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В НАБУ прибыл самостоятельно, скрываться не собираюсь, - "слуга народа" Кузьминых

В НАБУ прибыл самостоятельно, скрываться не собираюсь, -

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тыс. грн взятки, заявил, что прибыл в НАБУ самостоятельно и не собирается скрываться.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не было ажиотажа и спекуляций, объясняю, что появился самостоятельно в НАБУ, после того, как из Интернета узнал о розыске. Сейчас есть привод в суд по избранию меры пресечения. Все процессуальные действия происходят как и должно быть. Никто не скрывался и не собирается этого делать. Охотно ответим следователям и детективам на все вопросы по делу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не скрываюсь и готов участвовать во всех процессуальных действиях. С удивлением узнал о моем розыске, - "слуга народа" Кузьминых

Сегодня в НАБУ сообщили о задержании "слуги народа" Кузьминых.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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Автор: 

НАБУ (4240) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+8
Яке чесне свиняче ненажерливе рило...
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07.02.2022 16:29 Ответить
+6
герой нашего времени..
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07.02.2022 16:28 Ответить
+4
Нема щоб прийти чесно з повинною всією фракцією.
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07.02.2022 16:56 Ответить
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герой нашего времени..
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07.02.2022 16:28 Ответить
Нема щоб прийти чесно з повинною всією фракцією.
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07.02.2022 16:56 Ответить
бєлокурий супермен-вікінг, одєтий в кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак. На руках у Нєзнайкі золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей
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07.02.2022 16:58 Ответить
Яке чесне свиняче ненажерливе рило...
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07.02.2022 16:29 Ответить
"Залюбки надам відповіді слідчим та детективам...."

По ходу он мазохист !
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07.02.2022 16:32 Ответить
Верю, что Кузьминых сам пришел, а не на носилках (как Насирова) принесли. Но то, что интернета узнал о розыске - НЕ ВЕРЮ, НЕ ВЕРЮ и НЕ ВЕРЮ!!!
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07.02.2022 16:33 Ответить
Трухин.
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07.02.2022 16:34 Ответить
Герой!
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07.02.2022 16:47 Ответить
Яке пихате і самовпевнене створіння!
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07.02.2022 16:56 Ответить
скоріше-пикате,рід-хряк ненажерливий...
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07.02.2022 17:00 Ответить
ну и рожа у тя, Шарапов
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07.02.2022 16:58 Ответить
А как хотелось...Просто тихо в лес уйти! )))
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07.02.2022 17:01 Ответить
а то что ты взяточник конченый то же из интернета или сам ≪догадался≫ ?
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07.02.2022 17:06 Ответить
А ковдра!?
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07.02.2022 17:07 Ответить
Я кагбэ должен констатировать - стыдно за такие вёдра вместо иплищ. Как то "политикум" быстро на дармовых харчах становится свинообразным.
Не, ну честно - за границей есть толстуны, но в Украине это просто стада поросят в политике бегают.
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07.02.2022 17:20 Ответить
И еще интересно - ЧТО ему сказал его брат, который действительно герой войны.
Неужели поддерживает братана? Огонь, вода и зеленые тугрики.
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07.02.2022 17:22 Ответить
Обычные советские барыги за которыми раньше гонялось ОБХСС
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07.02.2022 17:27 Ответить
"
До НАБУ прибув самостійно". А чому б ні , бо йому нічого не загрожує ...
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07.02.2022 17:38 Ответить
Знає що "откупиться и отмажут и отмоют и премию дадут" Зелені Підарги!
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07.02.2022 17:44 Ответить
Какие мы честные - воры известные...
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07.02.2022 17:52 Ответить
та подождите сейчас дбр проведет расследование с 1000 камер и докажет что это был не он а другой человек
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07.02.2022 18:02 Ответить
Пішла така мода, що кожен кусок зашквареного лайна після того як його взяли за сраку,вважає своїм обов"язком виходити в ефір і повідомляти чим він зараз займається. А як провертав "діла", то чогось не хотів бути таким публічним,щось ніяких відосиків не викладав
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07.02.2022 18:21 Ответить
Якась не єврейська фамілія, та і не гаманець Шмарклі. Тому сидіти йому все ж таки прийдеться. Треба ж когось на поталу юрбі кинути. А ось Трухіна вони за так не віддадуть, будуть відмазувати до останнього. Вже і фальсифіковане відео виклали. Тобто меж їхньої брехні немає.
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07.02.2022 18:35 Ответить
діло потрошенків свинарчуків не згасне.
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07.02.2022 19:52 Ответить
 
 