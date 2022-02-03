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НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних. ФОТО

3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Нагадується, що нардепа викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року. 31 січня 2022 року Генеральним прокурором підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.

НАБУ оголосило в розшук нардепа Слуги народу Кузьміних 01

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"Відповідно до приписів ст. ст. 111 та 135 КПК України зазначене повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи — до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації, отже з 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу низку обов’язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою", - зазначають у НАБУ.

Також повідомляється, що хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував.

31 січня 2022 року, захисник нардепа повідомила по телефону слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляють повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4738) розшук (656) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+40
Геніально-спачатку дати втекти а потім типу розшукувати...
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03.02.2022 14:40 Відповісти
+34
Та ні , Кузьміних тихенько пішов до лісу , отож не там його шукає поліція 🤣
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03.02.2022 15:06 Відповісти
+23
Тихонько в лес ушел.
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03.02.2022 14:46 Відповісти
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А полиции типо пофик?
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03.02.2022 14:38 Відповісти
Та ні , Кузьміних тихенько пішов до лісу , отож не там його шукає поліція 🤣
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03.02.2022 15:06 Відповісти
Зепутангов всегда в джунгли тянет. И только главный зеледрил у себя в охвисе джунгли устроил.
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03.02.2022 15:22 Відповісти
Можливо через півроку якийсь журналіст його виведе з лісу.
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03.02.2022 15:28 Відповісти
ЗЕ депутаты должны сидеть в местах не столь отдаленных.А выпускать на голосование в ВР нужно под конвоем. Ну президент собрал под свое крыло одних 3,14доров
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03.02.2022 16:39 Відповісти
Ну і ліси у нас , там в тих лісах копи не як не знайдуть кілерів Шефіра , тепер ось і Кузьміних там заблукав 🤔
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03.02.2022 16:47 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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03.02.2022 15:10 Відповісти
Просто он вовремя позвонил Денису.
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03.02.2022 21:47 Відповісти
Геніально-спачатку дати втекти а потім типу розшукувати...
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03.02.2022 14:40 Відповісти
Нужно было наоборот: сначала розшукати, а потом дать сбежать?
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03.02.2022 14:47 Відповісти
ну и рыло вся в Бубочку.... они там Служивые куртизанки из одного инкубатора вылупляются ..как блохи...
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03.02.2022 14:52 Відповісти
нє, дуже схоже що проводили бидлокастінг...
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03.02.2022 14:57 Відповісти
Кацапомордий - ти вже й тут всплило "нетонущее"??
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03.02.2022 14:52 Відповісти
От чем вы ольгинские всегда восхищаете: так это тупость. Радуйте еще.
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03.02.2022 15:06 Відповісти
Ольгінських в дзеркалі побачив? Гугл-пєреводчік тобі кацапу не потрібен, ти свонособака навіть гидуєш писати на українській мові, лише з ВПН сидиш під нашим прапором, погано замаскувався.
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03.02.2022 15:16 Відповісти
Исчё радуй.
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03.02.2022 15:19 Відповісти
Ну так законы такие - он депутат и его задержать нет возможности
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03.02.2022 15:07 Відповісти
Куражатся зеленые крысы!!!
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03.02.2022 14:42 Відповісти
скоро протрухлого начнут разыскивать. "вышел за пиченьками к хлебушку и не вернулся".
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03.02.2022 14:42 Відповісти
Прелєєєсно. Венедиктова почала жвавенько так працювати, щось знає?
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03.02.2022 14:43 Відповісти
вона знає лише коли їй БеняДиктовал - тоді й в курсах. А на цю мЄлочь - їй пофігу.
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03.02.2022 14:52 Відповісти
Залёг на дно, ждёт пока порешают свои, а может уже в Ростов свалил)))
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03.02.2022 14:44 Відповісти
Слуги слуг кришують, нічого нового
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03.02.2022 14:45 Відповісти
пабеда!
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03.02.2022 14:46 Відповісти
Тихонько в лес ушел.
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03.02.2022 14:46 Відповісти
СЕРГІЙ КУЗЬМІНИХ: «ДЕПУТАТСЬКИЙ МАНДАТ - ЦЕ НЕ НАГОРОДА І НЕ ІНДУЛЬГЕНЦІЯ. ЦЕ -НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ»

Таких, як брати Кузьміних - Олега і Сергія - не переконати і не переробити. Коли боляче і важко, вони розуміють, що важко і боляче не тільки їм, і кидаються на допомогу.

