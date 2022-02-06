Макрон намерен выработать с Путиным "исторические решения" по безопасности Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.
"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным, и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов", - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что именно с таким настроением направляется в понедельник в Москву.
"Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС", - сказал французский президент.
По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства".
"Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", - продолжил президент.
"Мы, европейцы, должны контролировать период после холодной войны, потому что у нас есть друзья - суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией", - считает Макрон.
По его словам, необходимо защищать "европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир".
"Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны", - подчеркнул президент Франции.
В прошлую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.
Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.
"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.
И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
_Мразь, сообщник людоедов!
Як же їм всим не соромно спілкуватися з ним, тиснути руку, посміхатися....
Одні нікчеми серед політиків...темні часи(
для Грузии решения -- она потеряла 25% своей территории.
И если бы не США , то ....... армию РФ не остановили бы в одном марше
до Тбилиси.
К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск (отнюдь не грузинские) существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня ведения боевых действий руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит. - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
Я щас блевааану!!! Слышь, Макарон, к кому ты призываешь проявлять уважение? К кремлевскому Фюреру который миллионы людей по всему миру уничтожил а десятки миллионов сделал бездомными беженцами? Да ты Гнида такая же как Х***ло.
проте, він пукає тільки в спеціальні пакетики, щоб вороги не заволоділи "русскім духом"
Анекдот - плывет крокодил, на берегу сидит обезьяна - ну и рожа, говорит обезьяна. Крокодил хвостом махнул и обезьяна улетела. И так постоянно. Плывет крокодил очередной раз, обезьяна говорит - ну ты в курсе.
Предлагаю начинать все переговоры с путиным начинать с этой фразы.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490333639749550084 13 мин
Vasil Baziv Ще ніколи Орда-Росія так не падала ниць за 700 років,як минулого тижня Коли путін приповз перед китайським імператором Так востаннє робили московські князі перед великим ханом Золотоі орди у 14 столітті Перша ознака падіння москов\васала- Дань
@GadzillaStrong
·
https://twitter.com/GadzillaStrong/status/1490215013973385216 8 ч
В западной прессе. Все уже давно понимают, кто хозяин путинской РФ...
Как можно говорить о безопасности с главным нарушителем этой безопасности?
6 февраля в 16:25
Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу
То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.
Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.
Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.
Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.
Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!
И так:
Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский
Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.
У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!
Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.
Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.
На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.
По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.
Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:
Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом от 3 до 3,7 млрд. долларов в год.
Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.
И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.
В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.
А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?
Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.
Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.
Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.
Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.
Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.
По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.
Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.
В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.
Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.
Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Если ты даёшь кому-то сигнал что уважение зарабатывается агрессией или насилием, то тогда не жалуйся что к тебе это применят.
Какое уважение к росси если Россия давно вылезла за свои границы??
- Ага. Правила - це якраз саме те, що завжди цікавило паРашу. (Сарказм) Макрон - ідіот.
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни."
- Еге, "вєлікій народ" та його "вєлікій кормчій" ВВХ. Макрон нагадує ось цього персонажа: