Макрон намерен выработать с Путиным "исторические решения" по безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.

"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным, и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов", - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что именно с таким настроением направляется в понедельник в Москву.

"Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС", - сказал французский президент.

По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства".

Читайте также: Великобритания и Франция будут совместно работать над новыми санкциями против РФ

"Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", - продолжил президент.

"Мы, европейцы, должны контролировать период после холодной войны, потому что у нас есть друзья - суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией", - считает Макрон.

Читайте также: Трюдо и Макрон обсудили скопление российских войск вблизи Украины

По его словам, необходимо защищать "европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир".

"Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны", - подчеркнул президент Франции.

В прошлую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.

Читайте также: Макрон, Шольц и Дуда встретятся в Берлине 8 февраля, главная тема – Украина, - RMF24