Великобритания и Франция будут совместно работать над новыми санкциями против РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Британии.

Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев на прошлой неделе. Лидеры согласились с тем, что поиск дипломатического урегулирования нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей.

"Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, чтобы обеспечить полную защиту союзников от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни происходили.

Премьер-министр Великобритании еще раз подчеркнул президенту Макрону свою готовность работать с Францией над общей проблемой нелегальной миграции в Ла-Манше. Лидеры согласились с необходимостью сотрудничества, чтобы остановить торговцев людьми.

Напомним, 1 февраля премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев на следующей неделе, 8 февраля.

