всех на освидетельствование. Потому что адекватные люди так себя не ведут
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03.02.2022 15:22 Ответить
вот в эту жопу- осколочную гранату без чеки всунуть
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03.02.2022 15:25 Ответить
Учитывая, что в НАБУ передали дело Трухина, то последний уже сел на чемоданы и куда-то на Израиль мажет лыжи.......
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03.02.2022 15:07 Ответить
Всім слугам замість наліпок "Зе слуга народу" набити татушку, і поліції легше шукати і нарід з далека буде бачити кому дякувати за кінець епохи бідності
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03.02.2022 15:08 Ответить
Ну що, ідіоти, як вам новиє ліца?
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03.02.2022 15:10 Ответить
В Україні,зазвичай, коли подають у розшук злочинців, морду ретушують.Може це не Кузміних?
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03.02.2022 15:12 Ответить
якщо виявиться що втік до Мордору, то необхідно повісити десятьох його друзів з слуг народу. Ну або рандомних людей, але обов'язково з цієї партії.
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03.02.2022 15:14 Ответить
та неее. он сидит в Киеве, а ищут его по всем остальным областям Украины. слуга же.
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03.02.2022 15:23 Ответить
Тепер зав'яжіть НАБУ шарфом очі і розкручуючи, запитуйте:

- Де стоїш?
- На мосту.
- Що п'єш?
- Квас.
- Шукай три роки нас.
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03.02.2022 15:15 Ответить
В лесу ищите...он уже свалил...по тихому...😀
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03.02.2022 15:16 Ответить
Коли нарешті буде у розшуку оцей діяч
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03.02.2022 15:17 Ответить
Це не діяч, а шкідник.
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03.02.2022 15:24 Ответить
ай-я-я-й. за Порохом с повестками бегают по-пятам, а слугу нарида днём с огнём не сыщешь.
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03.02.2022 15:22 Ответить
Каждый день что то новенькое со слугами.От скуки вумный прастый нарид точно не умрет.
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03.02.2022 15:26 Ответить
нардеп находится в больнице, делает операцию по смене пола, женщиной в тюряге легче
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03.02.2022 15:27 Ответить
Очко пусть расширит...,и смажет
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03.02.2022 16:08 Ответить
а может и очко расширяет и женский орган пришивает- полный комплект
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03.02.2022 16:13 Ответить
так будет и с Зеленским
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03.02.2022 15:29 Ответить
Ваву (зебила верховного) потрусите и найдется
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03.02.2022 15:32 Ответить
Весной всплывёт
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03.02.2022 15:33 Ответить
В лугандоне.
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03.02.2022 16:17 Ответить
А у цій зеленій банді є хоча б один, який не обі#рався??? Чи всі слуги та служниці підбирались по критеріям "тупий та пі'длий"???
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03.02.2022 15:33 Ответить
Да вы все такие....
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03.02.2022 16:07 Ответить
Так твои у власти)
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03.02.2022 21:29 Ответить
Може тропами Чауса в Молдову "лікуватися" подався
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03.02.2022 15:39 Ответить
НАБУ, а ви в лісі дивились?
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03.02.2022 15:51 Ответить
Ушел в лес.
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03.02.2022 16:01 Ответить
Ось таки - Слуги народу.
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03.02.2022 16:04 Ответить
При Януковиче меньше брали.После майдана больные на головы правят,и берут сколько хотят,твари ненажорные.Чтоб поперек горлата взятка стала,на больных наживаются ,твари.
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03.02.2022 16:06 Ответить
Ты что своих молодых рыгоаналов не узнал?)
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03.02.2022 21:30 Ответить
Надо спросить у ОП про местонахождение депутата Кузьминых. Там должны знать.
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03.02.2022 16:09 Ответить
Вот слуги обрадуются если он всплывет в рашке или в лугандоне… тогда надо будет всю фракцию во главе с агрохимией в отставку отправлять
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03.02.2022 16:17 Ответить
А шо, вже потєрялі? Якісь ці дбр неловкі зовсім.
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03.02.2022 16:20 Ответить
Шукайте у Феофанії під картатою ковдрочкою.
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03.02.2022 16:25 Ответить
Пускай детехтивы НАБУ вечерком в "Велюр" заглянут, наверняка он там по вечерам скрывается у коликоклеты.
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03.02.2022 16:54 Ответить
Ну так он же "жопу рвал", вот теперь в больничке жопу зашивает.
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03.02.2022 17:13 Ответить
Напоминает 2014 -2015 года, когда преступников отпускали с браслетиками в лучшем случае, а они волшебным образом растворялись в сторону Расеи.
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03.02.2022 17:30 Ответить
Та ну його нафіг... так просто "пропав"? А до того таке собі НАБУ НІЧОГО НЕ ЗМОГЛО ЗРОБИТИ?...
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03.02.2022 17:36 Ответить
Не знаю, чи писав вже хтось про те, що "слуга"-втікач є рідним братом Олега Кузьміних - кіборга, комбата 79-ї аеромобільної бригади, який у січні 2015 р. потрапив у полон до орків у ДАПі (на фото).
Його брат Сергій (який зараз у бігах) був волонтером, після звільнення Олега з полону вони разом створили благодійний Фонд Братів Кузьміних. А тепер ось таке...
Вже неодноразово помічаю, що притомні в минулому люди після того, як зв'язуються зі Слугами, стають якимись скаженими.

