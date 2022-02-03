НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних. ФОТО
3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Зазначається, що рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.
Нагадується, що нардепа викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року. 31 січня 2022 року Генеральним прокурором підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.
"Відповідно до приписів ст. ст. 111 та 135 КПК України зазначене повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи — до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації, отже з 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу низку обов’язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою", - зазначають у НАБУ.
Також повідомляється, що хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував.
31 січня 2022 року, захисник нардепа повідомила по телефону слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляють повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таких, як брати Кузьміних - Олега і Сергія - не переконати і не переробити. Коли боляче і важко, вони розуміють, що важко і боляче не тільки їм, і кидаються на допомогу.
Ми читали в газетах і дивилися телесюжети про командира 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних, який 122 дні провів у полоні у агресорів, якого по-звірячому катували, кидали в розлючений, накручений московською пропагандою натовп…
Після повернення з полону стало зрозуміло: таких, як Олег, тисячі, хто потребує фізичної та психологічної реабілітації. Бійців АТО з пораненими душами і тілами - тисячі. І - тисячі сімей, чиї рідні та близькі загинули там, на Донбасі. Їм потрібна допомога. Так виникла ідея створення благодійного Фонду братів Кузьміних і в рамках Фонду - мережі реабілітаційних центрів для бійців АТО/ООС.http://primiske.com.ua/2019/07/12/
К тому, что братикам, подсказали создать фонд. Ну да.
Для "отмыва" денег.
А теперь Олежка, сидит на попе ровно и пытается себя за локти укусить.
Один хер рано-поздно искать придётся...
- Де стоїш?
- На мосту.
- Що п'єш?
- Квас.
- Шукай три роки нас.
Його брат Сергій (який зараз у бігах) був волонтером, після звільнення Олега з полону вони разом створили благодійний Фонд Братів Кузьміних. А тепер ось таке...
Вже неодноразово помічаю, що притомні в минулому люди після того, як зв'язуються зі Слугами, стають якимись скаженими.
- Сергію, чому Ви вирішили балотуватися до Верховної Ради і чому саме під егідою партії «Слуга народу»?
- У 2015 році, коли брата звільнили з полону, надходило багато пропозицій від різних політичних сил. Ми не побачили такої політичної сили, яка здатна радикально змінити країну. Зараз ми таку силу побачили. Меседжі, які виходять від партії «Слуга народу» і Президента Зеленського, нам зрозумілі і близькі.
Ну а далі, як я розумію, щось пішло не так...
Вкрав мільйони, будучи при владі - сфотографували, як трофейну рибку і відпустили🤦🤦🤦
Генії мля, дайте їм премію Дарвіна 😨