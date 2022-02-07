Нардепа "Слуги народу" Кузьміних затримали, - НАБУ. ФОТО
Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Про це повідомила пресслужба НАБУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Як уточнила пресслужба САП, судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 год. 7 лютого 2022 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних.
Піде коли президентом буде Порошенко.
но в один прекрасный момент в Киеве выйдет движ миллион человек, и зели будет 15 минут покинуть Украину