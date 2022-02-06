РУС
9 994 77

Макрон намерен выработать с Путиным "исторические решения" по безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.

"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным, и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов", - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что именно с таким настроением направляется в понедельник в Москву.

"Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС", - сказал французский президент.

По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства".

"Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", - продолжил президент.

"Мы, европейцы, должны контролировать период после холодной войны, потому что у нас есть друзья - суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией", - считает Макрон.

По его словам, необходимо защищать "европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир".

"Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны", - подчеркнул президент Франции.

В прошлую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.

Автор: 

россия (97355) Макрон Эмманюэль (1457)
+25
Макарон уже столько раз ездил на свидание к Х***лу что скоро родит от него ребенка
показать весь комментарий
06.02.2022 15:44 Ответить
+21
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни", - наголосив президент Франції.
Я щас блевааану!!! Слышь, Макарон, к кому ты призываешь проявлять уважение? К кремлевскому Фюреру который миллионы людей по всему миру уничтожил а десятки миллионов сделал бездомными беженцами? Да ты Гнида такая же как Х***ло.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:50 Ответить
+19
Макроша решил проявить себя миротворцем? типа саркози?)) Предлагаю макроше сходить нахер и там поискать "великий рюский народ" и "исторические травмы" рассеи))
показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.

"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM

показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
Макарон і є макароном...
показать весь комментарий
06.02.2022 15:56 Ответить
Курица с лисой разработают рецепт жареного ципленка?
показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
или даже так - хорек с лисой усовершенствуют охрану курятника)))
показать весь комментарий
06.02.2022 16:08 Ответить
Макроша решил проявить себя миротворцем? типа саркози?)) Предлагаю макроше сходить нахер и там поискать "великий рюский народ" и "исторические травмы" рассеи))
показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
У мароши вибори на носі, портібні результати, ось і вся миротворчість.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:46 Ответить
"...має вестись з повагою та розумінням Росії"
_Мразь, сообщник людоедов!
показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
Макарон уже столько раз ездил на свидание к Х***лу что скоро родит от него ребенка
показать весь комментарий
06.02.2022 15:44 Ответить
Може йому так більше подобається, ніж з бабуською спати
показать весь комментарий
06.02.2022 15:47 Ответить
Так она вроде транс. Значит ему просто нравятся плешивые старикашки.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:48 Ответить
He's Hobson choice. Worse luck !
показать весь комментарий
06.02.2022 18:11 Ответить
Не вийде)) він ******** стареньких жінок...)))
показать весь комментарий
06.02.2022 19:35 Ответить
Да у него фиктивный брак. Не с мужиком же ему ходить на официальные мероприятия
показать весь комментарий
06.02.2022 19:58 Ответить
)))))
показать весь комментарий
06.02.2022 20:25 Ответить
Консерва сделала бабах
показать весь комментарий
06.02.2022 15:45 Ответить
Путін злодій. Мяко кажучи.
Як же їм всим не соромно спілкуватися з ним, тиснути руку, посміхатися....
Одні нікчеми серед політиків...темні часи(
показать весь комментарий
06.02.2022 15:46 Ответить
Фрицы с жабоедами добросовестно водили Украину за нос, изображая дружественные народы, ЦЕЛЫХ ДОЛГИХ СЕМЬ ЛЕТ!!! Невыполнение руSSо-фашистами их части соглашения чисто на совести "союзничков". Как они нас раньше не слили?!!
показать весь комментарий
06.02.2022 15:46 Ответить
Так раньше у них осла президента не было.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:47 Ответить
Вот только Зеленский вскрыл эти консервы, а политическая глыба не замечал
показать весь комментарий
06.02.2022 15:49 Ответить
Порошенко смог из этого стада любителей ***** и газпромовских денег сколотить антипутинскую коалицию и заставить их ввести санкции и регулярно их продлевать. он пробил брешь в эмбарго на поставки вооружений в Украину. при нем начались закупки связи, бпла и прочего.. Так что сиди, сопи дальше в две дырки. может за умного сойдешь))
показать весь комментарий
06.02.2022 15:54 Ответить
Что он там вскрыл? Новую дозу разве что. А то что он повторяет кацапские мантры ,так это даже такой как ты видит. Но не можешь признать это, ведь тогда не получишь свои кровавые рубли.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:57 Ответить
Це треба ж так вивернути! Зєлєнскій обіцяв закінчити війну за шість місяців, а виявляється він «викриває консерви»?! Ви там всі наркомани?!
показать весь комментарий
06.02.2022 16:04 Ответить
Какие бл травмы он у козьих морд увидел? А пора бы уже нанести реальную травму этим ссыкливым мокшам.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:46 Ответить
С людоедом о вегетарианстве разговаривать бессмысленно
показать весь комментарий
06.02.2022 15:47 Ответить
буба считает иначе. хочет заглянуть в глаза
показать весь комментарий
06.02.2022 16:13 Ответить
Уже один " Француз"( еврейского происхождения)=Саркози виработал
для Грузии решения -- она потеряла 25% своей территории.
И если бы не США , то ....... армию РФ не остановили бы в одном марше
до Тбилиси.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:50 Ответить
точніше, якби не українські розрахунки ППО...

