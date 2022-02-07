До НАБУ прибув самостійно, переховуватись не збираюсь, - "слуга народу" Кузьміних
Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн хабаря, заявив, що прибув до НАБУ самостійно та не збирається переховуватись.
Про це парламентар повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб не було ажіотажу та спекуляцій, пояснюю, що з’явився самостійно в НАБУ, після того, як з інтернету дізнався про розшук. Зараз є привід до суду, щодо обрання запобіжного заходу. Всі процесуальні дії відбуваються як і повинно бути. Ніхто не переховувався і не збирається цього робити. Залюбки надам відповіді слідчим та детективам на всі питання по справі", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні в НАБУ повідомили про затримання "слуги народу" Кузьміних.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних.
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По ходу он мазохист !
Не, ну честно - за границей есть толстуны, но в Украине это просто стада поросят в политике бегают.
Неужели поддерживает братана? Огонь, вода и зеленые тугрики.
До НАБУ прибув самостійно". А чому б ні , бо йому нічого не загрожує ...