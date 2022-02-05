УКР
Україна повідомила Німеччині, яку зброю хотіла б отримати, - Süddeutsche Zeitung

Україна повідомила Німеччині, яку зброю хотіла б отримати, - Süddeutsche Zeitung

Україна в листі до Міністерства закордонних справ і оборони Німеччини просить федеральний уряд надати "системи зброї оборонного характеру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung, в листі згадані зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, портативні зенітно-ракетні комплекси, протидронні гармати, прилади нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо. Зазначається, що уряд ФРН відмовляється надавати зброю.

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Бундестагу від ХДС Кізеветтер виступив за "часткове" надання зброї Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

+28
Нет. Это не троллинг. Даже негативный результат в данном случае очень важен.
Это будет иметь значение потом, в послепутинском мире. Германии все вспомнят и загонят в маргинес, они еще будут платить репарации Украине, как платили евреям. Посол Мельник, - красава! Дерет путинферштейнов и в хвост и в гриву!
05.02.2022 21:54 Відповісти
05.02.2022 21:56 Відповісти
+17
тут важно обозначить позиции. Мельник ставит немцев в неудобное положение, - это прекрасно!
Он лишает их возможности "быть за все хорошее после всего плохого". Любое их решение (дать/не дать) будет иметь значение в будущем. путин тянет Германию на дно!
05.02.2022 21:58 Відповісти
05.02.2022 21:58 Відповісти
+12
Ольга @8wXgubVrwRiENgN





Київське метро! Уявляю що у львівському метро робиться..!
05.02.2022 22:46 Відповісти
05.02.2022 22:46 Відповісти
В Німеччині дуже мала армія і немає багато зброї, пару десятків танків, два діючі підводних човни, просити треба тільки в США.
05.02.2022 21:57 Відповісти
05.02.2022 21:57 Відповісти
изральские "спайки" сделаны кооперации с Германией. Весь изральский флот родом из Германии.
У них есть, что нас интересует, - пусть скажут громко, почему они не дают нам оружие для ОБОРОНЫ. ЗРК, - это оружие оборонительное!
05.02.2022 22:00 Відповісти
05.02.2022 22:00 Відповісти
Так пускай, хотя бы не мешают другим странам нам помогать
05.02.2022 22:44 Відповісти
05.02.2022 22:44 Відповісти
От Ангелы с трудом все получали,а уж от нынешнего плешивого канцлера ничего хорошего ждать и надеяться не стоит.
05.02.2022 21:58 Відповісти
05.02.2022 21:58 Відповісти
Дело в том, что Германия коррумпирована путиным по самое не могу.
По-сути немцы, - подельники плешивого. И после падения путина откроется лавина информации о том сколько и где. Шредер, - это лишь вершина, там куда не плюнь в путинферштейна попадешь. Спасая путина, - они спасают себя... Но сколько Вовочке не виться, - все-равно укротят)))
05.02.2022 22:32 Відповісти
05.02.2022 22:32 Відповісти
Тогда вопрос следующий. Подписание ассоциации с ЕС Украины, Молдовы и Грузии состоялось благодаря "Восточному партнёрству" - программе постепенного объединения ЕС с восточно-европейскими странами, а именно, бывшим республикам СССР.
Программа на заключительном этапе наиболее активно продвигалась именно госпожой Меркель, и именно Меркель изо всех сил уговоривала Януковича подписать ассоциацию, когда он наотрез отказался в последнюю минуту подписать договор на саммите в Вильнюсе.
Т.е. по факту именно Меркель и Германия сделали всё со своей стороны для сближения Украины с ЕС, даже с перспективами членства.
Что же и в какой момент у немцев изменилось после этого? Ведт изначально немцы играли именно против России на этом направлении, и никто особо за это не переживал.
05.02.2022 23:21 Відповісти
05.02.2022 23:21 Відповісти
Чомусь згадалося.

