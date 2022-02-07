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Новини
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До НАБУ прибув самостійно, переховуватись не збираюсь, - "слуга народу" Кузьміних

До НАБУ прибув самостійно, переховуватись не збираюсь, -

Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн хабаря, заявив, що прибув до НАБУ самостійно та не збирається переховуватись.

Про це парламентар повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб не було ажіотажу та спекуляцій, пояснюю, що з’явився самостійно в НАБУ, після того, як з інтернету дізнався про розшук. Зараз є привід до суду, щодо обрання запобіжного заходу. Всі процесуальні дії відбуваються як і повинно бути. Ніхто не переховувався і не збирається цього робити. Залюбки надам відповіді слідчим та детективам на всі питання по справі", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в НАБУ повідомили про затримання "слуги народу" Кузьміних.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних

Автор: 

НАБУ (5111) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+8
Яке чесне свиняче ненажерливе рило...
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07.02.2022 16:29 Відповісти
+6
герой нашего времени..
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07.02.2022 16:28 Відповісти
+4
Нема щоб прийти чесно з повинною всією фракцією.
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07.02.2022 16:56 Відповісти
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герой нашего времени..
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07.02.2022 16:28 Відповісти
Нема щоб прийти чесно з повинною всією фракцією.
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07.02.2022 16:56 Відповісти
бєлокурий супермен-вікінг, одєтий в кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак. На руках у Нєзнайкі золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей
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07.02.2022 16:58 Відповісти
Яке чесне свиняче ненажерливе рило...
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07.02.2022 16:29 Відповісти
"Залюбки надам відповіді слідчим та детективам...."

По ходу он мазохист !
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07.02.2022 16:32 Відповісти
Верю, что Кузьминых сам пришел, а не на носилках (как Насирова) принесли. Но то, что интернета узнал о розыске - НЕ ВЕРЮ, НЕ ВЕРЮ и НЕ ВЕРЮ!!!
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07.02.2022 16:33 Відповісти
Трухин.
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07.02.2022 16:34 Відповісти
Герой!
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07.02.2022 16:47 Відповісти
Яке пихате і самовпевнене створіння!
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07.02.2022 16:56 Відповісти
скоріше-пикате,рід-хряк ненажерливий...
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07.02.2022 17:00 Відповісти
ну и рожа у тя, Шарапов
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07.02.2022 16:58 Відповісти
А как хотелось...Просто тихо в лес уйти! )))
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07.02.2022 17:01 Відповісти
а то что ты взяточник конченый то же из интернета или сам ≪догадался≫ ?
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07.02.2022 17:06 Відповісти
А ковдра!?
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07.02.2022 17:07 Відповісти
Я кагбэ должен констатировать - стыдно за такие вёдра вместо иплищ. Как то "политикум" быстро на дармовых харчах становится свинообразным.
Не, ну честно - за границей есть толстуны, но в Украине это просто стада поросят в политике бегают.
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07.02.2022 17:20 Відповісти
И еще интересно - ЧТО ему сказал его брат, который действительно герой войны.
Неужели поддерживает братана? Огонь, вода и зеленые тугрики.
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07.02.2022 17:22 Відповісти
Обычные советские барыги за которыми раньше гонялось ОБХСС
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07.02.2022 17:27 Відповісти
"
До НАБУ прибув самостійно". А чому б ні , бо йому нічого не загрожує ...
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07.02.2022 17:38 Відповісти
Знає що "откупиться и отмажут и отмоют и премию дадут" Зелені Підарги!
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07.02.2022 17:44 Відповісти
Какие мы честные - воры известные...
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07.02.2022 17:52 Відповісти
та подождите сейчас дбр проведет расследование с 1000 камер и докажет что это был не он а другой человек
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07.02.2022 18:02 Відповісти
Пішла така мода, що кожен кусок зашквареного лайна після того як його взяли за сраку,вважає своїм обов"язком виходити в ефір і повідомляти чим він зараз займається. А як провертав "діла", то чогось не хотів бути таким публічним,щось ніяких відосиків не викладав
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07.02.2022 18:21 Відповісти
Якась не єврейська фамілія, та і не гаманець Шмарклі. Тому сидіти йому все ж таки прийдеться. Треба ж когось на поталу юрбі кинути. А ось Трухіна вони за так не віддадуть, будуть відмазувати до останнього. Вже і фальсифіковане відео виклали. Тобто меж їхньої брехні немає.
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07.02.2022 18:35 Відповісти
діло потрошенків свинарчуків не згасне.
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07.02.2022 19:52 Відповісти
 
 