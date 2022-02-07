Нардепа "Слуги народу" Кузьміних затримали, - НАБУ. ФОТО

Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа Сергія Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не переховуюся та готовий брати участь у всіх процесуальних діях. З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних

Як уточнила пресслужба САП, судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 год. 7 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних.