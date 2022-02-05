Україна повідомила Німеччині, яку зброю хотіла б отримати, - Süddeutsche Zeitung
Україна в листі до Міністерства закордонних справ і оборони Німеччини просить федеральний уряд надати "системи зброї оборонного характеру".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung, в листі згадані зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, портативні зенітно-ракетні комплекси, протидронні гармати, прилади нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо. Зазначається, що уряд ФРН відмовляється надавати зброю.
Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.
На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.
Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.
У них есть, что нас интересует, - пусть скажут громко, почему они не дают нам оружие для ОБОРОНЫ. ЗРК, - это оружие оборонительное!
По-сути немцы, - подельники плешивого. И после падения путина откроется лавина информации о том сколько и где. Шредер, - это лишь вершина, там куда не плюнь в путинферштейна попадешь. Спасая путина, - они спасают себя... Но сколько Вовочке не виться, - все-равно укротят)))
Программа на заключительном этапе наиболее активно продвигалась именно госпожой Меркель, и именно Меркель изо всех сил уговоривала Януковича подписать ассоциацию, когда он наотрез отказался в последнюю минуту подписать договор на саммите в Вильнюсе.
Т.е. по факту именно Меркель и Германия сделали всё со своей стороны для сближения Украины с ЕС, даже с перспективами членства.
Что же и в какой момент у немцев изменилось после этого? Ведт изначально немцы играли именно против России на этом направлении, и никто особо за это не переживал.
замість німців схиляти до зрадництва їми обожнюгоного капстану?
марно згаяний час...
Воєн блін....
Wow - our Antonov An-225 Mriya is bringing something to Kyiv from Denmark
Is this what I'm thinking about?
Прийдеться уступить место бритам, их троллинг был шедеврален.
...социально поддержим... -- кайн проблэм.
...с кем нам горшки побить для начала?
Просто наш основной партнёр пилулей очень сильно просит, думаю нужно уважить)
Кто правит в Украине для Украины? ...не украинские националисты -- это точно.
Может вам, ещё разок в Киеве, между Консерваторией и Филармонией помайданить -- с учётом прошлых и нынешних проколов? -- я поддержу... -- не привыкать...
Слава Україні!
Сейчас оформилось два союза ось Германия-россия-Китай и "союзники". Напомнить чем преведущая война закончилась? Германия поставила не на ту лошадку, - расплата ОБЯЗАТЕЛЬНО будет.
История учит тому, что она нечему не учит=)
Чи у вас все гаразд?
И немцы быстро здуются
Київське метро! Уявляю що у львівському метро робиться..!
Задумайтесь о том.
Зеленский, команду на полноценную, официальную войну не даст. Не под то он заточен...
Мы это знаем -- знайте и вы.
Зеленский вот вообще никакой роли здесь не играет. Понятно, что Вова в первый же день тихонько в лес уйдет... Это вообще не вопрос, но русского мира в Украине НИКОГДА не будет, - это тоже не вопрос. А разговоры американцев о поддержке партизанского движения, - это намеренный слив путинскому окружению. Чтобы ротенберги даже не имели никаких сомнений, - Украину им никто не отдаст)
2. Последний "висерон" от КулЬОбы по поводу нашей усталости от их беспокойств за нашу безопасность... как-то.. Не гармонирует с проьбой на вооружение... Нет!?