05.02.2022 22:00 Відповісти
05.02.2022 22:00 Відповісти
а не краще було б цього листа надіслати країнам шо вже шлють допомогу,
замість німців схиляти до зрадництва їми обожнюгоного капстану?
марно згаяний час...
05.02.2022 22:01 Відповісти
05.02.2022 22:01 Відповісти
А мені б гвинтівочка М16 не завадила
05.02.2022 22:03 Відповісти
05.02.2022 22:03 Відповісти
Будеш нею в носі колупатись?
Воєн блін....
05.02.2022 22:08 Відповісти
05.02.2022 22:08 Відповісти
Ти сьогодні в яку зміну?
05.02.2022 22:09 Відповісти
05.02.2022 22:09 Відповісти
В твою
05.02.2022 22:29 Відповісти
05.02.2022 22:29 Відповісти
🤣
05.02.2022 23:02 Відповісти
05.02.2022 23:02 Відповісти
Купи собі Zbroyar Z-15 нічим не гірша буде , а по ціні - як приклад від м-16 ((
05.02.2022 22:30 Відповісти
05.02.2022 22:30 Відповісти
в 41 году нимчаки напали не на ссср, а на Украину, так шо с них репарации причитаются
05.02.2022 22:04 Відповісти
05.02.2022 22:04 Відповісти
Illia Ponomarenko






Wow - our Antonov An-225 Mriya is bringing something to Kyiv from Denmark

Is this what I'm thinking about?

05.02.2022 22:04 Відповісти
05.02.2022 22:04 Відповісти
Ну да, дойчеговорящая страна, типо "отдувается" за фрицев.
05.02.2022 22:29 Відповісти
05.02.2022 22:29 Відповісти
Що таке дойчеговорящая, кацап? Мова - данська. Учи матчасть, лапоть
05.02.2022 23:35 Відповісти
05.02.2022 23:35 Відповісти
Троллинг немцев не засчитан)
Прийдеться уступить место бритам, их троллинг был шедеврален.
05.02.2022 22:14 Відповісти
05.02.2022 22:14 Відповісти
Пока у вас Верховный Главнокомандующий не появится -- вашими силами -- немцы Зелю вооружать и Беню легитимизировать не будут.
...социально поддержим... -- кайн проблэм.
05.02.2022 22:23 Відповісти
05.02.2022 22:23 Відповісти
Извини, но ваше место возле параши...
05.02.2022 22:28 Відповісти
05.02.2022 22:28 Відповісти
Мы при своих у вас -- главные торгово-экономические партнёры -- вместе с Россией и Китаем.
05.02.2022 22:36 Відповісти
05.02.2022 22:36 Відповісти
Так мы же не для себя просим, а для лаптей, или вы уже с ними не дружите?)
05.02.2022 22:41 Відповісти
05.02.2022 22:41 Відповісти
Для Германии Россия, не основной партнёр. А для вас -- основной.
...с кем нам горшки побить для начала?
05.02.2022 22:48 Відповісти
05.02.2022 22:48 Відповісти
Да для начала вы хоть сами определитесь, вам с красивыми или богатыми.
Просто наш основной партнёр пилулей очень сильно просит, думаю нужно уважить)
05.02.2022 22:54 Відповісти
05.02.2022 22:54 Відповісти
В Германии правят немецкие националисты -- для Германии.
Кто правит в Украине для Украины? ...не украинские националисты -- это точно.
Может вам, ещё разок в Киеве, между Консерваторией и Филармонией помайданить -- с учётом прошлых и нынешних проколов? -- я поддержу... -- не привыкать...
Слава Україні!
05.02.2022 23:09 Відповісти
05.02.2022 23:09 Відповісти
ты, судя по всему, не понял, но это более глубокая история... Тут уже не до зе-баната.
Сейчас оформилось два союза ось Германия-россия-Китай и "союзники". Напомнить чем преведущая война закончилась? Германия поставила не на ту лошадку, - расплата ОБЯЗАТЕЛЬНО будет.
История учит тому, что она нечему не учит=)
05.02.2022 22:41 Відповісти
05.02.2022 22:41 Відповісти
підлуваті,продажні і боягузливі бюргери знайшли ще одну відмазку...
05.02.2022 22:49 Відповісти
05.02.2022 22:49 Відповісти
Не давайте повода для отмазок... ...и к вам потянутся руки с бабками и пушками...
Чи у вас все гаразд?
05.02.2022 22:54 Відповісти
05.02.2022 22:54 Відповісти
Бойкот немецким товарам

