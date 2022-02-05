РУС
15 204 174

Украина сообщила Германии, какое оружие хотела бы получить, - Süddeutsche Zeitung

Украина сообщила Германии, какое оружие хотела бы получить, - Süddeutsche Zeitung

Украина в письме Министерству иностранных дел и обороны Германии просит федеральное правительство предоставить "системы оружия оборонного характера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, в письме упомянуты зенитно-ракетные комплексы средней дальности, портативные зенитно-ракетные комплексы, противодронные пушки, приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и т.д. Отмечается, что правительство ФРГ отказывается давать оружие.

Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали снабжать оружие Украины США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.

+28
Нет. Это не троллинг. Даже негативный результат в данном случае очень важен.
Это будет иметь значение потом, в послепутинском мире. Германии все вспомнят и загонят в маргинес, они еще будут платить репарации Украине, как платили евреям. Посол Мельник, - красава! Дерет путинферштейнов и в хвост и в гриву!
05.02.2022 21:56
+17
тут важно обозначить позиции. Мельник ставит немцев в неудобное положение, - это прекрасно!
Он лишает их возможности "быть за все хорошее после всего плохого". Любое их решение (дать/не дать) будет иметь значение в будущем. путин тянет Германию на дно!
05.02.2022 21:58
+12
Ольга @8wXgubVrwRiENgN





Київське метро! Уявляю що у львівському метро робиться..!
05.02.2022 22:46
В Німеччині дуже мала армія і немає багато зброї, пару десятків танків, два діючі підводних човни, просити треба тільки в США.
05.02.2022 21:57
изральские "спайки" сделаны кооперации с Германией. Весь изральский флот родом из Германии.
У них есть, что нас интересует, - пусть скажут громко, почему они не дают нам оружие для ОБОРОНЫ. ЗРК, - это оружие оборонительное!
показать весь комментарий
05.02.2022 22:00
Так пускай, хотя бы не мешают другим странам нам помогать
05.02.2022 22:44
От Ангелы с трудом все получали,а уж от нынешнего плешивого канцлера ничего хорошего ждать и надеяться не стоит.
05.02.2022 21:58
Дело в том, что Германия коррумпирована путиным по самое не могу.
По-сути немцы, - подельники плешивого. И после падения путина откроется лавина информации о том сколько и где. Шредер, - это лишь вершина, там куда не плюнь в путинферштейна попадешь. Спасая путина, - они спасают себя... Но сколько Вовочке не виться, - все-равно укротят)))
05.02.2022 22:32
Тогда вопрос следующий. Подписание ассоциации с ЕС Украины, Молдовы и Грузии состоялось благодаря "Восточному партнёрству" - программе постепенного объединения ЕС с восточно-европейскими странами, а именно, бывшим республикам СССР.
Программа на заключительном этапе наиболее активно продвигалась именно госпожой Меркель, и именно Меркель изо всех сил уговоривала Януковича подписать ассоциацию, когда он наотрез отказался в последнюю минуту подписать договор на саммите в Вильнюсе.
Т.е. по факту именно Меркель и Германия сделали всё со своей стороны для сближения Украины с ЕС, даже с перспективами членства.
Что же и в какой момент у немцев изменилось после этого? Ведт изначально немцы играли именно против России на этом направлении, и никто особо за это не переживал.
05.02.2022 23:21
Чомусь згадалося.

05.02.2022 22:00
а не краще було б цього листа надіслати країнам шо вже шлють допомогу,
замість німців схиляти до зрадництва їми обожнюгоного капстану?
марно згаяний час...
05.02.2022 22:01
А мені б гвинтівочка М16 не завадила
05.02.2022 22:03
Будеш нею в носі колупатись?
Воєн блін....
05.02.2022 22:08
Ти сьогодні в яку зміну?
05.02.2022 22:09
В твою
05.02.2022 22:29
🤣
05.02.2022 23:02 Ответить
Купи собі Zbroyar Z-15 нічим не гірша буде , а по ціні - як приклад від м-16 ((
05.02.2022 22:30
в 41 году нимчаки напали не на ссср, а на Украину, так шо с них репарации причитаются
05.02.2022 22:04
Illia Ponomarenko






Wow - our Antonov An-225 Mriya is bringing something to Kyiv from Denmark

Is this what I'm thinking about?

