Україна повідомила Німеччині, яку зброю хотіла б отримати, - Süddeutsche Zeitung

Україна в листі до Міністерства закордонних справ і оборони Німеччини просить федеральний уряд надати "системи зброї оборонного характеру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung, в листі згадані зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, портативні зенітно-ракетні комплекси, протидронні гармати, прилади нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо. Зазначається, що уряд ФРН відмовляється надавати зброю.

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.