И немцы быстро здуются
05.02.2022 22:31 Відповісти
05.02.2022 22:31 Відповісти
Слезай с Мэрина -- залезай на МАЗ! *)
05.02.2022 22:38 Відповісти
05.02.2022 22:38 Відповісти
нам потрібно не це в першу чергу, а протиракетну зброю. Бо 22.06.1941 не повториться з авіанальотів - почнеться з ракетного обстрілу, якщо не дай Боже почнеться.....
05.02.2022 22:39 Відповісти
05.02.2022 22:39 Відповісти
Почему Украина преследует именно Германию, почему ничего не просят например у Франции. И вообще в мире почти 200 стран, а дали оружие только пять?
05.02.2022 22:45 Відповісти
05.02.2022 22:45 Відповісти
Ольга @8wXgubVrwRiENgN





Київське метро! Уявляю що у львівському метро робиться..!
05.02.2022 22:46 Відповісти
05.02.2022 22:46 Відповісти
Втім, зброя ще ніколи не спасала від війни, бо причина війни поляхає в сутності людської свідомості, в тому, що мавпа не стала людиною в повному змісті цього слова, що знаходяться мавпи, які хочуть жити за рахунок других мавп, а інші мавпи їм в цьому підгавкують....
05.02.2022 22:48 Відповісти
05.02.2022 22:48 Відповісти
мавпи,на відміну від москалів,не вбивають"за територію".чужу.
05.02.2022 22:51 Відповісти
05.02.2022 22:51 Відповісти
ще й як вбивали.....в трюмах з Африки до Нового Світу хто рабів-негрів віз? Може вам про колонії Німеччини, Англії, Іспанії згадати?
05.02.2022 23:04 Відповісти
05.02.2022 23:04 Відповісти
Расскажи=) Весьма любопытно. Особенно, после глупости про оружие)
05.02.2022 23:31 Відповісти
05.02.2022 23:31 Відповісти
Чепуху ты написал. Глупость несусветная, - Швейцарию оружие спасает вот уже 200 лет.
05.02.2022 23:30 Відповісти
05.02.2022 23:30 Відповісти
скільки тої Швейцарії...Формально Гілер її не окупував вроді, однак нашпигована вона була по саме не балуй...
12.02.2022 08:02 Відповісти
12.02.2022 08:02 Відповісти
Мордва тупорылая, шло бы ты отсюда
06.02.2022 04:35 Відповісти
06.02.2022 04:35 Відповісти
Обращаю внимание общественности: вооружение поставляется не фронтовое, а скорее, партизанское!
Задумайтесь о том.
Зеленский, команду на полноценную, официальную войну не даст. Не под то он заточен...
Мы это знаем -- знайте и вы.
05.02.2022 22:51 Відповісти
05.02.2022 22:51 Відповісти
Объявляет войну атакующая сторона, ты бы хоть базовые правила войны выучил)
05.02.2022 23:00 Відповісти
05.02.2022 23:00 Відповісти
...совки и коммуняки, всегда воюют за мир во всём мире, без предупреждения...*)
05.02.2022 23:04 Відповісти
05.02.2022 23:04 Відповісти
Чучело, а что такое "фронтовое вооружение" ?
Зеленский вот вообще никакой роли здесь не играет. Понятно, что Вова в первый же день тихонько в лес уйдет... Это вообще не вопрос, но русского мира в Украине НИКОГДА не будет, - это тоже не вопрос. А разговоры американцев о поддержке партизанского движения, - это намеренный слив путинскому окружению. Чтобы ротенберги даже не имели никаких сомнений, - Украину им никто не отдаст)
05.02.2022 23:48 Відповісти
05.02.2022 23:48 Відповісти
Судя по тому, на каком языке мы с тоюой общаемся -- Русский Мир -- он везде: от Райхстага до твоей яранги в Родезии...*)
