УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4329 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 994 77

Макрон хоче виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Макрон хоче виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що пошук взаємоприйнятних рішень для європейської безпеки має вестись з повагою та розумінням Росії.

"Я завжди підтримував глибокий діалог з президентом Путіним і наша відповідальність у тому, щоби виробити історичні рішення. Я вважаю, що президент Путін до цього готовий", - заявив Макрон в інтерв'ю щотижневій газеті Le Journal du dimanche, передає Цензор.НЕТ із посиалнням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що саме з таким настроєм прямує у понеділок до Москви.

"Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО чи ЄС", – сказав французький президент.

На його думку, ефективний та стійкий діалог Заходу з Росією "не може і не повинен відбуватися через ослаблення будь-якої європейської держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія та Франція будуть спільно працювати над новими санкціями проти РФ

"Забезпечення та гарантії безпеки країн Балтії, Польщі або Румунії є важливими та першочерговими. Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно ставити питання про свою власну безпеку", - продовжив президент.

"Ми, європейці, повинні контролювати період після "холодної війни", тому що у нас є друзі - суверенні європейські держави, які здобули свою незалежність тридцять років тому і які живуть все ще свіжими спогадами про травмуючі відносини з Росією", - вважає Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо та Макрон обговорили скупчення російських військ поблизу України

За його словами, необхідно захищати "європейських братів, пропонуючи новий баланс, здатний зберегти їм суверенітет та мир".

"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни", - наголосив президент Франції.

Минулої п'ятниці повідомлялося, що Макрон відвідає Росію 7 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Шольц та Дуда зустрінуться в Берліні 8 лютого, головна тема - Україна, - RMF24

Автор: 

росія (67966) Макрон Емманюель (1610)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Макарон уже столько раз ездил на свидание к Х***лу что скоро родит от него ребенка
показати весь коментар
06.02.2022 15:44 Відповісти
+21
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни", - наголосив президент Франції.
Я щас блевааану!!! Слышь, Макарон, к кому ты призываешь проявлять уважение? К кремлевскому Фюреру который миллионы людей по всему миру уничтожил а десятки миллионов сделал бездомными беженцами? Да ты Гнида такая же как Х***ло.
показати весь коментар
06.02.2022 15:50 Відповісти
+19
Макроша решил проявить себя миротворцем? типа саркози?)) Предлагаю макроше сходить нахер и там поискать "великий рюский народ" и "исторические травмы" рассеи))
показати весь коментар
06.02.2022 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.