05.02.2022 22:04
Ну да, дойчеговорящая страна, типо "отдувается" за фрицев.
05.02.2022 22:29
Що таке дойчеговорящая, кацап? Мова - данська. Учи матчасть, лапоть
05.02.2022 23:35
Троллинг немцев не засчитан)
Прийдеться уступить место бритам, их троллинг был шедеврален.
05.02.2022 22:14
Пока у вас Верховный Главнокомандующий не появится -- вашими силами -- немцы Зелю вооружать и Беню легитимизировать не будут.
...социально поддержим... -- кайн проблэм.
05.02.2022 22:23
Извини, но ваше место возле параши...
05.02.2022 22:28
Мы при своих у вас -- главные торгово-экономические партнёры -- вместе с Россией и Китаем.
05.02.2022 22:36
Так мы же не для себя просим, а для лаптей, или вы уже с ними не дружите?)
05.02.2022 22:41
Для Германии Россия, не основной партнёр. А для вас -- основной.
...с кем нам горшки побить для начала?
05.02.2022 22:48
Да для начала вы хоть сами определитесь, вам с красивыми или богатыми.
Просто наш основной партнёр пилулей очень сильно просит, думаю нужно уважить)
05.02.2022 22:54
В Германии правят немецкие националисты -- для Германии.
Кто правит в Украине для Украины? ...не украинские националисты -- это точно.
Может вам, ещё разок в Киеве, между Консерваторией и Филармонией помайданить -- с учётом прошлых и нынешних проколов? -- я поддержу... -- не привыкать...
Слава Україні!
05.02.2022 23:09
ты, судя по всему, не понял, но это более глубокая история... Тут уже не до зе-баната.
Сейчас оформилось два союза ось Германия-россия-Китай и "союзники". Напомнить чем преведущая война закончилась? Германия поставила не на ту лошадку, - расплата ОБЯЗАТЕЛЬНО будет.
История учит тому, что она нечему не учит=)
05.02.2022 22:41
підлуваті,продажні і боягузливі бюргери знайшли ще одну відмазку...
05.02.2022 22:49
Не давайте повода для отмазок... ...и к вам потянутся руки с бабками и пушками...
Чи у вас все гаразд?
05.02.2022 22:54
Бойкот немецким товарам

И немцы быстро здуются
05.02.2022 22:31
Слезай с Мэрина -- залезай на МАЗ! *)
05.02.2022 22:38
нам потрібно не це в першу чергу, а протиракетну зброю. Бо 22.06.1941 не повториться з авіанальотів - почнеться з ракетного обстрілу, якщо не дай Боже почнеться.....
05.02.2022 22:39
Почему Украина преследует именно Германию, почему ничего не просят например у Франции. И вообще в мире почти 200 стран, а дали оружие только пять?
05.02.2022 22:45
Ольга @8wXgubVrwRiENgN