К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск (отнюдь не грузинские) существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня ведения боевых действий руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит. - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
показать весь комментарий
06.02.2022 16:10 Ответить
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни", - наголосив президент Франції.
Я щас блевааану!!! Слышь, Макарон, к кому ты призываешь проявлять уважение? К кремлевскому Фюреру который миллионы людей по всему миру уничтожил а десятки миллионов сделал бездомными беженцами? Да ты Гнида такая же как Х***ло.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:50 Ответить
Не вірю я цьому МАКАРОНУ....
показать весь комментарий
06.02.2022 15:50 Ответить
Макрон это домашний пудель Путина.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:54 Ответить
Болонка
показать весь комментарий
06.02.2022 16:23 Ответить
Тобто Макрон хоче вирішувати справи безпеки в Жвропі із диктатором і ща рахунок країни із демократично обраною владою?! -Євро щурі.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:02 Ответить
Все что сделали ети евролиберасты которые призывали увидеть мир в глазах Х***ла так ето к потере крыма, дамбаса и нынешней ситуации когда Европа оказалась на гране войны. И если бы не Великобритания и США которые к моему удивлению буквально на следующий же деньь прислали Украине современное вооружение то сейчас бы Х***ло уже бомбило Киев а евролиберасты призывали бы Украину капитулировать чтобы якобы избежать жертв
показать весь комментарий
06.02.2022 16:03 Ответить
************.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:04 Ответить
з путєном можна виробити тільки кишкові гази
проте, він пукає тільки в спеціальні пакетики, щоб вороги не заволоділи "русскім духом"
показать весь комментарий
06.02.2022 16:07 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 16:07 Ответить
розкажи, макарон, як зрозуміти паризького гопніка, що згвалтує твою дружину? тоді я подумаю про те, як зрозуміти косорилих вбивць...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:08 Ответить
То може віддати мокшам ісконна-руцкіє зємлі лазурного берегу. Там російська еліта скупила нерухомість ще після революції 1917 та і в бурних 90-х не хило скупили Лазурний берег Франції
показать весь комментарий
06.02.2022 16:08 Ответить
Чи кукохою також поїхав, чи жаб переїв? Невже Пуйло так "травмувався" що шантажує США і НАТО, виставляє вам в Європі якісь "червоні лінії"?
показать весь комментарий
06.02.2022 16:10 Ответить
От же ж гнида жабоїдська. Тьху,пля...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:11 Ответить
"Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО чи ЄС", - сказав французький президент. на..уй це на мацкву французьский членосос.Якщо геополітична мета не Україна ,то цим французьский жабоїд вказує на те,що він є прорашистський холуй.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:11 Ответить
Эмманюэль Глиномес
показать весь комментарий
06.02.2022 16:12 Ответить
Для начала надо перевести песню про путина на понятный всем язык избежав наездов всяких контор.
Анекдот - плывет крокодил, на берегу сидит обезьяна - ну и рожа, говорит обезьяна. Крокодил хвостом махнул и обезьяна улетела. И так постоянно. Плывет крокодил очередной раз, обезьяна говорит - ну ты в курсе.
Предлагаю начинать все переговоры с путиным начинать с этой фразы.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:16 Ответить
Это у них на генном уровне, с фашистами бухали за одним столом, нам этого не понять😁
показать весь комментарий
06.02.2022 16:19 Ответить
О какой безопасности можно договорится с диктатором с имперскими амбициями?
показать весь комментарий
06.02.2022 16:24 Ответить
А где в этом "спиче" Приднестровье, Крым, Севастополь, ОРДЛО, Карабах, Абхазия, Юж. Осетия. Нападение РФ на Грузию, Молдову и Украину... мир и безопасность одна для всех.. и "де" " Павлины говоришь.... ну да... ( или может подскажешь на кого Грузия, Молдова и Украина нападали начиная с 1991 года, развала союза. Очередной болтун.. у нас своих таких как блох на шавке.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:24 Ответить
Франція разок вже виробляла ''історичні рішення'' щодо безпеки Європи з Гітлером. Ну покуканювали німці француженок мальоха , зато не в концлагєрях.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:25 Ответить
Уже Саркозі у 2008 році виробив... Чомусь пригадалась українська приказка:"Наробив, як кіт на глині"...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:27 Ответить
шо, всё таки отсосёт! а шольц не ревнивый?
показать весь комментарий
06.02.2022 16:39 Ответить
Генная молификация полового члена у французов до 40 см - вот залог их победы. Иначе никак.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:43 Ответить
А что там вирішувати? убрал войска с Домбасса уплатил репарацию за убитых и разрушение и все, что там еще надо вирішуваты?
показать весь комментарий
06.02.2022 16:50 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490333639749550084 13 мин