"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM

показати весь коментар
06.02.2022 15:42 Відповісти
Макарон і є макароном...
показати весь коментар
06.02.2022 15:56 Відповісти
Курица с лисой разработают рецепт жареного ципленка?
показати весь коментар
06.02.2022 15:42 Відповісти
или даже так - хорек с лисой усовершенствуют охрану курятника)))
показати весь коментар
06.02.2022 16:08 Відповісти
Макроша решил проявить себя миротворцем? типа саркози?)) Предлагаю макроше сходить нахер и там поискать "великий рюский народ" и "исторические травмы" рассеи))
показати весь коментар
06.02.2022 15:42 Відповісти
У мароши вибори на носі, портібні результати, ось і вся миротворчість.
показати весь коментар
06.02.2022 15:46 Відповісти
"...має вестись з повагою та розумінням Росії"
_Мразь, сообщник людоедов!
показати весь коментар
06.02.2022 15:42 Відповісти
Макарон уже столько раз ездил на свидание к Х***лу что скоро родит от него ребенка
показати весь коментар
06.02.2022 15:44 Відповісти
Може йому так більше подобається, ніж з бабуською спати
показати весь коментар
06.02.2022 15:47 Відповісти
Так она вроде транс. Значит ему просто нравятся плешивые старикашки.
показати весь коментар
06.02.2022 15:48 Відповісти
He's Hobson choice. Worse luck !
показати весь коментар
06.02.2022 18:11 Відповісти
Не вийде)) він ******** стареньких жінок...)))
показати весь коментар
06.02.2022 19:35 Відповісти
Да у него фиктивный брак. Не с мужиком же ему ходить на официальные мероприятия
показати весь коментар
06.02.2022 19:58 Відповісти
)))))
показати весь коментар
06.02.2022 20:25 Відповісти
Консерва сделала бабах
показати весь коментар
06.02.2022 15:45 Відповісти
Путін злодій. Мяко кажучи.
Як же їм всим не соромно спілкуватися з ним, тиснути руку, посміхатися....
Одні нікчеми серед політиків...темні часи(
показати весь коментар
06.02.2022 15:46 Відповісти
Фрицы с жабоедами добросовестно водили Украину за нос, изображая дружественные народы, ЦЕЛЫХ ДОЛГИХ СЕМЬ ЛЕТ!!! Невыполнение руSSо-фашистами их части соглашения чисто на совести "союзничков". Как они нас раньше не слили?!!
показати весь коментар
06.02.2022 15:46 Відповісти
Так раньше у них осла президента не было.
показати весь коментар
06.02.2022 15:47 Відповісти
Вот только Зеленский вскрыл эти консервы, а политическая глыба не замечал
показати весь коментар
06.02.2022 15:49 Відповісти
Порошенко смог из этого стада любителей ***** и газпромовских денег сколотить антипутинскую коалицию и заставить их ввести санкции и регулярно их продлевать. он пробил брешь в эмбарго на поставки вооружений в Украину. при нем начались закупки связи, бпла и прочего.. Так что сиди, сопи дальше в две дырки. может за умного сойдешь))
показати весь коментар
06.02.2022 15:54 Відповісти
Что он там вскрыл? Новую дозу разве что. А то что он повторяет кацапские мантры ,так это даже такой как ты видит. Но не можешь признать это, ведь тогда не получишь свои кровавые рубли.
показати весь коментар
06.02.2022 15:57 Відповісти
Це треба ж так вивернути! Зєлєнскій обіцяв закінчити війну за шість місяців, а виявляється він «викриває консерви»?! Ви там всі наркомани?!
показати весь коментар
06.02.2022 16:04 Відповісти
Какие бл травмы он у козьих морд увидел? А пора бы уже нанести реальную травму этим ссыкливым мокшам.
показати весь коментар
06.02.2022 15:46 Відповісти
С людоедом о вегетарианстве разговаривать бессмысленно
показати весь коментар
06.02.2022 15:47 Відповісти
буба считает иначе. хочет заглянуть в глаза
показати весь коментар
06.02.2022 16:13 Відповісти
Уже один " Француз"( еврейского происхождения)=Саркози виработал
для Грузии решения -- она потеряла 25% своей территории.
И если бы не США , то ....... армию РФ не остановили бы в одном марше
до Тбилиси.
показати весь коментар
06.02.2022 15:50 Відповісти
точніше, якби не українські розрахунки ППО...