Київське метро! Уявляю що у львівському метро робиться..!
05.02.2022 22:46
Втім, зброя ще ніколи не спасала від війни, бо причина війни поляхає в сутності людської свідомості, в тому, що мавпа не стала людиною в повному змісті цього слова, що знаходяться мавпи, які хочуть жити за рахунок других мавп, а інші мавпи їм в цьому підгавкують....
05.02.2022 22:48
мавпи,на відміну від москалів,не вбивають"за територію".чужу.
05.02.2022 22:51
ще й як вбивали.....в трюмах з Африки до Нового Світу хто рабів-негрів віз? Може вам про колонії Німеччини, Англії, Іспанії згадати?
05.02.2022 23:04
Расскажи=) Весьма любопытно. Особенно, после глупости про оружие)
05.02.2022 23:31
Чепуху ты написал. Глупость несусветная, - Швейцарию оружие спасает вот уже 200 лет.
05.02.2022 23:30
скільки тої Швейцарії...Формально Гілер її не окупував вроді, однак нашпигована вона була по саме не балуй...
12.02.2022 08:02
Мордва тупорылая, шло бы ты отсюда
06.02.2022 04:35
Обращаю внимание общественности: вооружение поставляется не фронтовое, а скорее, партизанское!
Задумайтесь о том.
Зеленский, команду на полноценную, официальную войну не даст. Не под то он заточен...
Мы это знаем -- знайте и вы.
05.02.2022 22:51
Объявляет войну атакующая сторона, ты бы хоть базовые правила войны выучил)
05.02.2022 23:00
...совки и коммуняки, всегда воюют за мир во всём мире, без предупреждения...*)
05.02.2022 23:04
Чучело, а что такое "фронтовое вооружение" ?
Зеленский вот вообще никакой роли здесь не играет. Понятно, что Вова в первый же день тихонько в лес уйдет... Это вообще не вопрос, но русского мира в Украине НИКОГДА не будет, - это тоже не вопрос. А разговоры американцев о поддержке партизанского движения, - это намеренный слив путинскому окружению. Чтобы ротенберги даже не имели никаких сомнений, - Украину им никто не отдаст)
05.02.2022 23:48
Судя по тому, на каком языке мы с тоюой общаемся -- Русский Мир -- он везде: от Райхстага до твоей яранги в Родезии...*)
05.02.2022 23:51
Шо скромничаем?Ядерное и Спутниковую разведку,ввиду того с каким врагом нам случилось схлеснусться .
05.02.2022 22:57
🇷🇺🔞🔄🔞🇩🇪
05.02.2022 22:58
ЯО вы нам не обезпечите,бо,як шо Кадыровцы,почують смерт в Москве,то це конец Москве
05.02.2022 22:58
Німчаки як завжди є кремлефілами і кацапозбоченцями
05.02.2022 23:15
Ненадо их так прижимать к стенке , недипломатично это. И так все усе понимают, без этих жестов. Просто когда пойдет война , пойдут миллионы беженцев - немцы финансируют всяких деспотов, те развязывают войны - и Европа получает волны беженцев. И таким образом они сами топят свой корабль, сотрудничая с новыми фюрерами и национал-большевиками.
05.02.2022 23:34
Обязательно надо! Чтобы поддонки знали, что они поддонки! Посол Мельник, - это будующий Министр Иностранных Дел!
показать весь комментарий
Мельник занимается троллингом , не его это работа. А немцы с беженцами подсирают в первую очередь другим странам - то Турции с Грецией, сейчас - Польше с Румынией, Это гемморой на их границах ,а не немецких. С таким подходом евросоюз расколется и снова возведет границы между собой - но немцы либо тупые и не понимают этого и интересует только прыбыль сдесь и сейчас , либо сознательно хотят раскола евросоюза и отсоединения всех восточных государств от него(превращая правда при этом бывших союзников в потенциальных врагов). Тупые они в геополитике
05.02.2022 23:57
Фактически Мельник работает на опережение, он прививает немцам чувство вины перед украинцами. Их Израиль до сих пор доит за холокост, - это же им предстоит, но теперь уже перед Украиной!
05.02.2022 23:50
...открой рот -- закрой глаза...*)
06.02.2022 00:15
Німці непорядні будучи гарантами норманського формату, беручи учать у переговорах вони підтримували та підігравали кацапам, повелись як падлюки.
06.02.2022 00:30
Деяким "писакам" і "нашим і вашим" потрібно почитати історію московії і німців--тоді ви одержите відповідь на багато митань. А особливо за правління гітлера і сталіна.
06.02.2022 09:00
1. Вангую: немчура тут же побежала греметь ключами от своих оружеек. (ага... Щщ-ассс...)
2. Последний "висерон" от КулЬОбы по поводу нашей усталости от их беспокойств за нашу безопасность... как-то.. Не гармонирует с проьбой на вооружение... Нет!?
06.02.2022 11:59
Япония сообщила России, что может предоставить как гуманитарную помощь 100 тысяч ритуальных мечей для харакири
06.02.2022 14:19
