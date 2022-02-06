Макрон хоче виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що пошук взаємоприйнятних рішень для європейської безпеки має вестись з повагою та розумінням Росії.

"Я завжди підтримував глибокий діалог з президентом Путіним і наша відповідальність у тому, щоби виробити історичні рішення. Я вважаю, що президент Путін до цього готовий", - заявив Макрон в інтерв'ю щотижневій газеті Le Journal du dimanche, передає Цензор.НЕТ із посиалнням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що саме з таким настроєм прямує у понеділок до Москви.

"Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО чи ЄС", – сказав французький президент.

На його думку, ефективний та стійкий діалог Заходу з Росією "не може і не повинен відбуватися через ослаблення будь-якої європейської держави".

"Забезпечення та гарантії безпеки країн Балтії, Польщі або Румунії є важливими та першочерговими. Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно ставити питання про свою власну безпеку", - продовжив президент.

"Ми, європейці, повинні контролювати період після "холодної війни", тому що у нас є друзі - суверенні європейські держави, які здобули свою незалежність тридцять років тому і які живуть все ще свіжими спогадами про травмуючі відносини з Росією", - вважає Макрон.

За його словами, необхідно захищати "європейських братів, пропонуючи новий баланс, здатний зберегти їм суверенітет та мир".

"Це потрібно робити одночасно при повазі Росії та розумінні нинішніх власних травм цього великого народу та цієї великої країни", - наголосив президент Франції.

Минулої п'ятниці повідомлялося, що Макрон відвідає Росію 7 лютого.