К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск (отнюдь не грузинские) существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня ведения боевых действий руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит. - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
показати весь коментар
06.02.2022 16:10 Відповісти
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни", - наголосив президент Франції.
Я щас блевааану!!! Слышь, Макарон, к кому ты призываешь проявлять уважение? К кремлевскому Фюреру который миллионы людей по всему миру уничтожил а десятки миллионов сделал бездомными беженцами? Да ты Гнида такая же как Х***ло.
показати весь коментар
06.02.2022 15:50 Відповісти
Не вірю я цьому МАКАРОНУ....
показати весь коментар
06.02.2022 15:50 Відповісти
Макрон это домашний пудель Путина.
показати весь коментар
06.02.2022 15:54 Відповісти
Болонка
показати весь коментар
06.02.2022 16:23 Відповісти
Тобто Макрон хоче вирішувати справи безпеки в Жвропі із диктатором і ща рахунок країни із демократично обраною владою?! -Євро щурі.
показати весь коментар
06.02.2022 16:02 Відповісти
Все что сделали ети евролиберасты которые призывали увидеть мир в глазах Х***ла так ето к потере крыма, дамбаса и нынешней ситуации когда Европа оказалась на гране войны. И если бы не Великобритания и США которые к моему удивлению буквально на следующий же деньь прислали Украине современное вооружение то сейчас бы Х***ло уже бомбило Киев а евролиберасты призывали бы Украину капитулировать чтобы якобы избежать жертв
показати весь коментар
06.02.2022 16:03 Відповісти
************.
показати весь коментар
06.02.2022 16:04 Відповісти
з путєном можна виробити тільки кишкові гази
проте, він пукає тільки в спеціальні пакетики, щоб вороги не заволоділи "русскім духом"
показати весь коментар
06.02.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 16:07 Відповісти
розкажи, макарон, як зрозуміти паризького гопніка, що згвалтує твою дружину? тоді я подумаю про те, як зрозуміти косорилих вбивць...
показати весь коментар
06.02.2022 16:08 Відповісти
То може віддати мокшам ісконна-руцкіє зємлі лазурного берегу. Там російська еліта скупила нерухомість ще після революції 1917 та і в бурних 90-х не хило скупили Лазурний берег Франції
показати весь коментар
06.02.2022 16:08 Відповісти
Чи кукохою також поїхав, чи жаб переїв? Невже Пуйло так "травмувався" що шантажує США і НАТО, виставляє вам в Європі якісь "червоні лінії"?
показати весь коментар
06.02.2022 16:10 Відповісти
От же ж гнида жабоїдська. Тьху,пля...
показати весь коментар
06.02.2022 16:11 Відповісти
"Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО чи ЄС", - сказав французький президент. на..уй це на мацкву французьский членосос.Якщо геополітична мета не Україна ,то цим французьский жабоїд вказує на те,що він є прорашистський холуй.
показати весь коментар
06.02.2022 16:11 Відповісти
Эмманюэль Глиномес
показати весь коментар
06.02.2022 16:12 Відповісти
Для начала надо перевести песню про путина на понятный всем язык избежав наездов всяких контор.
Анекдот - плывет крокодил, на берегу сидит обезьяна - ну и рожа, говорит обезьяна. Крокодил хвостом махнул и обезьяна улетела. И так постоянно. Плывет крокодил очередной раз, обезьяна говорит - ну ты в курсе.
Предлагаю начинать все переговоры с путиным начинать с этой фразы.
показати весь коментар
06.02.2022 16:16 Відповісти
Это у них на генном уровне, с фашистами бухали за одним столом, нам этого не понять😁
показати весь коментар
06.02.2022 16:19 Відповісти
О какой безопасности можно договорится с диктатором с имперскими амбициями?
показати весь коментар
06.02.2022 16:24 Відповісти
А где в этом "спиче" Приднестровье, Крым, Севастополь, ОРДЛО, Карабах, Абхазия, Юж. Осетия. Нападение РФ на Грузию, Молдову и Украину... мир и безопасность одна для всех.. и "де" " Павлины говоришь.... ну да... ( или может подскажешь на кого Грузия, Молдова и Украина нападали начиная с 1991 года, развала союза. Очередной болтун.. у нас своих таких как блох на шавке.
показати весь коментар
06.02.2022 16:24 Відповісти
Франція разок вже виробляла ''історичні рішення'' щодо безпеки Європи з Гітлером. Ну покуканювали німці француженок мальоха , зато не в концлагєрях.
показати весь коментар
06.02.2022 16:25 Відповісти
Уже Саркозі у 2008 році виробив... Чомусь пригадалась українська приказка:"Наробив, як кіт на глині"...
показати весь коментар
06.02.2022 16:27 Відповісти
шо, всё таки отсосёт! а шольц не ревнивый?
показати весь коментар
06.02.2022 16:39 Відповісти
Генная молификация полового члена у французов до 40 см - вот залог их победы. Иначе никак.
показати весь коментар
06.02.2022 16:43 Відповісти
А что там вирішувати? убрал войска с Домбасса уплатил репарацию за убитых и разрушение и все, что там еще надо вирішуваты?
показати весь коментар
06.02.2022 16:50 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1490333639749550084 13 мин



Vasil Baziv Ще ніколи Орда-Росія так не падала ниць за 700 років,як минулого тижня Коли путін приповз перед китайським імператором Так востаннє робили московські князі перед великим ханом Золотоі орди у 14 столітті Перша ознака падіння москов\васала- Дань
показати весь коментар
06.02.2022 16:51 Відповісти
Gadzilla bloger


@GadzillaStrong

·
https://twitter.com/GadzillaStrong/status/1490215013973385216 8 ч



В западной прессе. Все уже давно понимают, кто хозяин путинской РФ...

