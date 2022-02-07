В НАБУ прибыл самостоятельно, скрываться не собираюсь, - "слуга народа" Кузьминых

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тыс. грн взятки, заявил, что прибыл в НАБУ самостоятельно и не собирается скрываться.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было ажиотажа и спекуляций, объясняю, что появился самостоятельно в НАБУ, после того, как из Интернета узнал о розыске. Сейчас есть привод в суд по избранию меры пресечения. Все процессуальные действия происходят как и должно быть. Никто не скрывался и не собирается этого делать. Охотно ответим следователям и детективам на все вопросы по делу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не скрываюсь и готов участвовать во всех процессуальных действиях. С удивлением узнал о моем розыске, - "слуга народа" Кузьминых

Сегодня в НАБУ сообщили о задержании "слуги народа" Кузьминых.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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