Украина сообщила Германии, какое оружие хотела бы получить, - Süddeutsche Zeitung
Украина в письме Министерству иностранных дел и обороны Германии просит федеральное правительство предоставить "системы оружия оборонного характера".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, в письме упомянуты зенитно-ракетные комплексы средней дальности, портативные зенитно-ракетные комплексы, противодронные пушки, приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и т.д. Отмечается, что правительство ФРГ отказывается давать оружие.
Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.
На фоне угрозы вторжения России начали снабжать оружие Украины США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.
У них есть, что нас интересует, - пусть скажут громко, почему они не дают нам оружие для ОБОРОНЫ. ЗРК, - это оружие оборонительное!
По-сути немцы, - подельники плешивого. И после падения путина откроется лавина информации о том сколько и где. Шредер, - это лишь вершина, там куда не плюнь в путинферштейна попадешь. Спасая путина, - они спасают себя... Но сколько Вовочке не виться, - все-равно укротят)))
Программа на заключительном этапе наиболее активно продвигалась именно госпожой Меркель, и именно Меркель изо всех сил уговоривала Януковича подписать ассоциацию, когда он наотрез отказался в последнюю минуту подписать договор на саммите в Вильнюсе.
Т.е. по факту именно Меркель и Германия сделали всё со своей стороны для сближения Украины с ЕС, даже с перспективами членства.
Что же и в какой момент у немцев изменилось после этого? Ведт изначально немцы играли именно против России на этом направлении, и никто особо за это не переживал.
замість німців схиляти до зрадництва їми обожнюгоного капстану?
марно згаяний час...
Воєн блін....
Wow - our Antonov An-225 Mriya is bringing something to Kyiv from Denmark
Is this what I'm thinking about?
Прийдеться уступить место бритам, их троллинг был шедеврален.
...социально поддержим... -- кайн проблэм.
...с кем нам горшки побить для начала?
Просто наш основной партнёр пилулей очень сильно просит, думаю нужно уважить)
Кто правит в Украине для Украины? ...не украинские националисты -- это точно.
Может вам, ещё разок в Киеве, между Консерваторией и Филармонией помайданить -- с учётом прошлых и нынешних проколов? -- я поддержу... -- не привыкать...
Слава Україні!
Сейчас оформилось два союза ось Германия-россия-Китай и "союзники". Напомнить чем преведущая война закончилась? Германия поставила не на ту лошадку, - расплата ОБЯЗАТЕЛЬНО будет.
История учит тому, что она нечему не учит=)
Чи у вас все гаразд?
И немцы быстро здуются
Київське метро! Уявляю що у львівському метро робиться..!
Задумайтесь о том.
Зеленский, команду на полноценную, официальную войну не даст. Не под то он заточен...
Мы это знаем -- знайте и вы.
Зеленский вот вообще никакой роли здесь не играет. Понятно, что Вова в первый же день тихонько в лес уйдет... Это вообще не вопрос, но русского мира в Украине НИКОГДА не будет, - это тоже не вопрос. А разговоры американцев о поддержке партизанского движения, - это намеренный слив путинскому окружению. Чтобы ротенберги даже не имели никаких сомнений, - Украину им никто не отдаст)
2. Последний "висерон" от КулЬОбы по поводу нашей усталости от их беспокойств за нашу безопасность... как-то.. Не гармонирует с проьбой на вооружение... Нет!?