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03.02.2022 18:17 Ответить
Его брата Олега, когда он был в плену, россияне и сепары в пропагандистских целях очень пытались переманить на свою сторону. Предлагали огромные деньги, роскошную квартиру, высокую должность - он не предал и прошел через ужасы плена, побои и унижения, голод и тюремные камеры
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03.02.2022 21:31 Ответить
Так. Я в курсі. Цікаво, чи підтримував Олег "похід" свого брата у "слуги"? І як він ставиться до цієї історії з хабарем і втечею?
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04.02.2022 00:11 Ответить
Ось тільки зараз побачив вище про братів Олега і Сергія з посиланням на http://primiske.com.ua/2019/07/12/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4/ інтерв'ю з Сергієм від 12.07.2019. В тому інтерв'ю є таке:

- Сергію, чому Ви вирішили балотуватися до Верховної Ради і чому саме під егідою партії «Слуга народу»?
- У 2015 році, коли брата звільнили з полону, надходило багато пропозицій від різних політичних сил. Ми не побачили такої політичної сили, яка здатна радикально змінити країну. Зараз ми таку силу побачили. Меседжі, які виходять від партії «Слуга народу» і Президента Зеленського, нам зрозумілі і близькі.

Ну а далі, як я розумію, щось пішло не так...
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04.02.2022 00:32 Ответить
Та з таким національним носом хіба знайдеш? Він вже на батьківщині, у Ізраїлі.
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03.02.2022 18:53 Ответить
"Ловят? Как поймают,Якина на кол посадить,это первое дело,а уж опосля..." (с)
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03.02.2022 19:05 Ответить
Особа яка спіймана "на гарячому" тобто факт злочину не потрібно доводити і є всі необхідні докази мала б постати перед судом і отримати покарання протягом 72 годин. І вже з місць позбавлення волі через адвокатів подавати апеляції. Відпускати на свободу пійманих на гарячому злочинців само по собі є злочином. Наш Кримінальний Кодекс писали злочинці для уникнення покарання а не юристи які мали б захищати громадян України від злочинних дій.
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04.02.2022 00:32 Ответить
Вкрав велосипед - два місяці в ізоляторі, без права застави, чекаєш на суд.
Вкрав мільйони, будучи при владі - сфотографували, як трофейну рибку і відпустили🤦🤦🤦
Генії мля, дайте їм премію Дарвіна 😨
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04.02.2022 08:39 Ответить
 
 