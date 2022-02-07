В НАБУ прибыл самостоятельно, скрываться не собираюсь, - "слуга народа" Кузьминых
Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тыс. грн взятки, заявил, что прибыл в НАБУ самостоятельно и не собирается скрываться.
Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы не было ажиотажа и спекуляций, объясняю, что появился самостоятельно в НАБУ, после того, как из Интернета узнал о розыске. Сейчас есть привод в суд по избранию меры пресечения. Все процессуальные действия происходят как и должно быть. Никто не скрывался и не собирается этого делать. Охотно ответим следователям и детективам на все вопросы по делу", - говорится в сообщении.
Сегодня в НАБУ сообщили о задержании "слуги народа" Кузьминых.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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По ходу он мазохист !
Не, ну честно - за границей есть толстуны, но в Украине это просто стада поросят в политике бегают.
Неужели поддерживает братана? Огонь, вода и зеленые тугрики.
До НАБУ прибув самостійно". А чому б ні , бо йому нічого не загрожує ...