05.02.2022 23:51 Відповісти
05.02.2022 23:51 Відповісти
Шо скромничаем?Ядерное и Спутниковую разведку,ввиду того с каким врагом нам случилось схлеснусться .
05.02.2022 22:57 Відповісти
05.02.2022 22:57 Відповісти
🇷🇺🔞🔄🔞🇩🇪
05.02.2022 22:58 Відповісти
05.02.2022 22:58 Відповісти
ЯО вы нам не обезпечите,бо,як шо Кадыровцы,почують смерт в Москве,то це конец Москве
05.02.2022 22:58 Відповісти
05.02.2022 22:58 Відповісти
Німчаки як завжди є кремлефілами і кацапозбоченцями
05.02.2022 23:15 Відповісти
05.02.2022 23:15 Відповісти
Ненадо их так прижимать к стенке , недипломатично это. И так все усе понимают, без этих жестов. Просто когда пойдет война , пойдут миллионы беженцев - немцы финансируют всяких деспотов, те развязывают войны - и Европа получает волны беженцев. И таким образом они сами топят свой корабль, сотрудничая с новыми фюрерами и национал-большевиками.
05.02.2022 23:34 Відповісти
05.02.2022 23:34 Відповісти
Обязательно надо! Чтобы поддонки знали, что они поддонки! Посол Мельник, - это будующий Министр Иностранных Дел!
05.02.2022 23:49 Відповісти
05.02.2022 23:49 Відповісти
Мельник занимается троллингом , не его это работа. А немцы с беженцами подсирают в первую очередь другим странам - то Турции с Грецией, сейчас - Польше с Румынией, Это гемморой на их границах ,а не немецких. С таким подходом евросоюз расколется и снова возведет границы между собой - но немцы либо тупые и не понимают этого и интересует только прыбыль сдесь и сейчас , либо сознательно хотят раскола евросоюза и отсоединения всех восточных государств от него(превращая правда при этом бывших союзников в потенциальных врагов). Тупые они в геополитике
05.02.2022 23:57 Відповісти
05.02.2022 23:57 Відповісти
Фактически Мельник работает на опережение, он прививает немцам чувство вины перед украинцами. Их Израиль до сих пор доит за холокост, - это же им предстоит, но теперь уже перед Украиной!
05.02.2022 23:50 Відповісти
05.02.2022 23:50 Відповісти
...открой рот -- закрой глаза...*)
06.02.2022 00:15 Відповісти
06.02.2022 00:15 Відповісти
Німці непорядні будучи гарантами норманського формату, беручи учать у переговорах вони підтримували та підігравали кацапам, повелись як падлюки.
06.02.2022 00:30 Відповісти
06.02.2022 00:30 Відповісти
Деяким "писакам" і "нашим і вашим" потрібно почитати історію московії і німців--тоді ви одержите відповідь на багато митань. А особливо за правління гітлера і сталіна.
06.02.2022 09:00 Відповісти
06.02.2022 09:00 Відповісти
1. Вангую: немчура тут же побежала греметь ключами от своих оружеек. (ага... Щщ-ассс...)
2. Последний "висерон" от КулЬОбы по поводу нашей усталости от их беспокойств за нашу безопасность... как-то.. Не гармонирует с проьбой на вооружение... Нет!?
06.02.2022 11:59 Відповісти
06.02.2022 11:59 Відповісти
Япония сообщила России, что может предоставить как гуманитарную помощь 100 тысяч ритуальных мечей для харакири
06.02.2022 14:19 Відповісти
06.02.2022 14:19 Відповісти