Vasil Baziv Ще ніколи Орда-Росія так не падала ниць за 700 років,як минулого тижня Коли путін приповз перед китайським імператором Так востаннє робили московські князі перед великим ханом Золотоі орди у 14 столітті Перша ознака падіння москов\васала- Дань
показать весь комментарий
06.02.2022 16:51 Ответить
Gadzilla bloger


@GadzillaStrong

·
https://twitter.com/GadzillaStrong/status/1490215013973385216 8 ч



В западной прессе. Все уже давно понимают, кто хозяин путинской РФ...

показать весь комментарий
06.02.2022 16:53 Ответить
Смешались в кучу кони, люди...
Как можно говорить о безопасности с главным нарушителем этой безопасности?
показать весь комментарий
06.02.2022 17:03 Ответить
Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу

6 февраля в 16:25






Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу

То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.

Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.

Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.

Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.

Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!

И так:

Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский

Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.

У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!

Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.

Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.

На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.

По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.

Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:

Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом от 3 до 3,7 млрд. долларов в год.

Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.

И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.

В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.

А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?

Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.

Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.

Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.

Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.

Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.

По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.

Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.

В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.

Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.

Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показать весь комментарий
06.02.2022 17:05 Ответить
ЕС вступит в "таежный союз", или только Франция?
показать весь комментарий
06.02.2022 17:12 Ответить
Омикрон или Омакрон что страшнее
показать весь комментарий
06.02.2022 17:16 Ответить
Новий Деладьє уже є. Залишилося знвйти нового Чемберлена.
показать весь комментарий
06.02.2022 17:31 Ответить
Их есть, и не один.
показать весь комментарий
06.02.2022 17:58 Ответить
Зеля- Чемберлен, тільки дурний Чемберлен. Той би до Карабаса Барабаса в рабство не йшов.
показать весь комментарий
06.02.2022 18:07 Ответить
Макрон і Зеленський перебільшують власні можливості особистого позитивного впливу на поведінку Путіна, не зважаючи на те, що вона повністю підпорядкована стратегічному плану розвитку держави.
показать весь комментарий
06.02.2022 18:03 Ответить
Такий самовлюблений нарцис як і шмаркля!
показать весь комментарий
06.02.2022 18:05 Ответить
Макрон: "Великий народ. Велика держава." Людей-невільників, - багато. Вільних - одиниці. Смішно говорити про "Великий народ." Територія Росії, дійсно , велика... , навіть, величезна. Запаси природніх ресурсів, ядерної і звичайної зброї "забагато." Економіка, науковий прогрес в загоні. Названа Макроном "великою державою,"Росія має в рази меньше ВВП "маленької" Південої Кореї.
показать весь комментарий
06.02.2022 18:33 Ответить
самое лучше что может сделать мерзкий извращенец Макарон для Украины и остального мира, убица аб стенку,вместе с дедушкой с половым органом бабушки
показать весь комментарий
06.02.2022 19:38 Ответить
"історичне рішення для безпеки Європи" від макрона це запхати Україну назад до расєї, іншого путєн не сприймає...
показать весь комментарий
06.02.2022 19:39 Ответить
безпека европи за рахунок України...чи надовго
показать весь комментарий
06.02.2022 20:05 Ответить
Все шло хорошо, пока я не дочитал до "при уважении России".

Если ты даёшь кому-то сигнал что уважение зарабатывается агрессией или насилием, то тогда не жалуйся что к тебе это применят.
Какое уважение к росси если Россия давно вылезла за свои границы??
показать весь комментарий
06.02.2022 22:05 Ответить
Макрон: "Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО чи ЄС."
- Ага. Правила - це якраз саме те, що завжди цікавило паРашу. (Сарказм) Макрон - ідіот.
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни."
- Еге, "вєлікій народ" та його "вєлікій кормчій" ВВХ. Макрон нагадує ось цього персонажа:

показать весь комментарий
06.02.2022 22:22 Ответить
А для этого нужно позволить рософашикам убивать украинцев!
показать весь комментарий
06.02.2022 22:59 Ответить
Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным
показать весь комментарий
06.02.2022 23:33 Ответить
оно хоть умеет чистить шеретовку?
показать весь комментарий
07.02.2022 02:30 Ответить
Кацапы и то ладнi виробити з Путіним "історичні рішення" -отправили его на таукхитайскую аленьяду в надежде на омикрон. ЗЫ... шо там рассусоливать с тем о-Макроном.
показать весь комментарий
07.02.2022 02:29 Ответить
Понимальник хренов
показать весь комментарий
07.02.2022 07:51 Ответить
 
 