Ми читали в газетах і дивилися телесюжети про командира 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних, який 122 дні провів у полоні у агресорів, якого по-звірячому катували, кидали в розлючений, накручений московською пропагандою натовп…

Після повернення з полону стало зрозуміло: таких, як Олег, тисячі, хто потребує фізичної та психологічної реабілітації. Бійців АТО з пораненими душами і тілами - тисячі. І - тисячі сімей, чиї рідні та близькі загинули там, на Донбасі. Їм потрібна допомога. Так виникла ідея створення благодійного Фонду братів Кузьміних і в рамках Фонду - мережі реабілітаційних центрів для бійців АТО/ООС.http://primiske.com.ua/2019/07/12/
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03.02.2022 14:48 Відповісти
К чему этот эпос? ))))
К тому, что братикам, подсказали создать фонд. Ну да.
Для "отмыва" денег.
А теперь Олежка, сидит на попе ровно и пытается себя за локти укусить.
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03.02.2022 15:50 Відповісти
"Заліг на дно" чекає поки "порішають". А якщо пронесе то "білому коні" до Верховної ради повернеться "я ні від кого не ховався", а якщо ні то "білетик до Ростова"
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03.02.2022 14:49 Відповісти
Убежал?

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03.02.2022 14:49 Відповісти
по трезвому "тихо в лес" и у трухина бы получилось
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03.02.2022 14:51 Відповісти
Під рубрикою 'Іх нрави'
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03.02.2022 14:52 Відповісти
ПОСАДІТЬ КРИСУ МОНАСТИРСЬКОГО разом із Кузьміних і Трухіним и Зеленським - бажано усіх з КОНФІСКАЦІЄЮ майна і забороною довічно займати державні посади!!!
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03.02.2022 14:54 Відповісти
Точно , в ліс звалив по-тихому
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03.02.2022 14:56 Відповісти
Ага, за "корабельними соснами" ховається.
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03.02.2022 17:16 Відповісти
Та давайте уже фото всех "ЗЕпутатов"...
Один хер рано-поздно искать придётся...
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03.02.2022 14:57 Відповісти
там всіх слуг можноав розшук оголошувати, а ще краще облаву на них зробити!
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03.02.2022 14:59 Відповісти
для начала - всем браслеты. И всех на освидетельствование. Потому что адекватные люди так себя не ведут
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03.02.2022 15:22 Відповісти
вот в эту жопу- осколочную гранату без чеки всунуть
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03.02.2022 15:25 Відповісти
Учитывая, что в НАБУ передали дело Трухина, то последний уже сел на чемоданы и куда-то на Израиль мажет лыжи.......
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03.02.2022 15:07 Відповісти
Всім слугам замість наліпок "Зе слуга народу" набити татушку, і поліції легше шукати і нарід з далека буде бачити кому дякувати за кінець епохи бідності
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Ну що, ідіоти, як вам новиє ліца?
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03.02.2022 15:10 Відповісти
В Україні,зазвичай, коли подають у розшук злочинців, морду ретушують.Може це не Кузміних?
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03.02.2022 15:12 Відповісти
якщо виявиться що втік до Мордору, то необхідно повісити десятьох його друзів з слуг народу. Ну або рандомних людей, але обов'язково з цієї партії.
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03.02.2022 15:14 Відповісти
та неее. он сидит в Киеве, а ищут его по всем остальным областям Украины. слуга же.
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03.02.2022 15:23 Відповісти
Тепер зав'яжіть НАБУ шарфом очі і розкручуючи, запитуйте:

- Де стоїш?
- На мосту.
- Що п'єш?
- Квас.
- Шукай три роки нас.
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03.02.2022 15:15 Відповісти
В лесу ищите...он уже свалил...по тихому...😀
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03.02.2022 15:16 Відповісти
Коли нарешті буде у розшуку оцей діяч
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03.02.2022 15:17 Відповісти
Це не діяч, а шкідник.
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03.02.2022 15:24 Відповісти
ай-я-я-й. за Порохом с повестками бегают по-пятам, а слугу нарида днём с огнём не сыщешь.
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03.02.2022 15:22 Відповісти
Каждый день что то новенькое со слугами.От скуки вумный прастый нарид точно не умрет.
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03.02.2022 15:26 Відповісти
нардеп находится в больнице, делает операцию по смене пола, женщиной в тюряге легче
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03.02.2022 15:27 Відповісти
Очко пусть расширит...,и смажет
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03.02.2022 16:08 Відповісти
а может и очко расширяет и женский орган пришивает- полный комплект
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03.02.2022 16:13 Відповісти
так будет и с Зеленским
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03.02.2022 15:29 Відповісти
Ваву (зебила верховного) потрусите и найдется
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03.02.2022 15:32 Відповісти
Весной всплывёт
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03.02.2022 15:33 Відповісти
В лугандоне.
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03.02.2022 16:17 Відповісти
А у цій зеленій банді є хоча б один, який не обі#рався??? Чи всі слуги та служниці підбирались по критеріям "тупий та пі'длий"???
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03.02.2022 15:33 Відповісти
Да вы все такие....
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03.02.2022 16:07 Відповісти
Так твои у власти)
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03.02.2022 21:29 Відповісти
Може тропами Чауса в Молдову "лікуватися" подався
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03.02.2022 15:39 Відповісти
НАБУ, а ви в лісі дивились?
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03.02.2022 15:51 Відповісти
Ушел в лес.
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03.02.2022 16:01 Відповісти
Ось таки - Слуги народу.
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03.02.2022 16:04 Відповісти
При Януковиче меньше брали.После майдана больные на головы правят,и берут сколько хотят,твари ненажорные.Чтоб поперек горлата взятка стала,на больных наживаются ,твари.
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03.02.2022 16:06 Відповісти
Ты что своих молодых рыгоаналов не узнал?)
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03.02.2022 21:30 Відповісти
Надо спросить у ОП про местонахождение депутата Кузьминых. Там должны знать.
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03.02.2022 16:09 Відповісти
Вот слуги обрадуются если он всплывет в рашке или в лугандоне… тогда надо будет всю фракцию во главе с агрохимией в отставку отправлять
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03.02.2022 16:17 Відповісти
А шо, вже потєрялі? Якісь ці дбр неловкі зовсім.
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03.02.2022 16:20 Відповісти
Шукайте у Феофанії під картатою ковдрочкою.
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03.02.2022 16:25 Відповісти
Пускай детехтивы НАБУ вечерком в "Велюр" заглянут, наверняка он там по вечерам скрывается у коликоклеты.
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03.02.2022 16:54 Відповісти
Ну так он же "жопу рвал", вот теперь в больничке жопу зашивает.
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03.02.2022 17:13 Відповісти
Напоминает 2014 -2015 года, когда преступников отпускали с браслетиками в лучшем случае, а они волшебным образом растворялись в сторону Расеи.
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03.02.2022 17:30 Відповісти
Та ну його нафіг... так просто "пропав"? А до того таке собі НАБУ НІЧОГО НЕ ЗМОГЛО ЗРОБИТИ?...
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03.02.2022 17:36 Відповісти
Не знаю, чи писав вже хтось про те, що "слуга"-втікач є рідним братом Олега Кузьміних - кіборга, комбата 79-ї аеромобільної бригади, який у січні 2015 р. потрапив у полон до орків у ДАПі (на фото).
Його брат Сергій (який зараз у бігах) був волонтером, після звільнення Олега з полону вони разом створили благодійний Фонд Братів Кузьміних. А тепер ось таке...
Вже неодноразово помічаю, що притомні в минулому люди після того, як зв'язуються зі Слугами, стають якимись скаженими.

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03.02.2022 18:17 Відповісти
Его брата Олега, когда он был в плену, россияне и сепары в пропагандистских целях очень пытались переманить на свою сторону. Предлагали огромные деньги, роскошную квартиру, высокую должность - он не предал и прошел через ужасы плена, побои и унижения, голод и тюремные камеры
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03.02.2022 21:31 Відповісти
Так. Я в курсі. Цікаво, чи підтримував Олег "похід" свого брата у "слуги"? І як він ставиться до цієї історії з хабарем і втечею?
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04.02.2022 00:11 Відповісти
Ось тільки зараз побачив вище про братів Олега і Сергія з посиланням на http://primiske.com.ua/2019/07/12/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4/ інтерв'ю з Сергієм від 12.07.2019. В тому інтерв'ю є таке:

- Сергію, чому Ви вирішили балотуватися до Верховної Ради і чому саме під егідою партії «Слуга народу»?
- У 2015 році, коли брата звільнили з полону, надходило багато пропозицій від різних політичних сил. Ми не побачили такої політичної сили, яка здатна радикально змінити країну. Зараз ми таку силу побачили. Меседжі, які виходять від партії «Слуга народу» і Президента Зеленського, нам зрозумілі і близькі.

Ну а далі, як я розумію, щось пішло не так...
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04.02.2022 00:32 Відповісти
Та з таким національним носом хіба знайдеш? Він вже на батьківщині, у Ізраїлі.
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03.02.2022 18:53 Відповісти
"Ловят? Как поймают,Якина на кол посадить,это первое дело,а уж опосля..." (с)
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03.02.2022 19:05 Відповісти
Особа яка спіймана "на гарячому" тобто факт злочину не потрібно доводити і є всі необхідні докази мала б постати перед судом і отримати покарання протягом 72 годин. І вже з місць позбавлення волі через адвокатів подавати апеляції. Відпускати на свободу пійманих на гарячому злочинців само по собі є злочином. Наш Кримінальний Кодекс писали злочинці для уникнення покарання а не юристи які мали б захищати громадян України від злочинних дій.
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04.02.2022 00:32 Відповісти
Вкрав велосипед - два місяці в ізоляторі, без права застави, чекаєш на суд.
Вкрав мільйони, будучи при владі - сфотографували, як трофейну рибку і відпустили🤦🤦🤦
Генії мля, дайте їм премію Дарвіна 😨
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04.02.2022 08:39 Відповісти
 
 