показати весь коментар
06.02.2022 16:53 Відповісти
Смешались в кучу кони, люди...
Как можно говорить о безопасности с главным нарушителем этой безопасности?
показати весь коментар
06.02.2022 17:03 Відповісти
Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу

6 февраля в 16:25






Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу

То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.

Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.

Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.

Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.

Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!

И так:

Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский

Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.

У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!

Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.

Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.

На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.

По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.

Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:

Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом от 3 до 3,7 млрд. долларов в год.

Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.

И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.

В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.

А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?

Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.

Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.

Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.

Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.

Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.

По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.

Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.

В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.

Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.

Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показати весь коментар
06.02.2022 17:05 Відповісти
ЕС вступит в "таежный союз", или только Франция?
показати весь коментар
06.02.2022 17:12 Відповісти
Омикрон или Омакрон что страшнее
показати весь коментар
06.02.2022 17:16 Відповісти
Новий Деладьє уже є. Залишилося знвйти нового Чемберлена.
показати весь коментар
06.02.2022 17:31 Відповісти
Их есть, и не один.
показати весь коментар
06.02.2022 17:58 Відповісти
Зеля- Чемберлен, тільки дурний Чемберлен. Той би до Карабаса Барабаса в рабство не йшов.
показати весь коментар
06.02.2022 18:07 Відповісти
Макрон і Зеленський перебільшують власні можливості особистого позитивного впливу на поведінку Путіна, не зважаючи на те, що вона повністю підпорядкована стратегічному плану розвитку держави.
показати весь коментар
06.02.2022 18:03 Відповісти
Такий самовлюблений нарцис як і шмаркля!
показати весь коментар
06.02.2022 18:05 Відповісти
Макрон: "Великий народ. Велика держава." Людей-невільників, - багато. Вільних - одиниці. Смішно говорити про "Великий народ." Територія Росії, дійсно , велика... , навіть, величезна. Запаси природніх ресурсів, ядерної і звичайної зброї "забагато." Економіка, науковий прогрес в загоні. Названа Макроном "великою державою,"Росія має в рази меньше ВВП "маленької" Південої Кореї.
показати весь коментар
06.02.2022 18:33 Відповісти
самое лучше что может сделать мерзкий извращенец Макарон для Украины и остального мира, убица аб стенку,вместе с дедушкой с половым органом бабушки
показати весь коментар
06.02.2022 19:38 Відповісти
"історичне рішення для безпеки Європи" від макрона це запхати Україну назад до расєї, іншого путєн не сприймає...
показати весь коментар
06.02.2022 19:39 Відповісти
безпека европи за рахунок України...чи надовго
показати весь коментар
06.02.2022 20:05 Відповісти
Все шло хорошо, пока я не дочитал до "при уважении России".

Если ты даёшь кому-то сигнал что уважение зарабатывается агрессией или насилием, то тогда не жалуйся что к тебе это применят.
Какое уважение к росси если Россия давно вылезла за свои границы??
показати весь коментар
06.02.2022 22:05 Відповісти
Макрон: "Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО чи ЄС."
- Ага. Правила - це якраз саме те, що завжди цікавило паРашу. (Сарказм) Макрон - ідіот.
"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни."
- Еге, "вєлікій народ" та його "вєлікій кормчій" ВВХ. Макрон нагадує ось цього персонажа:

показати весь коментар
06.02.2022 22:22 Відповісти
А для этого нужно позволить рософашикам убивать украинцев!
показати весь коментар
06.02.2022 22:59 Відповісти
Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным
показати весь коментар
06.02.2022 23:33 Відповісти
оно хоть умеет чистить шеретовку?
показати весь коментар
07.02.2022 02:30 Відповісти
Кацапы и то ладнi виробити з Путіним "історичні рішення" -отправили его на таукхитайскую аленьяду в надежде на омикрон. ЗЫ... шо там рассусоливать с тем о-Макроном.
показати весь коментар
07.02.2022 02:29 Відповісти
Понимальник хренов
показати весь коментар
07.02.2022 07:51 Відповісти
 
 