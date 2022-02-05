Украина сообщила Германии, какое оружие хотела бы получить, - Süddeutsche Zeitung

Украина в письме Министерству иностранных дел и обороны Германии просит федеральное правительство предоставить "системы оружия оборонного характера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, в письме упомянуты зенитно-ракетные комплексы средней дальности, портативные зенитно-ракетные комплексы, противодронные пушки, приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и т.д. Отмечается, что правительство ФРГ отказывается давать оружие.

Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Читайте также: Геополитическая ситуация заставляет диверсифицировать поставки для минимизации зависимости от российского газа, - министр экономики ФРГ Габек

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали снабжать оружие Украины США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.