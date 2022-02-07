УКР
Нардепа "Слуги народу" Кузьміних затримали, - НАБУ. ФОТО

Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних

Нардепа Слуги народу Кузьміних затримали, - НАБУ 01Нардепа Слуги народу Кузьміних затримали, - НАБУ 02

Як уточнила пресслужба САП, судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 год. 7 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних. 

Нардепа Слуги народу Кузьміних затримали, - НАБУ 03

НАБУ (5512) Кузьміних Сергій (53)
+22
07.02.2022 12:47 Відповісти
+14
Ну шо буде, під заставу в 10000 гривень чи на поруки віддадуть?
07.02.2022 12:39 Відповісти
+12
07.02.2022 12:52 Відповісти
Ну шо буде, під заставу в 10000 гривень чи на поруки віддадуть?
07.02.2022 12:39 Відповісти
Перший пішов! сподіваюсь і усі наступні згодом також!
07.02.2022 12:40 Відповісти
Куди пішов? Під заставу?
Піде коли президентом буде Порошенко.
07.02.2022 12:43 Відповісти
уже був і бариги були і є.
07.02.2022 13:22 Відповісти
"Піде коли президентом буде Порошенко." - не смешите бриллиантовых прокуроров)))))))
07.02.2022 14:00 Відповісти
ага, пошол ... как Мертвечук на домашний арест в свой дворец с блекджеком и шлюхами
07.02.2022 13:18 Відповісти
Один з номерів кварталу,уже підташнюе од цих щоу!
07.02.2022 12:40 Відповісти
07.02.2022 12:40 Відповісти
А рєшалу Трухіна, наближеного до тіла самого найвеличнішого, відмазують і монастирський, і сухачов, аж слина летить на всі боки....
07.02.2022 12:40 Відповісти
Весна на порозі,пора вже слуг олігарха бородатого саджати пачками,щоб духу їхнього не було.
07.02.2022 12:40 Відповісти
Венедіктова себе посадить? Чи Кловун дасть ремня Ермаку щоб той його відпоров?
07.02.2022 12:45 Відповісти
Аде картата ковдра?
07.02.2022 12:58 Відповісти
07.02.2022 12:47 Відповісти
с больнички вытянули упыря...
07.02.2022 12:47 Відповісти
А "ковдра" де !?
07.02.2022 12:49 Відповісти
Стільки "зашкварів" провладних депутатів не було ще ніколи. Чому віслюк, який привів це жлобське кодло до влади, ще не у відставці?
07.02.2022 12:50 Відповісти
Потому что ты дома сидишь у компа.....
07.02.2022 12:53 Відповісти
да.

но в один прекрасный момент в Киеве выйдет движ миллион человек, и зели будет 15 минут покинуть Украину
07.02.2022 13:20 Відповісти
Пока что это "прекрасное" далеко. к сожалению.
07.02.2022 13:25 Відповісти
Ну звичайно, ваше, зебільне лайно має виносити хтось інший. А сам ти, напевне, з намету на Майдані пишеш, пане Арістарх?
07.02.2022 13:29 Відповісти
ты бы ротик свой прикрыло...убогое. Где ты и где Майдан?!
07.02.2022 13:36 Відповісти
Саме ти "убогоє", хамовитий вибл*док кацапських пєрєсєлєнцев.
07.02.2022 14:17 Відповісти
Да всегда были,,,просто их "не видели"
07.02.2022 14:12 Відповісти
Блин, дайте мужику хоть липосакцию по жизненным показаниям сделать! Нелюди...
07.02.2022 12:51 Відповісти
07.02.2022 12:52 Відповісти
йому при затриманні вже видали?
07.02.2022 12:53 Відповісти
по тихому в лес уйдет.....
07.02.2022 12:52 Відповісти
3елень на нари
07.02.2022 12:56 Відповісти
Ви про шо?!!! Просто потрібен шум, щоб прикрити справу Трухіна!
07.02.2022 12:58 Відповісти
я бы сильно не радовался...жэто скорее всего для дисциплинирования монобильшости.шоб послушными были.а парочку в назидание - на цугундер
07.02.2022 12:58 Відповісти
Пока нет прокурора САП, Венедиктова будет создавать видимость расследования, но по факту тормозить его...
07.02.2022 12:59 Відповісти
ничего не изменится, у нас всегда работает правило "друзьям всё, остальным "закон"
07.02.2022 13:23 Відповісти
Так шо? Вовка в отставку не собирается ? А обещал паршивец.....как обкакаюсь так и всё!
07.02.2022 13:03 Відповісти
Трухін, Кузьміних, Татаров, Єрмак-прізвища російські, а тип обличчя «Середземноморське», ога.
07.02.2022 13:09 Відповісти
Не все они евреи, но главный их хозяин - Зеленский еврей
07.02.2022 13:22 Відповісти
Під заставу,чи на поруки?
07.02.2022 13:12 Відповісти
Указ Петра I (не пороха недай боже) ""Всякий, кто украдёт из казны настолько, сколько стоит верёвка, на той же верёвке повешен будет." Видать не вешали, а то бы уже половину населения за год ухайдохали!! И так до си их пор!!!
07.02.2022 13:37 Відповісти
Теперь уж точно, - "будет жопу рвать за всех" =)
07.02.2022 13:49 Відповісти
Не пощастило, бо волонтер. А блаЗЄнські волонтерів не захищатимуть...
07.02.2022 14:26 Відповісти
 
 